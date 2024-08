Inseguridad en Libertad: rapiña, condenas y operativos de impacto

La que pasó fue otra semana de mucha información policial vinculada a Libertad e inmediaciones. Fue rapiñada una estación de servicio, a la vez que la Policía logró detener y que se condenara a los autores de ese y otra serie de hurtos y rapiñas en la ciudad y Puntas de Valdez, a la vez que Jefatura realizó un nuevo Operativo de Impacto, junto con el anuncio de la llegada de la Guardia Republicana a patrullar por algún tiempo.

En la madrugada del 6 de agosto, cuando la edición impresa de La Semana estaba en talleres, se produjo una rapiña en la estación de servicio ubicada en Ruta 1 kilómetro 50, en las afueras de Libertad.

Concurrieron al lugar, policías de Comisaría 7ma., trasladando a una de las víctimas, pistero del lugar, a un centro asistencial local, por encontrarse herido de arma de fuego. La herida fue en el “tercio inferior de cara anterolateral izquierda de cuello”, según el parte médico. El hombre fue internado en un centro de salud de Montevideo.

Una segunda víctima, que resultó con lesiones leves, informó que dos hombres con el rostro cubierto efectuaron disparos de arma de fuego y se llevaron la suma aproximada de 5000 pesos y fugaron corriendo por el fondo del comercio. “Edema y equimosis en un tercio proximal de antebrazo derecho”, se le diagnosticó a esta segunda víctima. La Policía Científica y el personal del Área de Investigaciones de Zona II trabajan en este caso.

Dos días después, el jueves 8, la Policía anunciaba que se detuvo a los responsables de una serie de rapiñas, entre ellas la del día 6 y la de una pollería en Libertad en la que hubo actos de violencia y disparos en la huida.

CONDENAS | Según lo informado, en base a una exhaustiva investigación que venía realizando personal especializado en relación a delitos de rapiña y hurto cometidos en perjuicio de comerciantes y personas en Libertad y Puntas de Valdez, bajo la órbita de la Fiscalía Letrada y con órdenes de allanamiento expedidas por el Juzgado interviniente, el 7 de agosto se desplegó un vasto operativo conformado por varios equipos de investigadores en el barrio María Julia, en el que se realizaron allanamientos e inspecciones domiciliarias con resultados positivos. En la ocasión, fueron detenidos los autores y se incautaron varios efectos determinantes en la investigación y objetos recuperados de los delitos cometidos.

La investigación logró determinar que los autores eran responsables de la rapiña en la estación de servicio mencionada al inicio, de la rapiña a una pollería ocurrida el 17 de julio, de la rapiña a un supermercado de Ruta 1, trazado antiguo, kilómetro 51.500 del 12 de julio, de la rapiña en la estación de servicio de Punta de Valdez el 13 de junio, del hurto en una casa de familia el 17 de marzo y del hurto en una vivienda el 23 de julio.

El operativo culminó con la detención de los autores y su remisión a los centros de reclusión de acuerdo a lo dispuesto por el Juzgado Letrado de Libertad. Fue condenado Daniel Larrama Fernández de 41 años, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales y dos delitos de hurto especialmente agravados, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí, a la pena de siete años y seis meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

A su vez se formalizó a F.R.T.N., de 17 años, como presunto autor penalmente responsable de cuatro infracciones gravísimas a la Ley Penal prevista en el Código Penal como cuatro delitos de rapiñas especialmente agravadas, todas ellas en régimen de reiteración real entre sí. En virtud de lo dispuesto en el artículo 116 bis y los artículos 72 y 76 del CNA (Código de la Niñez y la Adolescencia), se dispuso como medida cautelar la internación del adolescente en dependencias de INISA hasta el dictado de la sentencia definitiva.

PATRULLAJE | Ese mismo jueves, en medios de San José de Mayo, el jefe de Policía Atilio Rodríguez informaba que en acuerdo con el Ministerio del Interior, se decidió establecer la presencia de la Guardia Republicana en la ciudad por un tiempo aún no determinado. «No tengo la cantidad de tiempo porque no es algo definitivo, pero hoy (jueves), de tarde ya van a estar», anunciaba Rodríguez. Vale recordar que el alcalde Matías Santos se había reunido con el ministro Nicolás Martinelli para pedirle la presencia de la guardia, pero en principio había dicho que no.

Al otro día, el viernes 9 de agosto, pasadas las 18 horas, comenzó un fuerte operativo policial en Libertad, con presencia de la Guardia Republicana y también con helicópteros de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, además del personal de la seccional Séptima y de distintas unidades policiales, con apoyo de los inspectores de tránsito de la Intendencia de San José. El operativo estuvo a cargo del Encargado de la mencionada seccional policial, supervisado por el Jefe de la Zona II.

El operativo culminó con 35 personas identificadas, una persona requerida, 17 vehículos de cuatro ruedas identificados, seis vehículos de dos ruedas identificados, dos de los cuales fueron incautados. Se expidieron 13 multas durante la jornada de trabajo.

Respecto a la persona requerida, se informó que se encontraba registrada con requisitoria por conducción al Juzgado Letrado de Libertad de 3er. Turno desde el mes de mayo del presente año.

Por Javier Perdomo.