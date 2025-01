Elucubraciones semanales: «Para poner en contexto el año 25»

Dice la experiencia previa que esta edición debería fluir porque es la primera del año y porque la descansada mente del escriba de pueblo debería tener claro lo que tiene para decir, pero no es algo que se lo pueda asegurar al inicio de 2025 porque mientras el mundo transite a la deriva, el sentir de un insignificante pensador de pueblo chico, es la nada misma; como uno se especializa en llenar los espacios vacíos, porfiado escribe, aunque a pocos les interese mi prosa. Si así lo quiere, en el próximo párrafo, se seguirán estampando caracteres en negro sobre blanco.

Este 20 de enero asumió Donald Trump la Presidencia de los “states” y me resulta inevitable recordar que hace cuatro años atrás, en esta misma página le expresaba mi beneplácito porque no había sido reelecto y también le mostraba mi asombro por el asalto al Capitolio por parte de las huestes trumpistas que buscaban evitar la asunción de Joe Biden, aduciendo un fraude electoral que los equipos del “blondo” empresario devenido en político no pudieron demostrar.

Pero al final Biden terminó siendo un auténtico fiasco para el mundo, un guerrerista empedernido al servicio del lobby armamentístico, que a su retiro deja al mundo al borde de una nueva conflagración global. Por eso mismo, es responsable en buena parte, del regreso de Trump a la Presidencia yanqui. La sola perspectiva de parar la sangría económica que para el norteamericano medio implica el respaldo al dictador ucraniano Zelensky, empujó al voto por el racista, misógino y cuasi fascista nuevo inquilino de la Casa Blanca. A su asunción, concurrió la flor y nata de la extrema derecha mundial.

Mire, yo no voy a andarle con rodeos, yo sé que usted anda preocupado/a por Venezuela y porque unos días antes de Trump volvió a asumir Maduro como Presidente de ese país, pero a mí me preocupa mucho más Donaldo que el pobre “Nicolasito” al que lo tienen como payaso de feria, pegándole de todas formas. Ya no tiene ni gracia cuestionar al bolivariano. Es más, ya ni siquiera puede considerarse noticia que alguien lo cuestione.

De verdad se lo digo, aburren. Es más, si ando por los portales noticiosos o tomo un periódico papel en mis manos y veo alguna mención a Venezuela, aparto la vista de inmediato, me fijo en cualquier cosa menos en Venezuela, porque se convirtió en una competencia sobre quién es más antimadurista, quién es más duro con el régimen, pero al final nadie aporta nada nuevo, solo resultan en estridencia mediática que se suma al coro internacional.

Le digo más, tanto mensaje anti venezolano debería alertar y llamar a la reflexión, porque no es un fenómeno localizado, uruguayo o latinoamericano, Venezuela es como un as en la manga al que todos recurren para cuestionar posiciones de izquierda o para distraer sobre problemáticas locales. Tanto en Uruguay, como en Argentina, como en Brasil, en Chile o en España, seguramente en Dinamarca y en Madagascar también, Venezuela siempre es usada como ejemplo de la maldad encarnada y quién no cuestione a Maduro es su aliado merecedor del rechazo de la comunidad internacional.

Claro, uno se pregunta sobre qué van a hablar cuando logren –si es que lo logran-, hacer caer a Maduro (que demostró más firmeza de la que suponía, a la muerte de Chavéz creí que el régimen caería pronto). Seguramente crearán algún nuevo villano para culpar de todos los males de la humanidad, pero quien tiene una mirada más crítica del tiempo que transita, sabe que los responsables de los principales conflictos ocurridos en el mundo desde los años 50 del siglo pasado hasta el presente, están en el Norte de América y son ellos, precisamente, los que se arrogan el derecho de decirnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos.

Mientras acá andan llorando por Venezuela, con mayor voracidad que en su primera Presidencia, llegó Donaldo al decadente trono imperial y de eso nos tendremos que cuidar mucho más que de Maduro y su revolución bolivariana.

En Europa las cosas no están mejor. La extrema derecha, a caballo de mentiras diseminadas por redes sociales, llenas de odio racial, étnico, religioso y sexual, con promesas de venturosos futuros para los nacionales, ha conquistado los corazones de los pobres del primer mundo, desilusionados con las socialdemocracias, que desde los años 80 del siglo pasado comenzaron un proceso progresivo de desmantelamiento del Estado de Bienestar, que fue clave en la recuperación continental luego de la segunda guerra. De esa trampa, no sé cómo saldrán los europeos; por ahora parece que es por las armas.

En ese convulsionado mundo, por acá asume un nuevo gobierno y las expectativas están abiertas, como ocurre con cada nuevo comienzo. En la ausencia del periódico y de este columnista de pueblo chico, el equipo de gobierno se ha ido armando. Los ministros designados van presentando sus equipos (segunda y tercera línea de cargos de gobierno), y comienzan a “tirarse” algunos pocos titulares de la futura acción gubernamental. Todo en un tono de prudencia mayúscula, la misma que muestra el Presidente electo en cada una de sus salidas públicas.

¿Cómo pararse en este mundo loco? Sin ser muy experto en nada, lo mejor para naciones pequeñas como la nuestra es un mundo multipolar, el mundo unipolar que pretendió imponer el bloque anglosajón tras la caída del régimen soviético, con ayuda de las otras potencias europeas, se terminó. Rusia, China, India le compiten a nivel planetario y de igual a igual, generándose además interrelaciones entre esas naciones, que ya no los tienen en cuenta para nada (Brics y otros acuerdos entre naciones).

El “mundo libre” –como les gusta denominarse a ellos-, ya no es la potencia, es una más de las potencias. De ese enfrentamiento de potencias, países como el Uruguay deben tratar de aprovechar lo mejor de cada espacio de poder, sin alinearse con ninguno, como sí ocurrió en el período que está culminando ahora.

En la campaña electoral de 2019, la coalición que gobierna hasta el 28 de febrero cuestionó al FA por tener, según su visión, una política exterior ideologizada, pero quien ideologizó la política exterior fue la administración ahora saliente, que actuó alineada a los intereses norteamericanos e israelíes y que ninguneó a presidentes electos por sus pueblos, por ser de izquierda (el Presidente no fue a la asunción de Petro pero si despidió a Iván Duque, no estuvo cuando asumió Boric pero si cenó con Piñera la noche anterior a que entregara el mando, por ejemplo).

Dejando ya el pasado a un lado, lo que le quería decir es que en un escenario de incertidumbre y de convulsión mundial, lo mejor es mantener la cautela e ir viendo los distintos escenarios. En el afuera y en el adentro hay que actuar con calma y orejeando la baraja, por eso esta primera edición elucubradora busca ponerle en contexto para lo que vaya viniendo de ahora en más.

Lo acá escrito, es lo que hay, según el escriba de pueblo chico. De ahora en más se viene el tiempo de los hechos. En la columna elucubradora estaremos atentos a los distintos escenarios, aunque a nadie pueda importarle. El asunto es que hay que conocer el tiempo que transitamos y llevarlo al papel es un placer que nadie le puede quitar a este escriba. Las elucubraciones semanales les espera en siete días, ya con más rodaje, para seguir diciendo, aunque nadie lo lea.

Por Javier Perdomo.