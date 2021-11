Alfredo «Nito» Lago: los docentes del liceo departamental, la LUC y el futuro colorado

El nombre del único Edil del Partido Colorado en San José, Alfredo “Nito” Lago, ganó relevancia nacional en las últimas semanas a partir de su postura negativa a la posible destitución de dos docentes del liceo 1 de la capital departamental, tras el sumario que comenzara a principios del año lectivo. Más allá de considerar que los docentes se equivocaron en sacarse fotos dentro del centro de enseñanza, cree que ya pagaron con el proceso de sumario y que ahora los gremios docentes y las autoridades deben recomponer el diálogo.

Sobre la situación generada con los docentes, pero también sobre el trabajo que piensa desarrollar su partido en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y sobre la interna colorada, dialogó Alfredo Lago con La Semana.

Sobre la situación generada en el liceo departamental, dijo “Nito” Lago que mantiene la misma postura desde febrero, cuando se conoció el inicio del sumario. “Uno como dirigente político es un interlocutor social y yo vivo en este medio social y me parecía que era un tema en el que uno tenía que intervenir”, dijo sobre sus contactos con el gremio y expresó su preocupación porque “los procesos judiciales no se acompasan a los tiempos internos de uno, ni de las comunidades”, por eso consideró que debe haber una solución política.

“Siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito y creo que es lo que terminará pasando”, dijo, aunque reconoció que políticamente no entiende “algunas cosas que están sucediendo”. Se explayó diciendo que “los funcionarios de Jurídica de Secundaria vienen de la administración anterior y están tomando resoluciones que no sopesan nada, ni la trayectoria ni el compromiso de los profesores, ni que ni siquiera han tenido faltas. Tiene que haber una proporcionalidad y acá de buenas a primeras se toma una resolución de destitución; no se mira el legajo, no se mira el compromiso docente y que además es la primera vez que se equivocan”.

“Da la sensación que Jurídica tiene vida propia y está más para jorobar a los docentes que para corregir”, mencionó el edil Lago, que opinó que todo esto “termina ocurriendo que por una actitud personal, un odio frontal de la (ex) directora (Miriam), Arnejo contra el profesor (Marcel), Slamovitz y de él contra ella, por el cual quedan entreverados todos los profesores en una situación compleja”.

ALTERNATIVAS | El Edil del Partido Colorado dijo que “la directora de Secundaria (Jennifer Cherro), no quiere la destitución. Lo he hablado con personas cercanas a ella y ella está buscando los argumentos jurídicos para argumentar en contra de lo dicho por Jurídica”.

“Yo no quiero que se destituya a estos docentes porque perdemos todos. No los defiendo y digo que estuvieron bien; digo, estuvieron mal, pero creo que cumplieron con creces la sanción”, opinó Alfredo Lago, que agregó que “la Asesoría Letrada de CODICEN (Consejo Directivo Central), tiene que encontrar un camino, pero también está el camino político; yo le pedí al sindicato que José Olivera (FENAPES), y Robert Silva (CODICEN), se reúnan y acerquen las partes. Hay que dar un mensaje a la sociedad; es algo de lo que hemos intentado hacer, tratando de aportar desde la política, nos hemos movido con personas cercanas a Robert Silva”.

Consultado el dirigente del Partido Colorado sobre si no es demasiada responsabilidad para una sola persona decidir estas cosas, ya que la LUC eliminó los consejos desconcentrados y creó direcciones generales en el gobierno de la educación, dijo que “en la gobernanza de la educación sigue habiendo representación docente en el CODICEN; que no haya en los consejos te da mayor ejecutividad. Está buena la representación en lo macro, pero en lo más chico donde necesitás estímulos y respuestas más rápidas, está bueno que tenga más ejecutividad”.

LA LUC | De todas formas, consideró Lago que el tema de la sanción a los docentes “es un proceso totalmente distinto, no tanto de políticas educativas, sino de relaciones laborales, que creo que hay que analizarlo en otro aspecto”.

Concretamente en defensa de la LUC, dijo que no es verdad que no se supiera de ella como dicen quienes están en su contra. “En la campaña electoral ya se hablaba de la LUC. Nosotros como partido hicimos aportes, algunos no fueron contemplados, la gran mayoría sí” y por eso “vamos a defender la herramienta de la LUC porque es parte del cambio que votamos y que da mayores libertades, mayores garantías, mayores seguridades a los ciudadanos”.

Luego añadió que él la considera “una buena herramienta, perfectible como todas y creo que no hubo retrocesos, al contrario, hay mayores libertades. Tampoco hay privatizaciones como se dice, se utilizan argumentos que hacen daño al debate político. Yo voy a estar en el debate porque creo que es una buena herramienta, que nos dio más libertad y más seguridad”.

COMBUSTIBLES | El dirigente colorado agregó que él apoyaba al Presidente, que “hubiese incluido en la LUC la liberalización de los combustibles. Creo que el Estado uruguayo tiene que dejar ser una carga en determinadas áreas que están embromando a la gente”.

En su opinión con la “liberalización vas a exigir una eficiencia industrial que no sé si Ancap la va a lograr, pero capaz que lo lográs liberalizando porque va a venir cualquier empresa, va a importar y ahí vas a tener que clarificar, si queremos tener precios de los combustibles altos por los impuestos para favorecer a determinados sectores y no a la sociedad en su conjunto o queremos combustibles más baratos; hoy tres pesos del precio lo estamos pagando para mantener el status quo de Ancap”.

Más allá de su preferencia por un mercado desregulado entiende que el precio de paridad de importación (PPI), es “un paso importante”.

Adelantó además que los colorados “vamos a actuar en forma monolítica y vamos a hacer una defensa férrea porque es parte del proceso que tenemos que mirar. Es parte del proceso de cambios que nosotros impulsamos en esta coalición de gobierno que integramos”.

Consideró además que la LUC es sólo un capítulo del gobierno. “Hay que seguir impulsando cambios en la parte tributaria, hay que ser más austeros, porque eso va a redundar en la mejora en el cobro de impuestos; hay que mejorar en los servicios, hay que mirar más el mundo en el comercio, que es el gran generador de trabajo”, dijo Alfredo Lago.

Foto: archivo La Semana.

Por Javier Perdomo.