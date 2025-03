Elucubraciones semanales: Mayo nos espera a todos

No es ésta la ocasión adecuada para hablar de la asunción presidencial y de sus pormenores; deme unos pocos días -exactamente los seis que faltan para la próxima edición-, y en una de esas le cuento impresiones del acontecimiento; ya de paso vemos juntos con qué arranca el gobierno Orsi. Lo cierto es que este espacio igual ha de ser cubierto y más ahora que tiene anunciante propio en la edición papel. Bienvenidas/os a las primeras elucubraciones de marzo, con nuevo gobierno y el año lectivo en pleno desarrollo, aunque ello moleste a los operadores turísticos.

Mientras se estén dando los primerísimos pasos de la nueva administración -la luna de miel de los 100 primeros días de los que tanto se habla-, se estará desarrollando la última etapa del ciclo electoral en Uruguay, las elecciones departamentales y municipales. Tranquila/o no le voy a insistir con lo largo que es el ciclo porque ya se lo he dicho otras veces y no le quiero aburrir con los mismos discursos, pero eso sí, me introduciré en la realidad josefina como pocas veces hago en este espacio.

A partir del mapa electoral que quedó planteado en octubre y noviembre de 2024, la elección departamental de San José cobra como nunca trascendencia nacional y son muchos los factores que explican por qué ocurre así.

Primero veamos las condiciones objetivas para que las luces de muchos medios nacionales se posen en tierras josefinas. El Partido Nacional en elecciones nacionales ha perdido desde 2009 en adelante (la primera y única vuelta en 2004 la ganó por menos de 400 votos). Incluso en 2019, cuando tuvo apenas el 39% de los votos a nivel nacional, en San José, el Frente Amplio siguió siendo primera fuerza. En los ballotages, ganó el Partido Nacional en 2009, 2014 y 2019, pero ya en 2024, por algo más de 700 votos fue la fórmula frenteamplista la más votada.

Estos datos objetivos, más el proceso no conflictivo que tuvo la izquierda para definir sus candidatos, los perfiles de los candidato/as, y las dudas, temores y decisiones fallidas que vivió el nacionalismo para elegir a quién acompañaría a Bentaberri como candidata, hacen que subjetivamente se genere una sensación de que algo distinto puede ocurrir y por ello a nivel país las élites políticas tienen sus ojos puestos en el departamento, porque lo que pase influirá en la configuración del territorio nacional durante el quinquenio que está comenzando. Incluso puede influir en las nacionales de 2029, mire lo que le digo.

Para un Partido Nacional debilitado en lo nacional, las departamentales se vuelven centrales en su estrategia de mantener espacios de poder y gobierno (supongo que queda claro tanto para usted como para mí que en la lucha por las intendencias, a no ser en Rivera, hay solo dos contendientes), pensando en un eventual nueva postulación de Lacalle Pou para dentro de cinco años.

Los nacionalistas y sus aliados coaligados -ahora opositores en lo nacional-, saben que Montevideo y Canelones son territorios perdidos de ante mano y que la lucha para ellos está en Maldonado, Rocha, los departamentos del litoral, Colonia y San José, todos territorios claves en distintas áreas de la economía nacional. El “interior profundo” hacia el Noreste es nacionalista, a no ser, como ya le dije, la rareza que significa Rivera que sigue siendo bastión inexpugnable del Partido Colorado. Y que le permite a Tabaré Viera ser Senador (¡y hasta fue Ministro de Turismo!), en todos los escenarios, dicho sea de paso.

Esa distribución territorial del país que le realizo medio a vuelo de pájaro, refuerza la idea de por qué será tan importante para los dos partidos mayoritarios la departamental de San José y por qué veremos acciones que procuren impactar en los josefinos para uno y otro lado de acá al 7 de mayo.

Sin dudas que el Frente Amplio tiene a favor el viento de cola que implicó ganar el gobierno nacional y el impulso de los primeros meses de gobierno, contando con la posibilidad de “aterrizar” medidas que generen simpatía en el territorio, pero los nacionalistas tienen una fuerte presencia en esos territorios tanto en organizaciones sociales como en el propio trabajo político concreto, en los barrios y puntos más lejanos del mapa josefino a los que llega con las acciones de un gobierno departamental que detentan hace más de 70 años, sin que hasta ahora nadie haya podido ni siquiera hacerles sombra.

¿Que usted me pregunta que si esta vez sí le pueden hacer sombra? Bueno, yo no tengo ninguna bola de cristal ni juego al adivina adivinador, tan solo me atrevo a decir que es probable que sea una elección más peleada; de ahí a dar pronósticos en uno u otro sentido, no llego, porque uno es rehén de cada uno de sus decires y si me la jugara y me equivoco, usted andará recriminándome la pifiada pasado el primer fin de semana de mayo.

Claro, ya decir que es un escenario más competitivo cambia un montón respecto a elecciones anteriores que eran un mero trámite, todo pasaba por saber cuál sería la diferencia. La candidatura de Rubén Bacigalupe es reflejo -algo torpe, en la opinión del escriba de pueblo-, de esa sensación de competitividad no esperada por el nacionalismo que le puede llevar a seguir cometiendo errores.

Dicho esto, ¿es opción real de gobierno departamental el Frente Amplio? Es indudable que el entusiasmo de la conquista del gobierno lleva a que los frenteamplistas josefinos quieran ir a más, se entusiasmen con nuevas metas y la Intendencia de San José es una meta importante. Pero eso misma idea se tenía en 2005 y en aquella oportunidad se enfrascó en la disputa Cerdeña-Sellanes y después vino todo lo lamentable que implicaron los 10 años de Walter De León como Diputado y su permanente aspiración a la candidatura departamental, con fuerte oposiciones internas.

De 2020 en adelante, el Frente Amplio le dio prolijidad a su interna, figuras como Nicolás Mesa y Marcela Barrios le dieron paz y durante los cinco años pasados los titulares de los medios dejaron -dejamos-, de hablar de la lucha intestina del frenteamplismo josefino.

¿Y esto alcanza para que gane las elecciones departamentales? Y bueno, so pena de ser rechazado por muchos/as entusiastas frenteamplistas que ya ven ganada la comuna josefina, les diría que vayan con pies de plomo. Fueron 15 años de peleas absurdas, personalismos indecentes y posturas incomprensibles, que hacían que la gente confiara en los dirigentes nacionales del FA, pero no en los departamentales y eso, si me permite que se lo diga, no se borra de un plumazo, por eso el escriba de pueblo chico mantiene el escenario abierto, sin jugarse las fichas ni para uno ni para otro lado.

Toda contienda electoral se gana o se pierde en función de los aciertos de uno y los errores del otro. No recuerdo si lo estampé en esta columna, pero he dicho más de una vez que en San José, de 2009 en adelante, no está muy claro si gana el Partido Nacional o pierde el Frente Amplio. En este 2025, el escenario está más confuso y por ello se vuelve emocionante esta departamental.

Hacia ella vamos, tratando de marcar la mayor distancia posible, porque de eso se trata el periodismo, mantener la equidistancia máxima de los hechos para analizarlos sin estar contaminados por los preconceptos y los pre-juicios.

Dichas estas cosas, le informo que llegó el momento de cerrar esta edición elucubradora de comienzos de marzo. En seis días nos reencontramos para seguir analizando el mundo desde la óptica de un escriba de pueblo. Hasta entonces.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.