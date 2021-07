Bacigalupe cree que el del año próximo será un referéndum sobre la marcha del gobierno

El diputado nacionalista por San José, Rubén Aníbal Bacigalupe, fue de los representantes del gobierno que desde que se lanzó la campaña pro referéndum contra 135 de la LUC (Ley de Urgente Consideración), entendió que debían salir a defender la norma votada, pero su posición fue minoritaria y durante toda la campaña guardó silencio. Hoy, con los números sobre la mesa, entiende que el referéndum al que se convocará a todos los uruguayos en abril de 2022, será un referéndum sobre la marcha del gobierno.

Consultado por La Semana el viernes, con las firmas ya presentadas, dijo Bacigalupe que “fue una campaña muy agresiva la que se vivió, fundamentalmente en los últimos 15 o 20 días y la gente terminó dando la posibilidad de que se llegara a este referéndum. Ahora todo el sistema político tendrá que informar a la gente, para que sea la gente la que tome una posición definitiva para cuando se fije la fecha definitiva, que parece que será en el mes de abril del año que viene”.

El líder de la lista 50 del Partido Nacional de San José, destacó que “el referéndum es una posibilidad que se tiene, que la utilizó en este caso el Frente Amplio y el Pit-Cnt. Es una herramienta más de la democracia, más allá que nosotros no estamos de acuerdo con la derogación de estos 135 artículos de la LUC, es una posibilidad que da nuestra Constitución. Es además una demostración más de que nuestro país funciona democráticamente”.

EVALUADOS | Respecto a qué ocurrirá de ahora en más, Rubén Bacigalupe dijo que “de ahora en más habrá que hacer evaluaciones desde el punto de vista político y ahora sí prepararse para lo que va a ser una campaña electoral, que uno supone no será de estos 135 artículos de la LUC, porque al momento de la votación se va a hacer una evaluación del gobierno también”.

“Seguramente el Frente Amplio y el Pit-Cnt lo van a poner sobre la mesa y nosotros también vamos a poner sobre la mesa, no sólo por qué sí dejar vigentes estos 135 artículos, sino que tendremos un proceso de dos años de gestión de gobierno y eso es difícil que se vaya a separar de lo que va a ser este referéndum”, opinó el Diputado del Partido Nacional.

Al ser consultado sobre si entiende que estamos ante un referéndum sobre el gobierno, dijo: “Si, sí, porque en una discusión o debate, puede tener como referencia estos 135 artículos, pero va a ser difícil, cuando haya movilizaciones, que no esté plasmado, lo que seguramente para la oposición, no esté bien de lo que el gobierno ha hecho o de lo que vaya a hacer y para los que hoy estamos del lado del oficialismo, no tratemos de hacer valer o ver, las cosas positivas que nosotros entendemos que se han dado en este gobierno”.

“Eso va a estar en un debate constante y de alguna forma pone a prueba al gobierno y también a la oposición”, dijo Bacigalupe, que entiende que en la última etapa de la recolección de firmas esto estaba presente. “A lo último no era movilizar solamente por los 135 artículos, sino que era más movilizar por el sentimiento, para no quedar mal posicionados; me parece que algo de eso hubo y va a estar arriba de la mesa”, comentó.

SEGURIDAD | En referencia a si ya han comenzado a conversar sobre la estrategia a desplegar de ahora en más, dijo Bacigalupe que aún no lo han hecho, pero comentó que él fue “bastante claro cuando dijimos que había que salir a defender que la gente no firmara. Hubo otra posición que fue mayoritaria, la de mantener silencio, el perfil bajo y eso fue lo que se hizo. Obviamente que ahora se verá una estrategia como para trabajar como coalición de gobierno en la defensa de la LUC. Nosotros vamos a hacer una coordinación nacional y departamental, pero por el momento no hemos coordinado nada”.

Al consultarle sobre cuál entiende que es la principal defensa que debe hacer el gobierno respecto a los artículos impugnados, dijo Bacigalupe que “el capítulo seguridad es un tema sensible. Seguramente estarán sobre la mesa los logros que este gobierno ha tenido en esa materia. Muchos de los artículos que se quieren derogar, han servido para bajar los delitos. Creo que va a ser el centro del debate. Me parece que es un tema que estaríamos dejando por el camino si se derogan esos artículos, cuando es de los temas en que más se ha avanzado en este tiempo de gobierno”.

Por Javier Perdomo.