Quién es Robert Taroco, el futuro Jefe de Policía de San José

Con el cambio de autoridades nacionales, comienzan también los cambios en las dependencias departamentales de cada Ministerio. Por ahora son pocos los nombres que suenan para las distintas direcciones departamentales en territorio josefino, pero sí ya se conoce quién será el futuro Jefe de Policía, que tendrá la tarea de sustituir al actual jefe Atilio Gutiérrez, quien asumiera avanzado ya el período que está culminando ahora. Se trata del comisario general Robert Taroco, según lo informara el periodista Jorge Gutiérrez Pérez en la pasada semana en su espacio radial de Radio 41.

Taroco será presentado oficialmente junto a los otros 18 jefes de Policía en una actividad de las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, cuya fecha no se conocía al cierre de estas líneas, pero el periodista de San José aportaba otros datos sobre el nuevo Jefe desde su página de Facebook.

CURRÍCULUM | Según Gutiérrez Pérez, es un nombre que “no es la primera vez que se maneja, cuando hay cambios de gobiernos, para que San José sea su destino”. En materia de datos “biográficos”, cuenta el periodista maragato que Robert Taroco nació en Rivera hace 55 años y que ingresó a la Escuela Nacional de Policía en 1988, egresando en 1990 como Oficial Sub Ayudante, con destino a San José.

Según Gutiérrez Pérez, Taroco “cumplió servicio en las 10 comisarías que había en aquel momento en nuestro departamento y también trabajó en la Dirección de Investigaciones y en la cárcel de San José. La única dependencia en la que no estuvo, fue en la propia Jefatura de Policía”.

En 2005, tras 15 años de servicio en territorio josefino, Taroco tiene como destino la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), y desde 2013 fue Director del Centro de Comando Unificado (CCU), creado en 2012 en el marco del proyecto de Alta Tecnología en Seguridad Pública.

Durante los años 2018 y 2019 ocupó el cargo de Sub Jefe de Policía de Montevideo, estando a cargo de operativos en eventos como clásicos del fútbol uruguayo, siendo el Jefe General de Operativo. Tras haber llegado al último eslabón de la carrera, ascendiendo a Comisario General, pasa a retiro.

CONFUSIONES | Según el periodista de San José, Robert Taroco desde 1990 vive en el departamento, primero en la capital departamental y desde que pasó a Montevideo, vive en la zona de Delta El Tigre.

Gutiérrez Pérez aclara que por su apellido, se ha relacionado al nuevo Jefe de Policía con Carlos Taroco, ex jerarca policial que cumple condena por la trama para intentar evitarle la prisión al ex senador nacionalista Gustavo Penadés. Sin embargo, dice el periodista, solo coinciden en el apellido, y que ambos son oriundos del departamento de Rivera. No son familiares.

La designación de Robert Taroco como Jefe de Policía josefino ha sido recibida con comentarios aprobatorios en ámbitos policiales y políticos del departamento. En particular se hace una valoración positiva respecto a que el nuevo Jefe conoce todo el departamento.

Habrá que esperar ahora para conocer quiénes estarán a cargo de cargos como la Dirección Departamental de Salud, los centros hospitalarios de todas las localidades, la Dirección del MIDES, del INAU y otras reparticiones públicas. Habrá que estar atentos.

Captura de pantalla de video de UNICOM.

Por L.S.