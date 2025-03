Elucubraciones semanales: Pedro, Valeria y el desprestigio de las instituciones

Es cierto que le dije hace unos días que quizás le hablara de mis impresiones de los actos de asunción de la nueva administración, pero usted sabe que la vida no espera a los que se quedan pensando en el ayer, por lo que la dinámica de los acontecimientos hacen que uno se obligue ir hacia adelante y dejar que lo pasado quede vívido en la memoria para que ayude a enfrentar los futuros desafíos. En síntesis, todo este parloteo para decirle, en esta segunda columna del mes, que ya no quiero hablarle del primero de marzo, sino que pretendo adentrarme en otros asuntos.

La primera de esas cuestiones tiene que ver con la primera sesión del Senado con la presidencia de Carolina Cosse. Tranquila/o, no voy a referirme a los inevitables nervios de “Caro” en su primera sesión plenaria, nervios que sufre toda persona que enfrenta una tarea por primera vez, lo que quiero sí es hablarle de viejo zorro que volvió al Legislativo y arrancó el período con una zorreada.

Usted me dirá que soy medio enfermo si le cuento que no vi en vivo la sesión pero que sí la miré por partes en Youtube luego que finalizara. Y bueno, capaz que tiene razón, pero de algo hay que hablar en esta columna semanal y en la búsqueda de temas para mencionarle me encontré con esa sesión.

En esa primera sesión el senador colorado Pedro Bordaberry, planteó una moción de funcionamiento de la cámara para el período. El Gerente del Montevideo City Torque -además de Senador-, planteó que las sesiones plenarias de la cámara dejen de hacerse hasta los días 18 de cada mes y se realicen hasta el final de mes, porque dice el Senador colorado que los legisladores deben trabajar, como cualquier uruguayo, hasta fin de mes.

¡Claro, quién puede no estar de acuerdo con algo así¡ ¡Es de Perogrullo, me dirá usted! Ahora, si uno no es de quedarse con los titulares podría preguntarse algunas cosas. Por ejemplo: ¿Los legisladores trabajan únicamente si van a las sesiones plenarias? ¿Quiénes asisten a las comisiones en las que se discuten, elaboran, negocian y cambian proyectos de ley? ¿Quién negocia, realiza acuerdos, recibe a empresarios, trabajadores, ciudadanos, delegaciones del exterior? ¿Quién hace el trabajo político de diálogo con la ciudadanía dentro y fuera del palacio? ¿Quién o qué garantiza que con más sesiones plenarias haya más y mejores leyes? ¿El único trabajo que tienen los parlamentarios es el de participar de las sesiones?

Mire, la de Pedro es la clásica propuesta para la tribuna y él lo sabe, porque como productivo legislador que ha sido en el pasado, sabe que el trabajo de los parlamentarios es mucho más que ir a sentarse al plenario a cuestionarse unos a otros o a votar leyes, muchas de las cuales ni siquiera conoce porque es otro legislador de su partido el que participa de la comisión que lo pone a consideración y él solo debe hacer confianza en lo que su compañero dice.

Todo el trabajo que está detrás de cada ley, se hace fuera de esos ratos -u horas-, que puedan estar los legisladores en la cámara (sean senadores o diputados). Mire, ya no recuerdo ahora, pero creo que fue la propia “Grace” Bianchi la que le dijo a Pedro que en ocasiones llegaban a las sesiones plenarias sin proyectos de ley que analizar, porque las comisiones -en las que participan todos los senadores, según los temas de su interés o que mejor manejan-, no habían podido avanzar en los proyectos a estudio. Vale aclarar que esto tampoco quiere decir que no haya trabajo, porque un proyecto se puede trancar por una coma y estar meses discutiendo coma sí o coma no.

Además de Gracielita, lo atendieron a Pedro las frenteamplistas Silvia Nane y Constanza Moreira, con datos de productividad parlamentaria que tiraban por tierra las argumentaciones esgrimidas por el colorado; eso sí, en los medios quedó la idea de que Pedro quiere hacer trabajar a los vagos de los legisladores.

Pillo, zorro, desde la primera sesión del período, Pedro sabe, porque él lo hace, que aquellos legisladores que trabajan de verdad -que son muchos y de todos los partidos-, trabajan mucho más de lo que se los ve. El trabajo parlamentario bien hecho, es desgastante, tensionante y demanda muchas más horas de las que nosotros vemos o imaginamos. Y le insisto, Pedro lo sabe, pero desde su banca se suma al desprestigio del sistema político, vaya a saber con qué intenciones.

Pero Pedro no es el único que con declaraciones rimbombantes quiere poner mantos de duda sobre lo que viene. Valeria Ripoll salió de su ostracismo post derrota electoral y lo hizo para cumplir su rol de ex izquierdista transformada en una máquina anti zurdos (como la “Grace”), pegándole a diestra y siniestra a la Universidad de la República, al cuestionar la calidad de lo que se enseña diciendo que hay docentes que corrigen o no corrigen los trabajos de sus alumnos/as en función de la tendencia político-partidaria que sustenten.

Es decir, según la ex candidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional, la UDELAR es una cueva de comunistas que no permite que hijos e hijas de votantes de los partidos tradicionales avancen en sus carreras. ¿Alguien puede pensar que ocurra algo tan absurdo como eso en una institución como la Universidad pública? ¿Se puede pensar que docentes universitarios que le dan clase a 200 o 300 personas a la vez, puedan andar chequeando los antecedentes ideológicos de un alumnado del que muchas veces ni conocen los nombres? Eso sólo lo puede pensar quien no pasó ni por la puerta de un salón de facultad.

Estoy seguro que ella ni siquiera cree en lo que está diciendo, pero como quedó fuera de toda conversación tiene que hacer algo para que quienes la levantaron no la dejen caer en el olvido; no es vice, tampoco es diputada y es probable que ya no sea nada más, porque es muy difícil que le den uno de los cargos de contralor que el nuevo gobierno le dará a la oposición (muchos quedaron sin trabajo y “Vale” es una recién llegada como para aspirar a alguno de esos preciados lugares).

Más allá de las intenciones ocultas o explícitas que pueda tener Valeria, tanto ella como Pedro lo que hacen es intentar horadar el prestigio de dos instituciones fundamentales para el país como son el parlamento y la universidad pública. Seguramente así empezó el desprestigio al que se ha llegado en lugares como Argentina, Estados Unidos, Ucrania, Hungría, Italia y algunas naciones europeas en los que la extrema derecha golpea con fuerza.

Mire, siempre me acuerdo de Tabaré Rivero, que en una de sus tantas grandes poesías hecha canción, dice por ahí: “yo que siempre me hice el raro, ya no sé qué hacer, ser postmoderno sale caro, hay que envejecer”. Y en parte así me siento, pasé de ser un adolescente que despotricaba contra las instituciones, que quería abolir la mayoría de ellas (algunas sigo queriendo abolirlas), a defenderlas con convicción por entender que serán la barrera que impedirá que gane la barbarie, que prospere la ley del más fuerte que promueven los ya nombrados. ¿Vejez o pragmatismo? ¿De qué piensa usted que adolezco?

Yo no tengo respuesta, pero por lo pronto le digo que no me gustan esas formas de Pedro y Valeria. Sería bueno que no sigan en esa línea, porque en definitiva, perdemos todos.

Sin mucha vuelta le digo que acá termina esta edición de la columna elucubradora. En siete días vuelve el espacio que es ya una institución josefina, aunque a usted le parezca una exageración. Nos vemos en siete días y sí, con auspiciante propio.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.