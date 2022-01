Elucubraciones veraniegas: el infierno tan temido y la pandemia que aprieta

Como aún debe usted esperar varios días para leer las elucubraciones que se publican en la edición papel de los martes, el escriba de pueblo comienza 2022 con una breve columna elucubradora en modo verano, exclusivas para la página web de su periódico. Esperemos que le agrade.

El año comenzó con incendios forestales de importancia en el litoral uruguayo. Toda esa zona que otrora fuera dedicada en particular a la ganadería, es hoy casi un solo monte con el único objetivo de abastecer a las actuales dos papeleras y a la que viene en camino.

Cientos de miles de hectáreas de campo fueron copadas por los eucaliptus con el correr de los años, pero a nadie se le dio por pensar en los riesgos que implica ese monte. Apenas una chispa desata un infierno, pero eso no importó porque había que brindar la materia prima para la nueva industria nacional, que según sus promotores complementa la producción del país, aunque no son pocos los que creen que más que a suplantar, llegó al país a suplantar lo que antes producíamos.

Claro, ahora se pagan las consecuencias, miles de hectáreas de campo incendiadas, gente desplazada de sus hogares, pérdidas millonarias. No hubo víctimas fatales, pero en este tiempo de temperaturas extremas no es de extrañar que eventos similares ocurran en el futuro cercano y ahí sí quizás, tengamos que lamentar la pérdida de vidas.

Pero por suerte, ahora que vieron las consecuencias de forestar sin ton ni son, se reunieron los jerarcas ministeriales, de las intendencias y de las empresas forestales para tomar medidas. Seguramente escuchemos sobre la realización de un par de reuniones más y luego quede todo en el olvido, hasta el próximo incendio, donde otra vez volveremos a escuchar voces alarmadas pidiendo soluciones ya. El eterno círculo.

Le confieso que estoy medio confundido con el asunto de las fechas, cambiando ya de tema. El lunes en particular, me pareció que estaba en el año 20, cuando vi imágenes de Lacalle Pou y Salinas en una de sus conferencias de prensa pandémicas, en las que hablan y hablan –en particular el Presidente-, y no dicen nada.

La variante Ómicron se ha disparado en el mundo y Uruguay no es una isla. Por más que el gobierno se esmeró en decirnos por meses que no iba a pasar nada en el verano, al final está pasando y mucho. El sistema de salud desbordado, una población itinerante –además de la uruguaya-, a la que también hay que atender, con los mismos escasos recursos de siempre (si pueden recortar un poco más también lo hacen).

Pero el señor Presidente dijo que no hay que tomar más medidas, que vamos bien, que se mueren poco y que no estamos desbordados. Una conferencia de prensa como para decir: “hermanos, ya pasará”.

Eso sí, se dedicó a cuestionar Lacalle Pou a la oposición por haber osado alguno de sus dirigentes, plantearse si no era momento de tomar otro rumbo. No hubo un cuestionamiento directo, solo comentarios de preocupación y ya sacó la guadaña el Presidente.

Una lástima, porque la oposición uruguaya, la izquierda, desde la aparición de la pandemia ha tenido una gran lealtad institucional, promoviendo la vacunación y la participación de la ciencia en la administración de esta crisis sanitaria mundial. Esto, es bien diferente a lo ocurrido en otros lugares del mundo, donde los grupos opositores han promovido la no vacunación y el desconocimiento de la pandemia.

Claro, hay diferencias de enfoque, es una lástima que quienes gobiernan piensen que lo que piensan los otros no tiene valor. Es una lástima, porque la democracia se fortalece cuando todos pueden aportar.

Un último comentario pandémico. En España están pensando en que el coronavirus hay que comenzar a abordarlo como una endemia y no como una pandemia. Dejar de contabilizar los casos diarios y tratarlo como una gripe más. Esto, dicen los especialistas de aquél país, porque la Ómicron es más benévola y deberemos aprender a convivir con el nuevo bicho.

Claro, hay muchos que ya no la contarán, pero recuerde que todo es a causa del modelo de vida que llevamos. También el calor reinante, con temperaturas nunca vistas en Uruguay, es consecuencia de la acción humana, pero seguimos mirando para el costado y plantando árboles para la celulosa. Hasta que sea tiempo de vernos en la edición papel.

Foto tomada de la web.

Por Javier Perdomo.