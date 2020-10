Bentaberri anunció creación de «fondo solidario» que saldrá de su sueldo y del de jerarcas de la ISJ

La futura intendenta del departamento de San José Ana María Bentaberri, rompió el silencio y habló sobre la polémica generada en torno al que será su salario. La jerarca electa, anunció que evalúa la posibilidad de crear un fondo solidario departamental con un porcentaje del sueldo que ella percibirá -348 mil pesos-, y del de quienes ocuparán cargos de confianza en el futuro Gobierno Departamental.

Como se recordará, a inicios del pasado mes de setiembre, el salario de la futura Intendenta estuvo en el centro de la polémica a partir del tratamiento en la Junta Departamental del sueldo de quien ocuparía el sillón comunal tras la elección. La bancada nacionalista votó por mantener el que percibía Falero y ajustarlo por IPC (Índice de Precios al Consumo), mientras que el Frente Amplio proponía reducir considerablemente el monto que percibía Falero.

«Se tienen que dar señales claras de ajuste, y el ajuste y las señales deben empezar por la cabeza de mando departamental. Por eso va nuestra propuesta de reducción del salario, que se fije en 225.000 pesos mensuales y que los gastos de representación sean 81 mil, no 108 mil», decías el edil Javier Gutiérrez (reelecto), en aquella oportunidad.

Pero la mayoría nacionalista en el deliberativo, votó por fijar el sueldo mensual nominal en 340 mil pesos uruguayos. Además, la moción propuesta por la bancada de ediles del Partido Nacional sumó 108.423 pesos por concepto de gastos de representación. Las erogaciones se ajustarán semestralmente cada 1º de enero y 1º de julio. «Le alcanzará igualmente al Intendente todo otro beneficio de carácter general que corresponda a los funcionarios de la intendencia de San José», culmina la resolución que surgió luego del resultado verificado en la Junta Departamental.

“LO VOY A GANAR TRABAJANDO” | Pasada las elecciones departamentales y municipales que se celebraron el domingo 27 de setiembre, la futura Intendenta aceptó referirse a este polémico tema, del que no quiso hablar durante el desarrollo de la campaña electoral.

“No voy a hacer consideraciones personales al respecto. Entiendo que no es un tema de campaña política, al que le toque llegar a la Intendencia lo que le corresponde es cobrar el sueldo que haya fijado la Junta Departamental. Creo que en este momento como candidata a la Intendencia no me corresponde dar opiniones al respecto. Me llamo a silencio, es un tema que le atañe a la Junta Departamental y que entiendo cada bancada dio sus argumentos, en el ámbito que corresponde se discutió el tema y se tomó una decisión” había señalado Bentaberri en esa oportunidad.

No obstante, en los últimos días, la próxima jefa comunal rompió el silencio y se refirió a ese tema: “Está el tema del sueldo que fue tan criticado”, indicó Bentaberri, quien inmediatamente después recordó que se trata del “mismo” salario que “el que viene cobrando el Intendente actual”.

“La única propuesta que se hace es la de mantener ese mismo sueldo ajustado por IPC como se ha hecho históricamente”, mencionó Ana María Bentaberri quien dijo luego que “las comparaciones efectuadas entre el salario actual y el aprobado en el año 2015 generó una confusión que provocó que se pensara que se había votado un aumento”.

“Hubo una confusión en cuanto a que hubo un incremento o que se llevó al doble. Se estaban comparando cifras del 2015 con 2020 y eso lo llevaba al doble, se comparaban algunas cifras del sueldo solo y por otro lado del sueldo más las partidas de gastos de representación. Yo lo quiero dejar claro hoy, es el mismo sueldo de antes, tiene un ajuste. Si es mucho o poco, no sé. Lo que sé es que ese sueldo es lo que me corresponde ganar”, comentó en medios de San José de Mayo.

“Yo lo voy a ganar realmente, trabajando, ese es mi compromiso con San José, que lo que cobre lo voy a ganar trabajando, porque es lo que me corresponde y lo que realmente quiero hacer; comprometerme con mi departamento”, añadió la primera Intendenta que tendrá San José en su historia.

FONDO SOLIDARIO | Anunció luego la futura jefa comunal anunció que evalúa la creación de un fondo social departamental que se conforme con un porcentaje de su salario y del de quienes ocupen cargos de confianza en su gestión. Incluso, agregó, todos los actores políticos y sociales que lo deseen podrán hacer lo propio.

“Desde mi sueldo no quiero estar direccionando para cosas específicas, entonces estoy trabajando en la idea de conformar un fondo solidario departamental en donde la base sea un aporte desde el sueldo del Intendente”, adelantó Bentaberri.

La futura Intendenta dijo que con la finalidad de formalizarlo, su propuesta estará incluida en lo que será el presupuesto quinquenal de la Intendencia: “Lo quiero hacer formalmente. Es una propuesta que quiero hacer para el Presupuesto Quinquenal, que haya una norma presupuestal que lo avale. Quiero formalizarla, que no sea a buena voluntad del Intendente, sino que haya una normativa que avale la creación de ese fondo y la disposición de ese dinero”, dijo Bentaberri.

Asimismo, Bentaberri estimó que el aporte, cuya cifra va a ser estudiada, podría ser la base de un fondo que cuente con el aporte de actores políticos y sociales: “Tal vez muchos actores políticos, actores sociales también quieran sumarse a esta propuesta”.

JEFE DE GABINETE | En otro orden, Ana Bentaberri, también adelantó que analiza la creación de una figura en el Ejecutivo comunal que actúe como “Jefe de Gabinete”. De acuerdo a lo dicho por la futura Intendenta y en caso de que se concrete esa propuesta, el Jefe de Gabinete será quien lleve adelante las tareas de coordinación y de control del próximo Gabinete Departamental, que integran todos los directores de la comuna y del que también participa los cuatro alcaldes.

Bentaberri, adelantó que quien ocupará ese cargo será un funcionario de la Intendencia, pero dijo sin embargo que es una propuesta en la que se encuentra trabajando y en la que no ha profundizado con su equipo: “Ya lo hemos conversado con el contador Miguel Olagüe (futuro director de Hacienda), pero todavía no se lo he planteado al equipo político”, comentó la futura Intendenta.

