Carolina Cosse y el cierre de campaña en Ciudad del Plata

El pasado martes 12 de noviembre, con la organización de la Coordinadora del Frente Amplio de Ciudad del Plata y la Mesa Política Departamental se realizó el cierre a la campaña hacia el ballotage con la presencia de Carolina Cosse, la candidata a la Vicepresidencia por la coalición de izquierdas. El acto tuvo lugar en el balneario de Playa Pascual.

Buena fue la concurrencia de público que se acercó a escuchar el mensaje de cierre de la campaña de Cosse; la actividad contó con la complicidad de una noche ideal para realizar actividades a cielo abierto.

Desde la esquina de la Avenida Río de la Plata con Delmira Agustini hasta Herrera y Reissig, vecinas y vecinos llegaron con su silla playera, la ubicaron sobre el asfalto y fueron armando por propia voluntad una extensa platea.

En ambos lados de la acera sobre la vereda, se ubicaban los clásicos puestos de finanzas con diversos alimentos. También estaban los stands con los materiales electorales que se ofrecían a los presentes: banderas, balconeras y pegotines, entre otros.

El jingle en sus dos versiones, la pop y la tropical con ritmo de plena danza, eran repetidos una y otra vez. Pasadas las 19 horas en forma espontánea la platea comienza a aplaudir y corear el nombre de Carolina. La ex Intendenta de Montevideo ya estaba presente y faltaba menos para escucharla.

Antes que la candidata a la Vicepresidencia hablara, realizarían su saludo la presidenta de la Departamental Frente Amplio San José Marcela Barrios y el reelecto diputado (Lista 95609), Nicolás Mesa.

EXPECTATIVA | Carolina Cosse previo a ser invitada a subir el escenario atendió a todos los medios de comunicación locales, departamentales y nacionales, tomándose su tiempo para responder a todas las preguntas y tratando a todos por igual, algo que en tiempos de campaña se complejiza, porque el entrevistado desea abarcar la mayor audiencia y eso va en desmedro de los medios de comunicación locales.

Respecto a las piezas oratorias, las tres buscaron alentar a la militancia a días de la segunda vuelta del próximo domingo 24 de noviembre. Abrió Marcela Barrios saludando a la concurrencia, mencionando lo difícil pero satisfactorio que fue llegar hasta este momento. Dijo que Ciudad del Plata continúa siendo rezagada con relación a otros puntos del departamento.

“Lo es desde la vuelta a la democracia desde la Intendencia y sus continuos gobiernos blanco-herreristas y lo fue en este período cuando desmantelaron todas las políticas sociales en el territorio, aplicando la estrategia refundadora del MIDES por ejemplo y dejando por el camino a centenas de familias platenses y ni que hablar en la salud y la educación”, dijo Marcela Barrios.

Nicolás Mesa recordó que hacía exactamente una década en 2014, Tabaré Vázquez junto a Raúl Sendic cerraban campaña en Ciudad del Plata “en un acto multitudinario como éste, pero en Delta el Tigre, y se ganó el ballotage. El mensaje es el mismo, de aquí hasta el escrutinio final es defender cada voto, en el mano a mano, en la parada en el almacén y recorrer casa a casa”.

HUMANISMO | Por su parte Carolina Cosse comenzó recordando que “el resultado de la fórmula presidencial es fruto del trabajo militante desde antes de las internas. Yamandú y yo estamos aquí porque ustedes nos eligieron y no fue un acuerdo de marketing entre cuatro paredes. Tenemos programa y con él intentaremos recomponer la salud, la educación y la justicia social para que llegue a los más perjudicados”.

“Soy humanista y progresista porque la actividad pública y ustedes me enseñaron con hechos de que sin humanismo no hay progresismo. Porque la diaria construcción del individuo y su mejora en la calidad de vida, van de la mano de ser humanista y progresista. Acá no estamos pidiendo el voto prestado, venimos a invitarlos para que el 25, luego de la victoria en las urnas, vengan a trabajar en un proyecto de país que hace política de la buena y para todos. Sabremos cumplir”, cerró diciendo Carolina Cosse, a quien se la vio emocionada al final de su discurso.

El público presente fue despedido por el show de Majo y la del Trece, un cierre a toda plena en la avenida Río de la Plata de Playa Pascual.