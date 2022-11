Bentaberri desmintió estar pensando en la reelección, pero todos hablan del asunto

La intendente de San José Ana María Bentaberri, desmintió haber dicho que tiene intenciones de ir por la reelección en el próximo período de gobierno, luego que el diputado del Partido Nacional Rubén Bacigalupe, dijera públicamente que la titular del ejecutivo comunal había expresado en algunos ámbitos esa posibilidad. Bentaberri dijo en rueda de prensa que no está pensando en su reelección y que deberá ser el Sumate el que lo defina “a fines de 2023 o inicios de 2024”.

El martes de la semana pasada, el dirigente nacionalista había dicho que Bentaberri estaba evaluando la posibilidad de volver a ser candidata a la comuna. El líder de la lista 50 dijo en el programa “Según cómo se mire” de Radio 41 que “Ana ya lo dijo, no públicamente, pero sabemos que en algún lugar ha comentado que ella tendría interés en ser nuevamente candidata. A mí me ha dicho que lo está evaluando y sabemos que en otro lugar dijo que muy posiblemente vaya a ser candidata».

Tras ello, Bacigalupe manifestó su apoyo a una eventual re candidatura de Bentaberri: “Nos parece bien y está muy bien posicionada. Ana es parte de nuestro equipo, el Sumate y nosotros lo vemos con buenos ojos. Me parece que va a ser una buena candidata. Evaluaremos después si se concreta y si todo el equipo está de acuerdo”, comentó el diputado.

“Si Ana quiere y el Sumate lo entiende así, sin lugar a dudas que vamos a tratar de que repita su candidatura. Lo evaluaremos con los compañeros, porque yo no tomo decisiones solo”, agregó el legislador.

MALENTENDIDO | Sin embargo, el sábado pasado 26 de noviembre, Bentaberri desmintió esa versión y explicó que lo que trascendió “como que me estaba postulando” fue en realidad “un reto, un tirón de orejas al grupo de trabajo”. Bentaberri fue consultada sobre las declaraciones de Bacigalupe en el marco de la inauguración del Polideportivo Oriental en la ciudad de Rodríguez.

“Lo que les dije fue que no quería que se me distraigan, que la figura política es la Intendente y que el equipo está para trabajar, no para hacer política. ‘Así que abóquense a hacer lo que tenemos comprometido, no me estén haciendo política’. Esa conversación, de entre casa, trascendió como que me estaba postulando y no es así. Estamos muy lejos y estamos haciendo el esfuerzo comprometido de cumplir con los ciudadanos lo que dijimos que íbamos a hacer”, dijo en rueda de prensa.

Bentaberri prosiguió y aseguró que en este momento no está pensando en su reelección: “Yo no estoy pensando en eso. Los tiempos políticos son otros. No puedo estar pensando en dos años y medio para adelante. Le agradezco a Rubén el apoyo de siempre, pero no es el momento”.

“En lo que a mí respecta como Intendente de San José estoy convencida de que todavía tengo mucho por hacer. No puedo hablar de mi propia candidatura cuando yo no he llegado a la mitad del período, no he llegado a la mitad de lo que tengo que cumplir. Creo que me estaría haciendo trampas a mí misma y a todo ese equipo que en algún momento tomó la decisión de que fuese yo quien los representara”, concluyó Bentaberri quien ese día cumplió dos años al frente de la comuna.

APOYO | Por su parte, el ex intendente de San José y actual ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, quien también asistió a la inauguración, fue consultado sobre la posibilidad de que Bentaberri vuelva a ser candidata. Al respecto, Falero expresó su apoyo a la jefa comunal aunque coincidió en que deberá ser el Sumate en su conjunto quien lo resuelva: “En la medida en que ella esté dispuesta y que el Sumate lo analice”, así será, mencionó Falero, quien luego aseguró que “generalmente” el sector da la oportunidad para una reelección: “Siempre, si podemos, damos las oportunidades para una reelección y más en este período que fue algo corto”, sostuvo.

“Falta la voluntad de ella. Si tiene la voluntad me encantaría que siguiera porque me daría muchísima tranquilidad. Pero es un tema que obviamente hay que resolverlo con todo el grupo del Sumate que por suerte son muchas agrupaciones y se mantienen muy activas”, recordó el Ministro quien volvió a descartar ser candidato a la titularidad de la Intendencia de San José en las próximas elecciones departamentales, como ya lo hizo semanas atrás.

“Ya lo habíamos dicho. Yo creo que ya cumplí un período y ya hice el esfuerzo máximo por brindarme entero a San José con aciertos y con errores y la verdad es que la Intendencia cansa, es desgastante. El Ministerio que me tocó ahora también pero es más variado, uno está recorriendo 19 departamentos, no con esa presión cuerpo a cuerpo con el vecino de la esquina”, dijo Falero.

“En lo personal, no es mi expectativa volver, no quisiera. Me encantaría quedarme tranquilo. Ponerme a disposición del gobierno si volvemos a ser gobierno y digo más, si no somos Gobierno no descarto volver a mi casa y ayudar un poco a mis hermanos en la empresa”, mencionó.

Imagen tomada en la inauguración de la cancha de tejo en la Plaza de Deportes de Libertad.

Por Katherine Martínez.