Bacigalupe, la interna blanca y la necesidad de unidad el día después de las internas

La interna del “Sumate” dentro del Partido Nacional es lo más atractivo que está presentando la elección interna de los partidos políticos en el departamento. Lo es ahora y lo ha sido en las anteriores dos. Es que allí se define por lo menos uno de los diputados que tiene San José en el Parlamento. Se sabe que uno es nacionalista y el otro, desde 1994 en adelante, es del Frente Amplio. Hay por lo menos seis y en principio, por lo menos dos, parten con mayores probabilidades. Uno es el libertense Sergio Valverde y el otro es el actual diputado Rubén Aníbal Bacigalupe, quien dialogó con La Semana sobre el desarrollo de la campaña.

Precisamente al hablar sobre la competencia interna del Sumate, el líder de la lista 50, dijo que éste “es un movimiento político departamental que cuando comenzó muchos no entendían cómo podía generar una competencia interna para después ir todos juntos en la nacional. Algunos se fueron, pero quienes quedamos que somos la mayoría, ahora estamos compitiendo, pero sabemos que después del 30 volvemos a estar juntos para trabajar por el partido”.

Agregó el Diputado por el Partido Nacional que “eso también significa que en mayo del año que viene, vamos a tener otra competencia, ya con una sola candidata que es Ana María Bentaberri a nivel departamental y a nivel de los municipios, seguramente con candidatos a todos los municipios, pero también sabiendo que terminados todos los ciclos electorales tenemos que estar todos juntos, trabajando por el departamento y por el país, representando al Sumate en el lugar que nos corresponda, que está por encima de todos nosotros”.

Consideró Rubén Aníbal Bacigalupe que es normal que se “generen rispideces”. Dijo que “esto es una campaña electoral, son perfiles distintos, son agrupaciones distintas, pero sabiendo que tenemos que cuidar hasta dónde podemos ir. No vale todo en política y eso es lo que nosotros tratamos de hacer hace tiempo”.

CON CUIDADO | “Nosotros vamos a defender a nuestra agrupación, pero sabiendo que siempre existe el día después y que lo tenemos que cuidar”, agregó Bacigalupe, que luego comentó que pasado el 30 de junio “habrá charlas para limar las rispideces que hayan quedado, que esperemos que sean pocas, porque después hay que alinear a la gente. La idea es mantener lo que se ha hecho en elecciones anteriores, esperemos que sea sin deserciones”.

Insistió Bacigalupe en la importancia de “mantener la unidad, pensando no solo en la etapa electoral sino en el trabajo a futuro. Nos va a tener mucho más fuertes si estamos juntos”.

DATO OBJETIVO | En cuanto a las razones por las que se genera tanta expectativa con la interna del Sumate, el actual Diputado por el PN dijo que “somos conscientes que de este sector sale el Diputado del departamento por el partido, si nos mantenemos juntos, ese es un dato objetivo. La expectativa que se genera es en base a ese hecho”.

“Obviamente acá llevamos un candidato a Presidente al que tenemos que posicionar porque todos queremos que Álvaro Delgado sea el candidato a la Presidencia de la República, pero obviamente que nuestra interna le genera mucho interés a la gente”.

¿Y por qué los nacionalistas deberían elegir la lista 50 en la interna? Según su líder, porque hay “mucha confianza en el trabajo en equipo, mucha confianza en lo que venimos haciendo hace tiempo. Proponemos nuestro sector, nuestra experiencia, que a algunos les gustará más y a otros menos”.

“Insisto en el equipo que está distribuido en todo el departamento. Tenemos una base muy sólida en algunos lugares, en otros, como Libertad, estamos tratando de generar más adhesión con la incorporación de José “Han” Hernández, de Diego Romero. Tenemos compañeros en todo el departamento que nos lleva a que tengamos una fortaleza importante, pero después es la gente la que va a decidir”.

“Acá lo que nosotros respetamos es la decisión de la gente, en un momento nos tocó perder y apoyamos al que había ganado la interna y después ganamos nosotros y somos el Diputado por San José”, añadió Bacigalupe.

“Nosotros hemos tenido una trayectoria a partir de la cual hemos tratado de decir lo que se puede y lo que no se puede también decirlo. Nosotros no somos de fácil promesa porque no se puede jugar con la expectativa de la gente. En eso hemos sido siempre muy respetuosos, porque en esta etapa se da generar promesas que después no se cumplen”, dijo Bacigalupe a la hora de valorar las fortalezas de su candidatura. Insistió también con la idea del equipo, que “para nosotros es importante y que hemos tratado de construir desde hace muchos años”. Como nombres destacados de la lista 50 mencionó a Carolina Hornes, Directora de Políticas Sociales de la Intendencia, Carmen Ábalos, Directora Departamental del MIDES y el presidente de la Junta Departamental Mario Guerra.

PARLAMENTO | “La experiencia en el Parlamento ha sido importante, nos hemos ganado un espacio, donde no es fácil posicionarse. Eso juega a nuestro favor y lo tratamos de decir, obviamente con el respeto tremendo que tenemos por todos los demás compañeros candidatos”, añadió Bacigalupe.

Respecto a lo que será la competencia entre partidos dijo que “la elección nacional se empieza a definir después de las internas cuando se definan las candidaturas. Sabemos que el Frente Amplio parte con un electorado, una base grande, hay que reconocerlo; a partir de ahí es donde se van a visualizar los programas de gobierno y se compararán cuatro años y medio de gestión nuestra con 15 del FA”.

“Nosotros ahí nos tenemos confianza porque se ha hecho mucho, porque hay muchas cosas positivas que se dieron y otras que quedaron para hacer, todo en un contexto difícil, con una pandemia, con la mayor sequía en 80 o 100 años. A pesar de eso se pudo mantener una economía estable”, dijo. Reconoció que en la campaña van a aparecer temas como la seguridad y la situación económica y en lo personal entiende que hay dos temas que son muy sensibles: “lo laboral, el trabajo, y el tema vivienda, que ni este gobierno ni los anteriores hemos podido solucionar”, dijo el legislador.

En relación a las varias filtraciones sobre asuntos judiciales que afectan a figuras del gobierno, Rubén Aníbal Bacigalupe reconoció que afecta las posibilidades electorales de su partido. Consideró como positivo que el partido defina que “los que se han desviado” deban presentar la renuncia, pero igual los afecta, tanto en “la opinión pública y también internamente” porque deben darle respuesta a los militantes.