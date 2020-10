Bentaberri arma su plantel: Carolina Pistón se sumó a la lista de nombres y en próximos días habrá más novedades

Poco a poco y antes de su asunción como Intendenta de San José, Ana María Bentaberri, ha dado a conocer a algunos de los nombres de los integrantes del próximo Gabinete Municipal. Antes de las elecciones departamentales y municipales y durante la campaña electoral, la futura jefa comunal había adelantado que en caso de resultar electa, la ingeniera Mariana Delgado sería la directora de Obras del Gobierno Departamental, sumándose al contador Miguel Olagüe, como director de Hacienda. A finales de la semana pasada, se confirmó que la profesora y árbitro internacional, Carolina Pistón, será la próxima Directora de Deportes y que el actual director de Tránsito de la comuna, Marcos Reyes recibió la oferta para ocupar el cargo de Jefe de Gabinete.

“Voy de a poco, yo no me quiero apurar, esto implica un compromiso para cinco años para adelante, voy de a poquito, vamos tratando de que encajen todas las piezas, que no nos quede un área por un lado, un área por el otro”, señaló Bentaberri el jueves pasado en el marco del acto de conmemoración del Día de la Mujer Rural que tuvo lugar en Rafael Perraza.

“Ese esquema de trabajo es el que a mí más me preocupa para tenerlo lo más claro posible el 26 de noviembre cuando asumamos”, añadió.

En ese marco, Bentaberri informó que le pidió al actual director de Tránsito de la Intendencia Marcos Reyes, que sea quien ocupe el cargo de Jefe de Gabinete. Figura cuya creación ya había anunciado el pasado 30 de setiembre y que cumplirá tareas de coordinación. “Sin lugar a dudas me gustaría muchísimo que Marcos pudiese considerar positivamente esa oferta que ya le he hecho. Él me pido unos días para evaluarlo y también me pidió poder tener conocimiento de todo lo que estamos armando para ver si el realmente se siente seguro y capaz de posicionarse en ese lugar y de hacer una buena gestión”, informó Bentaberri al respecto.

“Marcos tiene las características que yo buscaba, es funcionario del Gobierno Departamental, no tendría necesidad de crear una nueva dirección o un nuevo cargo porque él está empapado, además de lo que es la gestión interna del Gobierno Departamental tiene conocimiento de las diferentes áreas porque formó parte del equipo de trabajo”, agregó.

DEPORTES | Asimismo, adelantó en ese marco que una mujer podría ser quien esté al frente de la Dirección de Deportes de la ISJ, lo que finalmente se confirmó horas más tarde. “Estoy en conversaciones para complementar la Dirección de Deportes, en este día voy a estar cerrando ese tema y seguramente va a ser una mujer”, había adelantado Bentaberri sobre esa repartición.

Luego de las declaraciones de la Intendenta electa se conoció que Carolina Pistón será la directora de Deportes de la administración Bentaberri. Pistón es técnico deportivo en voleibol egresada del Instituto Superior de Educación Física en donde actualmente cursa la Licenciatura en Educación Física y es árbitro internacional de Voleibol de Playa, deporte que ha impulsado en el departamento.

Consultada por La Semana, Pistón informó que su nombre para ocupar ese cargo fue propuesto a Bentaberri a través de los ediles Héctor Silvera y su esposo Alejandro Dianessi y dijo sentir “mucho orgullo y alegría” porque se haya concretado.

Asimismo, dijo que uno de sus principales objetivos será colaborar con el desarrollo de las distintas disciplinas y deportes que se practican en San José a través del relacionamiento con todas las organizaciones deportivas del departamento: “Hay algo muy bueno que ya está dentro del proyecto de gobierno de Ana Bentaberri que es el relacionamiento con las diferentes organizaciones deportivas, todas las que hayan, porque creo que ha crecido mucho el deporte y las diferentes disciplinas en nuestro departamento y desde la Dirección de Deportes poder colaborar en el desarrollo de eso sería una muy buena gestión”.

Pistón adelantó que esta semana mantendrá las primeras reuniones con la Intendenta electa y el actual director de Deportes Miguel Ángel Calandria, para iniciar el proceso de transición: “Aprender primero cómo funciona todo, después obviamente organizar, hacer un plan de trabajo en conjunto con Ana y con todos los del equipo para ir en un mismo lineamiento y obviamente hay que pasar por toda la etapa de transición que eso será a partir de la semana que viene cuando Ana vuelva de su descanso bien merecido y ahí empezaremos con reuniones para todo este proceso”, indicó.

OBRAS | Estos nombres se suman a los que ya habían sido adelantados por Bentaberri durante y después de las elecciones. Algunos días antes de la instancia electoral, la Intendenta electa, había anunciado que de resultar electa, Mariana Delgado sería la directora de Obras y previamente, que Miguel Olagüe, encabezaría la dirección de Hacienda. Actualmente Olagüe es uno de los contadores de esa repartición.

Delgado, mientras tanto, ya se encuentra vinculada a la Dirección de Obras en la actualidad, por lo que ya cuenta con experiencia en la función pública. “El capítulo de obras lo he profundizado mucho con Carlos Badano. La propuesta del nombre de Mariana lo veníamos evaluando y hoy estoy en condiciones de confirmarlo. Si somos la opción elegida por la gente la ingeniera Mariana Delgado va a ser la directora de Obras”, había expresado Bentaberri en el programa Según Como se Mire de Radio 41.

Posteriormente a las elecciones del pasado 27 de setiembre, Bentaberri continuó dando a conocer otros nombres como el de Sebastián Ferrero quien será el próximo Secretario General de la Intendencia de San José. La intendenta electa confirmó a Ferrero como secretario general durante la celebración de su victoria en la sede de la Lista 404, junto a los dirigentes y militantes que respaldaron su candidatura.

Por estos días, Bentaberri también ha confirmado que la dirigente de la lista 50, Carolina Hornes, continuará al frente de la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia. Bentaberri dijo al respecto que el asunto ya fue definido en conjunto con la agrupación que encabeza el diputado Ruben Bacigalupe y el Ejecutivo del Sumate.

Por otra parte, la escribana Ana Quevedo, quien actualmente está desempeñando el cargo de Secretaria General, volverá a ser la directora de Administración. Por el momento, estos nombres han sido los confirmados, no obstante hay otros que se manejan extraoficialmente, como por ejemplo el del ex diputado, Alberto Casas, cuya lista, la 4 del Partido Nacional, se incorporó a Alianza Nacional el año pasado. El hecho constituyó el retorno de Casas a la vida política activa, luego de no participar del anterior proceso electoral.

Por Katherine Martínez.