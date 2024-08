Elucubraciones semanales: Novedades de campaña

Entre calores y fríos intensos vamos llevando el mes ocho. Cuan “nostalgiosos” se ponen algunos de las épocas en las que se hablaba de la noche del 24 de agosto desde finales de julio. Hablar de nostalgia hoy, es para “nostalgiosos”. Por suerte, en las elucubraciones semanales tenemos los pies, la mente y el espíritu en el presente, por eso en esta ocasión sin el menor atisbo de nostalgia, venimos con temáticas de campaña electoral para ser abordadas con usted. Si así le parece, tras el punto y aparte, le entramos a los asuntos proyectados.

Como usted habrá escuchado, visto u oído en estos primeros días de la segunda etapa de la campaña hacia las nacionales de octubre, el candidato nacionalista Álvaro Delgado hizo una promesa de campaña referida a pagar determinada cantidad de dinero a los gurises y gurisas que terminen Secundaria. Algo así como un premio al esfuerzo. Por supuesto que es una propuesta que hizo mucho ruido desde que se anunció, más después que el eventual futuro Ministro de Economía blanco Diego Labat, dijera que la transferencia sería de unos seis mil dólares, cifra que dicha así como así, para quienes nada tienen, parece mucho, pero en realidad no es nada si se piensa en lo que demanda económicamente cursar estudios.

Pero más allá de los montos que se manejen -que no es un tema menor, claro está-, permítame poner en duda si está bien eso de premiar con dinero por estudiar, permítame dudar si la zanahoria, el incentivo para que se estudie debe ser de ese tenor. ¿El único aliciente que puede tener una persona para estudiar es el dinero? Esa es la visión de una sociedad totalmente economicista en la que tanto tienes tanto vales, en la que la idea del conocimiento está supeditada al rédito que podés lograr con lo que se ha aprendido, en la que si no generás ganancias para el sistema, no sos una persona socialmente útil.

¿Dónde queda el conocimiento por el conocimiento mismo? ¿Dónde queda el saber por el placer de saber, si todo lo transformamos en un medio para producir ganancias? ¿Dónde queda la felicidad que da aprender? ¿Se puede ser feliz aprendiendo de esa forma? ¿Se puede aprender así ¿Es eso enseñanza o es generar máquinas productoras al servicio de las empresas? ¿Qué pasa mientras no recibís ese dinero? ¿Cómo mantienen las familias estudiando a ese joven? ¿Por qué mejor no hacer un sistema educativo atractivo para las juventudes en lugar de estar improvisando dádivas por portarse bien?

Sabe, parece más una propuesta pensada para jóvenes sanos/as, bien comidos/as, con una familia estable, un/a joven que no tiene preocupaciones tales como championes rotos o falta de pantalón para ir al liceo, al que la familia le promete un premio si termina el año con una buena nota. No es para jóvenes con dificultades, no los incentiva a estudiar, más bien los aleja.

Hubiese sido más productivo que Delgado dijera que iba a brindar mayores fondos para becas (aunque después no lo haga o lo haga a medias), que sí son un verdadero incentivo para el estudio y la formación de las nuevas generaciones. Un acompañamiento en el proceso de estudio. Usted, yo, la vecina de al lado, conocemos a alguien que hizo usufructo de una beca del Estado o privada. ¿Debe haber incentivos para la formación? Claro que sí, pero no puede ser una zanahoria, un premio al final del camino (que en verdad es el principio de la vida adulta), como al niño o a la niña que se le dice que si se come toda la comida, le compran un helado.

Incentivar para que las nuevas generaciones se formen, es mucho más que darle unos mangos por aprobar sexto de liceo. A menos que el objetivo sea tener generaciones de uruguayos sin capacidad de razonar y ser libres. Si se quiere formar máquinas, entonces está bien ese camino, si se quiere formar seres humanos, habrá que pensar otras cosas.

Dicho esto de Delgado y los nacionalistas, me voy para la otra tienda tradicional, el Partido Colorado, donde está ocurriendo algo muy peculiar y es que un candidato al Senado es más importante que el candidato a Presidente. Hace unos días, Pedro, que antes no tenía apellido, pero que ahora muestra orgulloso el Bordaberry, anunció su regreso oficial a la política partidaria, lanzó la lista 10 al Senado y opacó al candidato Andrés Ojeda, que a no ser por la publicidad que paga en los medios nacionales, casi no está apareciendo.

Es Bordaberry la estrella que busca conquistar el voto colorado que se fue con Manini en la elección pasada y la verdad es que parece estarlo logrando, porque mientras su partido crece, el general sigue perdiendo pie por todos lados y por más que intenta meter alguna baza de vez en cuando, su desinfle no es sólo en las encuestas, también en la consideración noticiosa está pasando a segundo plano.

Lo primero que hizo Pedro -el hijo de Bordaberry que también es Bordaberry aunque lo haya ocultado-, además de compararse con Jesús, fue ir a hablar con Delgado para coordinar el apoyo, faltaba más, al plebiscito sobre los allanamientos nocturnos, que promovió nuestro coterráneo legislador Carlos Daniel Camy y que para que se plebiscitara, logró la firma de todos los legisladores de la coalición de gobierno.

El que se comparó con Jesús, parece ser un hijo de Dios bastante apegado a su lado más represivo, no tiene el “enfoque dual” que, por ejemplo, hace poco descubrió el ministro Martinelli. Cuando fue candidato presidencial quiso bajar la edad de imputabilidad como la panacea de la seguridad ciudadana -no lo logró, por suerte, porque de pensar en el caótico sistema carcelario uruguayo haciéndose cargo de la minoridad da escalofríos-, y ahora se suma a esta jugada poco entendible de Camy, que las encuestas dicen que le saldría bien, pero que no le dio rédito electoral alguno.

Por supuesto que quien esto escribe está en el 30% que le diría no a este plebiscito (estimo que llegado el momento seremos más). Usted sabe que el medio que me corresponde dirigir, ante las instancias de plebiscito o referéndum (no son lo mismo), siempre ha tomado postura. Jamás hemos tomado partido público por un sector político partidario, pero ante las consultas ciudadanas, sí se toma postura.

Desde el plebiscito del agua de 2004, que ahora nos quieren birlar con el Neptuno, hasta el Vivir Sin Miedo, quien esto escribe ha tomado postura. Por supuesto que será no el voto ante este proyecto represivo, porque como ya le he dicho en innumerables oportunidades, la problemática del narcotráfico no se soluciona con más represión, sino liberalizando el consumo y controlando los casos de consumo problemático.

Los allanamientos nocturnos no solucionan nada, usted no se sentirá más seguro/a, el narcotráfico como tal seguirá existiendo como hasta ahora o peor y las muertes inútiles se seguirán produciendo. Es tiempo de ser más creativos, no sigamos repitiendo errores. Cuando se den cuenta que los allanamientos nocturnos no sirvieron para nada ¿Qué inventarán? ¿Cuál será la nueva solución mágica que presentarán? ¿Venta libre de armas? Me parece que así no es.

Dichas estas cosas, es tiempo de comenzar la retirada por esta semana. Usted sabe que si me meto con otro tema se me va demasiado largo el texto, así que me detengo acá. Dicen que hay que escribir corto porque la gente no logra la suficiente concentración como para leer un texto de ocho mil y pico de caracteres como éste. Bueno, algunos cientos -¿miles?-, cada semana se lo leen de principio a fin, por eso sigue existiendo. Hasta la próxima edición.

Por Javier Perdomo.