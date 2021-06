Cámaras, nuevas motos, radar y medidores de ruidos; las adquisiciones previstas para mejorar seguridad pública y en el tránsito

En el “objetivo estratégico seguridad ciudadana”, la Intendencia de San José se plantea coordinar acciones con el Ministerio del Interior, “para generar, en el marco de la normativa vigente convenios de cooperación en materia de seguridad, brindando todo el apoyo logístico de forma de contribuir con el doble objetivo de mejorar la seguridad vial y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

A partir de esto se plantea la adquisición de cámaras de video vigilancia y a su vez “acompañar al Ministerio del Interior en la implementación de mejoras en el centro de monitoreo de la Jefatura de Policía y en equipamiento, para que en un esfuerzo conjunto podamos mejorar la seguridad en el tránsito y la seguridad pública”, dice el Presupuesto.

Para el alcance de esos objetivos, se incluyen los rubros necesarios para realizar, entre otras, las siguientes adquisiciones: 20 cámaras corporales ($ 570.000), ocho motos 200 c.c. ($ 1.060.000), cuatro motos 250 c.c. ($ 820.000), un radar móvil ($ 110.000), seis medidores de ruido ($ 71.500), cuatro cruces semafóricos ($ 3.500.000),

También se incluyen rubros para el mantenimiento de semáforos ($ 2.500.000), equipos de amplificación y vigilancia -Terminal- ($ 120.000), y para la compra de 500 nomenclátores ($ 4.300.000), señales ($ 4.800.000), y demarcación de líneas ($ 5.000.000). Habrá un aporte al proyecto de seguridad ciudadana (CCU U$S 15.000 más equipamiento por U$S 200.000), Se destinan también $ 4.000.000 para el reacondicionamiento de la terminal de San José de Mayo y U$S 500.000 para el Centro integral de control del Ministerio del Interior.

Por Javier Perdomo.