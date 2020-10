Comenzó la transición en Ciudad del Plata: se realizó primera reunión entre Fonseca y Colombo

La pasada semana tuvo encuentros claves que preparan la transición en el Municipio de Ciudad del Plata. La actual alcalde Laura Colombo recibió en su casa a la alcalde electa, Marianita Fonseca. Si bien no hay detalles de los temas tratados, sí se supo que el encuentro duró unas tres horas aproximadamente. El jueves Marianita Fonseca concurrió a la sesión ordinaria del Concejo Municipal, a observar su funcionamiento. En esta oportunidad concurrió sola y permaneció mientras éste duró.

El Concejo presidido por Laura Colombo, actual Alcalde, contó con la presencia de los concejales Nelson Mansilla, Nelson Hernández, José Campot y Milton Pastorini.

El saliente concejal Nelson Hernández, dijo que en la sesión anterior del Concejo Municipal se había resuelto invitar a participar de las reuniones que restan del período a los futuros concejales. “Es importantísima la participación de todos, para que tengan un arranque de tareas donde sepan desde el vamos con qué patrimonio en herramientas cuentan, cuál es el estado actual de lo realizado y lo más importante lo programado y firmado en el compromiso de gestión”, en el que hay obras que ya comenzaron a ejecutarse, como el deck en la Playa Natural de Villa Olímpica”, dijo Nelson Hernández.

EN PROCESO | Revisando lo ya programado, decir con respecto a la compra del nuevo camión utilitario, se pactó con la automotora proveedora postergar la entrega un par de semanas para que llegue el último modelo, ya que con la misma inversión se gana en tecnología y seguridad al ser una unidad 2020.

Como se recordará, el compromiso de gestión 2020, en ejecución, contó con la firma de los cuatro concejales y la oposición de la alcaldesa Laura Colombo, quien estaba en desacuerdo con lo ofrecido por la Intendencia. En este momento cada una de las acciones de las futuras obras es seguida por el Concejo Municipal en forma unánime.

Esta semana comienzan a detallarse los anteproyectos de la bici-senda y circuito peatonal aeróbico, en el barrio Santa Mónica y también la pista de skate y cancha multipropósito en la costanera de Villa Olímpica, que estará acompañada de una batería de baños y otros servicios a determinar, dándole a la actual lengua de tierra un toque de integración para la práctica del deporte y el esparcimiento en una zona carente de servicios alternativos más allá de los que la playa en sí misma da.

Con esta obra se contempla extender la zona de recreación más allá del verano, dándole a la comunidad otro espacio de recreación.

Consultado José Campot, sobre la colocación del busto al general José Gervasio Artigas en la plaza San José de Mayo, también denominada en el proyecto de restauración “El Reencuentro”, dijo que junto a los concejales Mansilla, Hernández y Pastorini y con la invalorable mano de algunos vecinos, el busto volvió a su lugar, cumpliendo así con el compromiso asumido ante los vecinos de Playa Pascual impulsores del espacio público en la década de los 70.

INAUGURACIÓN Y RENDICIÓN | Sobre las fechas tentativas de la inauguración del techado del Anfiteatro se estima que será sobre el cierre de la primera quincena del mes próximo, visto que el inmueble será pintado en su totalidad y además se colocaran cámaras de seguridad. Habrá cámaras también en la Escuelita de Tránsito y en el cementerio local con una sala de monitores que estará ubicada en la sede del Municipio, sólo restan algunos detalles sobre modelo y aplicaciones a ser definidos técnicamente, contando ya con el presupuesto aprobado para su adquisición directa.

La fecha del balance de gestión del quinquenio, última actividad del actual Concejo Municipal, aún no tiene fecha pero la presentación del mismo ya se viene afinando. Visto la emergencia sanitaria y los protocolos sanitarios de no aglomeración de personas también vienen pensando en dónde se hará, no descartando la posibilidad pueda realizarse en el Anfiteatro, siempre y cuando el tiempo acompañe. Al ser un espacio al aire libre podría reunir una mayor cantidad de vecinos. Los próximos días están llamados a resoluciones, ya en clave de transición.

Por Carlos García.