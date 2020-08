Ana María Piñeyrúa, candidata a la Junta Departamental de la lista 82 (FA), cree que la ISJ deberá priorizar el gasto social

Mientras espera su retrasado remplazo al frente del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), la doctora Ana María Piñeyrúa, emprende el desafío de llegar a la Junta Departamental de San José, encabezando la lista 82 del Frente Amplio, que respalda la candidatura de María Noel Battaglino a la Intendencia y que es fruto de un acuerdo de varios grupos frenteamplistas. La profesional, luego del complejo trabajo que significó colaborar en hacer frente al foco de coronavirus desde el “hospital”, se hizo un tiempo para hablar con La Semana sobre su rol como candidata a legisladora departamental.

Dijo Ana María Piñeyrúa que hace tiempo que sus compañeros de Casa Grande que comenzaron a trabajar por la candidatura de María Noel, comenzaron a conversar con gente del PAR (Participar, Articular, Redoblar), del IR (Izquierda Republicana), El Abrazo y con independientes que tenían intención de apoyar a María Noel, para conformar una lista que incluyera a personas de todas las localidades, de diferentes perfiles y de distintas edades.

Explicó Piñeyrúa que a ella la primera propuesta para encabezar esa lista vino de Casa Grande y le dijo que no. “No me había ni siquiera planteado la posibilidad de ser candidata a Edila, pero después empiezo a recibir la invitación de otros sectores y de la propia María Noel, quien concretamente me planteó participar de una lista que iba a surgir de estos tres sectores y que muchas personas habían pensado en mi nombre para encabezarla, porque consideraban que estaba bueno que la encabezara alguien que no fuera de San José de Mayo, además de ser mujer”, comentó Ana María Piñeyrúa.

Según narró la actual Directora del “hospital”, lo que la llevó a decidirse fue que “me dejaron claro que se iba a trabajar en equipo, que más allá de que hay alguien que encabeza, atrás hay un equipo apoyando. El trabajo de edil durante cinco años no es fácil y muchas veces pasa se quedan solos rápido”.

“La idea de todos es que haya un equipo con compromiso, que esté en contacto con la gente, que también esté formado por gente muy diversa, ya que en nuestra lista hay diversidad de edades. Hay muchos jóvenes, hay gente con experiencia, personas que vienen de diferentes sectores de actividad -salud, organizaciones sociales, trabajadores, de la cultura-, y además de diferentes localidades”, contó Piñeyrúa, que agregó que “la idea es representar a todo el departamento, transmitir la idea del compromiso del trabajo en equipo y tratar de sostener ese trabajo durante los cinco años”.

EL ABC | Respecto a qué tipo de temas le interesa abordar en caso de acceder a la Junta Departamental, dijo Piñeyrúa que “hay temas que están siempre en la primera línea, alumbrado, basura y calles. En todos lados hay necesidades respecto a estos temas, pero son realidades muy diferentes las que pueden ocurrir en San José de Mayo, en Ecilda Paullier, Libertad o en Ciudad del Plata. En Libertad uno de los temas fundamentales es el tema de las veredas”.

Pero más allá de esos temas concretos, “le queremos dar al cargo un perfil que esté asociado a lo humanitario, a todos los temas que se centren en la gente, en la comunidad, en las personas, con un enfoque de igualdad de oportunidades, de transparencia, que sepamos hacia dónde van los dineros de los contribuyentes; todos los temas deben ser abordados desde ese punto de vista”, dijo Piñeyrúa.

Comentó luego que “dentro de toda comunidad, hay poblaciones que son vulneradas y que están más necesitadas. Mejorar las calles, las veredas, el alumbrado nos va a beneficiar a todos, pero hay poblaciones que están mucho más dejadas de lado. Hay que priorizar y enfocar hacia la mejora de la calidad de vida de las poblaciones que son las eternas relegadas”.

“También hay que apoyar la cultura para que sea accesible para más gente, el tema de los jóvenes; hay cosas que están muy relacionadas entre sí, porque cuando uno habla del alumbrado en determinados lugares, aunque parezca que no estamos hablando de igualdad de oportunidades o de género sí lo hacemos, porque una calle más alumbrada, para las mujeres o adolescentes, será más segura; una vereda arreglada será más inclusiva; todo tiene que ver con todo. Hasta cuando hablamos de la caminería rural estamos hablando de accesibilidad”, opinó la referente de la lista 82.

AYUDAS | Pero dicho esto, Ana María Piñeyrúa entiende que hoy lo primordial es “trabajar sobre la reactivación económica del departamento y no nos podemos olvidar que nuestro trabajo es de largo plazo. Una cosa era cuando programabas o pensabas este año en 2019 o enero o febrero de éste, ahora estamos ante otra realidad. Hay gente que la está pasando muy mal, con mucha incertidumbre. Nosotros no podemos plantear los temas como los planteábamos el año pasado, porque esto que nos está golpeando es prioritario”.

En opinión de la pediatra “hay que atender a esa población, a los que salían día a día a ganarse el peso y ahora no pueden hacerlo; hay que trabajar en la reactivación de la economía. Estoy convencida que quizás haya que dejar de hacer alguna obra para ayudar a esa gente”.

“Podemos pensar en cosas muy hermosas, pero me parece que en el futuro inmediato tenemos que priorizar la situación de la gente que la está pasando mal y si hay que dejar de construir para ayudar, está bien. Si no lo hacés así, no podés hablar de igualdad de oportunidades, ni de derechos humanos, porque además del gobierno nacional, el departamental va a tener que tener una participación activa en ver cómo seguimos”, añadió la Directora del CPNAL.

BATTAGLINO | Consultada sobre las cosas que la llevaron a respaldar la candidatura de María Noel Battaglino, dijo Piñeyrúa que “haber trabajado con ella en los cinco años que estuvo en la Dirección Departamental de Salud (DDS), permitió el conocimiento de ella y el acercamiento”.

“Destaco su compromiso con la gestión, su responsabilidad, su capacidad, que la demostró en la DDS, que tiene una formación política en políticas pública; su capacidad de trabajar y articular con diferentes sectores e instituciones; su empatía, su humanismo. La vi correr detrás de situaciones que había que resolver, a veces estaba sola. Todo ello destaco de María Noel, además de que ella también está convencida que las cosas se pueden hacer mejor si se hacen en equipo y de cercanía con la gente”, finalizó diciendo Piñeyrúa.

Por Javier Perdomo.