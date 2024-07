Elucubraciones semanales: «Tragedias evitables tierra adentro»

Emitido el primer sufragio y conocidos los resultados de las primarias, el sistema político se tomó unos días de vacaciones y en momentos en que las están terminando, la edición elucubradora de esta semana no hablará de campañas electorales, aunque sí le podrá parecer a usted una columna de barricada. Es que en las elucubraciones no hay espacio para la duda, aunque su autor sea un tembladeral de sensaciones. Bienvenidas/os sean al espacio que tiene un comienzo más o menos definido y un final decididamente impredecible. Si está dispuesta/o a adentrarse, vamos empezando.

Algunos hechos de estos días deben llamar la atención suya, la mía y la de todos en este paisito. En Treinta y Tres fallecieron 10 personas en una residencia para adultos mayores y en Rivera, una menor de 16 años internada en un hogar del INAU falleció luego de dar a luz a un bebé concebido en una de las tantas salidas irregulares que realizó desde la residencia en que estaba alojada. Un caso de explotación sexual adolescente en las propias narices del sistema.

Usted me dirá que son hechos dolorosos, pero que son aislados y que no guardan relación alguna entre sí como para englobarlos en un solo texto, pero la verdad es que sí, que hay algo que los conecta y es la ausencia del Estado. En las etapas de la vida en que más respaldo de la sociedad en su conjunto deben sentir todas las personas, parece ser donde más se está fallando. El Estado fue concebido para dar un orden a la vida en sociedad, pero además para garantizar que todos sus integrantes accedan a mínimos de seguridad básicos, desde el nacimiento hasta la muerte, pero en estos casos estuvo ausente.

Es cierto que desde Treinta y Tres han surgido voces que hablan de un hogar modelo en el departamento, que estaba a punto de lograr la habilitación definitiva, que lo único que le faltaba era la habilitación de Bomberos, que lo ocurrido fue una tragedia inevitable, que un imponderable causó el fuego que culminó con el fallecimiento de todas esas personas y que muchas otras justificaciones, pero eso no conforma, al menos a este escriba de pueblo.

Mire, como primera cosa, estas personas murieron en un incendio, es decir que el Elepem (establecimiento de larga estadía para personas mayores), inevitablemente necesitaba la habilitación de Bomberos para estar en funcionamiento. No tengo idea cómo es el proceso de la inspección en sí, pero evidentemente el lugar tenía algún defecto estructural que llevaba a que cualquier error pudiera desencadenar una tragedia y eso fue lo que terminó ocurriendo.

Sabe, hay decenas de miles de hogares de ancianos en el país y unos pocos están habilitados por completo; muchos de ellos cuentan con un buen servicio para sus residentes pero están trancados en el proceso de habilitación, precisamente, en el trámite ante Bomberos. No es que los dueños de los hogares o los directivos de las residencias de gestión social sean todos tontos que no pueden pasar esta etapa. El problema, coinciden todos, es el costo que tiene esta habilitación tan necesaria, al punto que muchos prefieren darle la comida a sus residentes antes que pagar por la bendita inspección.

Pero mire que esto que le estoy diciendo no es algo que ocurra ahora, hace años que el problema es ése. Hay cierta incapacidad del Estado para reaccionar ante un problema, que genera hechos como el que motivan estas líneas, porque no hay que olvidar que por allá por 2016 ocurrió otro hecho similar en Montevideo, cuando murieran ocho ancianos.

Si el problema es el costo de la habilitación, bueno, es tiempo de intentar abaratarla. Hablamos que tienen directa incidencia en el tema la Dirección Nacional de Bomberos, el MSP, también el MIDES, es decir, todas entidades estatales que pueden coordinar y buscar soluciones definitivas, intermedias o paliativas que les permita a quienes dirigen los Elepem estar tranquilos con su habilitación. El dinero no puede ser un problema cuando hay vidas de por medio. No puede no haber una coordinación efectiva entre organismos del Estado que permitan una solución de fondo. Es de sentido común, si el problema es lo cara que es la habilitación, bueno hay que abaratarla.

Claro, pasados unos días de la tragedia, se supo que inspecciones realizadas en otros hogares de Treinta y Tres permitieron determinar la existencia de una residencia en la que residían personas con insuficiencias alimentarias severas. Por lo que parece, debieron ocurrir 10 muertes para que el Estado se interesara por los viejos del departamento limítrofe con Brasil.

En cuanto al caso de la adolescente de 16 años fallecida en una residencia del INAU, la situación es más compleja aun porque es evidente que debía de haber complicidad funcionarial para que esa chica saliera a prostituirse. La adolescente no podía salir del hogar del instituto sin que alguien lo supiera, permitiera o aceptara. Hablamos de un Estado sin efectivos controles internos, que pone a criminales a cargo de las infancias y las adolescencias menos favorecidas.

Claro, después uno ata estos casos con el anuncio de la compra de cinco aviones de guerra con un costo de 100 millones de dólares y entiende cuáles son las prioridades de cierto sector de la clase política uruguaya. Dicen que ayudarán en el combate al narcotráfico, pero desde su concepción de combate al narcotráfico a lo pistolero del lejano oeste, pero en realidad estamos gastando ese dinero para contentar a los generalitos que les gusta sentirse poderosos en sus máquinas de guerra, porque como ya le he dicho en otras ocasiones, la guerra al narcotráfico está perdida desde antes de comenzar.

Muchas veces habrá usted leído o escuchado hablar a quienes piden bajar el costo del Estado. Bueno, ese es el Estado que achican los que quieren bajar su costo, el de los controles, el de la protección social, el de la igualdad, pero mantienen y fortalecen todo lo que pueden el Estado del control social, el de la represión y el de la persecución al disidente, al diferente, porque allí está su verdadero enemigo, no en la drogas, que en algunos casos ellos mismos deben de consumir, pese a que las persiguen como perros rabiosos.

Tenga cuidado cuando le prometan en la venidera campaña que van a bajar los gastos del Estado. Pregunte qué van a achicar antes de darles su confianza. Si le dicen que van a achicar el Ejército, entonces vote con decisión; ahora, si le dicen que van a achicar en burocracia, tenga cuidado porque es probable que estén recortando en cuestiones esenciales para los más pobres, para los que viven de su trabajo diario y la pelean con uñas y dientes por no caer.

Nosotros estamos a punto de caernos de la página. Poco espacio queda como para explayarme en otros pensamientos, así que es preferible ir redondeando. Igualmente creo que quedaron claras algunas cosas dichas en el texto que usted está atentamente culminando en este momento. Si todo sale bien, es un hecho que en siete días las elucubraciones vuelven a la página 4 de su periódico. Nos encontramos allí, ya con un panorama más claro de lo que se nos viene de ahora en más, ya en campaña electoral. Será hasta entonces.

