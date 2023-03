Arresto domiciliario para responsable de herir a dos hombres en San José de Mayo

En la madrugada del miércoles 9 de marzo, un hombre fue herido de arma de fuego por dos hombres que circulaban en moto por calles del barrio Colón de San José de Mayo. Fue trasladado al hospital de la capital departamental en un auto particular en compañía de un amigo. En el nosocomio se le diagnosticó: “herido de arma de fuego. Tres impactos de bala”. Móviles de la Unidad de Respuesta Policial concurrieron al lugar. Posteriormente entrevistada la víctima manifestó no haber visto con claridad a los agresores y que no radicaría denuncia por el hecho.

Horas más tarde, personal de Comisaría 1ra, de San José de Mayo, concurrió a las inmediaciones del lugar (calles Giampietro y S. Vázquez) por un nuevo aviso. Al llegar al lugar un hombre se encontraba herido, expresando que momentos antes desde la calle le habrían efectuado varios disparos de arma de fuego. Una Unidad de Emergencia Médica lo asistió y trasladó al nosocomio local.

Del hecho fue informada Fiscalía Letrada de 1er. Turno, que dispuso diversas acciones para continuar la investigación, de forma de determinar la identidad del autor de los disparos.

Policías del Área de Investigaciones de Zona I y la Brigada Departamental Antidrogas, bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de San José, realizaron varias actuaciones que permitieron identificar al autor del hecho, que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía.

Conducido a la sede y cumplidas las audiencias, el magistrado de 1er. Turno, formalizó la investigación respecto de G.N.G.M., de 29 años, “por la presunta comisión de un delito de lesiones graves, un delito de tráfico interno de arma de fuego y un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, todos ellos en régimen de reiteración real. Se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total por el plazo de 90 días, salvo nueva disposición en contrario”.

ARMA BLANCA | Policías de la Unidad de Respuesta Policial de Zona I, el 8 de Marzo próximo a la hora 21 concurrieron a calles Ituzaingó y Zudáñez de San José de Mayo, constatando al arribo que un hombre se encontraba herido en el abdomen. Una Unidad de Emergencia Móvil lo asistió y derivó a un centro de salud local, donde se determinó que su herida era de arma blanca.

Averiguaciones realizadas en las inmediaciones permitieron identificar al presunto autor, que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Turno de San José. Además, fue incautada el arma utilizada y Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

Continuando con la investigación iniciada por la Fiscalía Letrada de 1er. Turno, recabaron declaraciones de la víctima, imputado y testigos, así como averiguaciones y entrevista con el personal médico, quienes informaron que la víctima se había retirado sin el alta médica y posteriormente fue derivado a un centro asistencial de Montevideo por “laceración pulmonar”.

Conducido el imputado a la audiencia en sede Fiscal y Juzgado Letrado de San José de 5to. Turno, se condenó a Christopher Castillo Ruiz de 21 años, poseedor de antecedentes penales, “como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, a la pena de 16 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención cumplida”.

