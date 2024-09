Elucubraciones semanales: «Los cañones del Presidente y la justicia que podemos pagar»

“Me confunden”, dijo Heber y bien le podríamos decir lo mismo a los meteorólogos que nos anunciaron una olita de calor para la semana pasada y la corrieron para ésta. Es que así es setiembre, inestable como la vida misma. En las elucubraciones no tenemos tiempo para existencialismos simplones así que una vez que le hemos saludado, dejamos a un lado los protocolos, las charlas sobre el estado del tiempo y vamos rápido a lo que importa, es seguro que habrá temas sobre los que elucubrar. Bienvenidas/os sean a la columna elucubradora de esta semana.

Entre la maraña de nimiedades que va dejando la campaña electoral 2024, me voy a dedicar un momento al Presidente de la República, que hasta a empuñar un arma está dispuesto, con tal de defender nuestra integridad nacional. Lacalle Pou anduvo por el litoral, por el departamento de Soriano, y allí visitó un cuartel militar (no me pregunte cuál, no me acuerdo ni interesa, son todos iguales), en donde, oh casualidad, estaban de entrenamiento y a nuestro Presidente no se le ocurrió mejor idea que participar, disparando un cañón y paseando en un tanque, hasta con vestimenta militar y todo.

Mire, si uno fuera medio brujo hasta podría elucubrar sobre a quién iba dirigido ese disparo. Casi puedo imaginarme al Presidente enojado con Ojeda por sus atléticas publicidades, imitando anteriores campañas suyas (se acuerda de aquella famosa foto de la bandera que hizo el “Cuqui”, si mal no recuerdo también en Soriano), diciendo “vos tendrás mucho músculo, pero yo tengo los cañones”. Por unos meses más, podría uno acotar, de forma maliciosa.

Bromas aparte, le digo que fue una actuación totalmente innecesaria. Ya tuvo alguna actitud de ese tipo cuando anduvo en un avión de la Fuerza Aérea, pero bueno, se le podía perdonar por la lógica curiosidad que podía tener por andar en uno de esos aparatos, ahora, ¿disparar un cañón? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para demostrar qué? Mire, usted y yo lo sabemos, el Presidente es un tipo inteligente. Él no hace nada que no sea medido y estudiado y si disparó ese cañón fue con la intención de llegarle a alguien, de demostrar algo a un segmento de público definido.

Porque Lacalle Pou, al igual que su imitador Ojeda hace en esta campaña, son los reyes de la gestualidad. En cierta forma, no pueden transmitir lo que piensan hacer de verdad (porque casi siempre sus proyectos van contra los intereses de las grandes mayorías), entonces centran todas sus apariciones en gestos, poses, imposturas, ataques al contrincante, que los hacen aparecer como vistosos, cancheros, frescos, con toda la fuerza de la juventud como para hacerse cargo de los destinos del país.

En la elección pasada ese estilo funcionó y por eso Ojeda va por ese camino ahora, pero claro, al pibe le hacen falta un par de elecciones más para dar la batalla principal, por ahora, es un actor de reparto.

Volviendo al cañonazo de Lacalle Pou, uno se pregunta qué tanto le puede aportar a su imagen ese disparo y ese paseo en tanque. Desde la restauración democrática de 1985 hasta ahora, ningún Presidente había entrado a un cuartel a hacer demostraciones de ese tipo, ni siquiera con una pistolita de juguete. Más cercanos o más alejados ideológicamente con los militares, el poder civil hasta ahora marcó una prudente distancia de ellos. A los cuarteles, solo se entraba de visita y en actos protocolares específicos, pero Lacalle Pou, entra a hacer demostraciones de fuerza, a disparar armas, jugando a los soldaditos.

En tiempos en que la tercera guerra mundial está a la vuelta de la esquina, en los que la violencia está presente en los más diversos ámbitos, tener un Presidente con esa necesidad de demostrar su masculinidad disparando un cañón genera preocupación por el futuro de la democracia. Debo suponer que quienes lo votaron en 2019 no lo votaron pensando en tener un guerrero al frente del gobierno.

Uruguay es una nación pacífica y no tenemos condiciones de hacerle frente a nadie con las armas; nuestras únicas armas deberían ser la diplomacia y la idea de la libre determinación de los pueblos para vivir en paz, sin embargo, tenemos un Presidente que le gusta hacerse el guerrerista.

Yo le insisto con esto. Uruguay debería estar pensando en cómo va a disminuir esa pesada carga que significa tener más de 20 mil tipos y tipas viviendo a expensas del Estado, sin utilidad alguna para la sociedad.

Mire, ahora que pienso, el cañón del Presidente me hizo acordar de algo. Cuando vuelva a escuchar a alguien decir “bajen el costo del Estado”, usted respóndale que le parece muy bien y que hay que empezar por las Fuerzas Armadas, donde hay mucho para recortar”. Y le aclaro: no me venga con que ayudan en las inundaciones, porque no hacen nada excepcional, para algo se les paga, pero además, en esas instancias son puñaditos de milicos los que sacan a ayudar, la gran masa sigue en los cuarteles, vegetando o jugando a la guerra, como el “cuqui”, que se dio el gusto de disparar su cañón, algo que para Ojeda está lejano, por lo menos por ahora, porque usted sabe que esto de la democracia nos depara cosas inesperadas, siempre.

Cambiando de tema, pero siguiendo con amistades presidenciales, parece que en estos días podría salir de la cárcel “el Fibra” Astesiano, salvo que la Justicia haga lugar a la apelación que haría la Fiscal de Florida respecto a la excarcelación anticipada. Tanto le gustó al “Ale” el departamento en el que se venera a San Cono que parece que se queda a vivir y a emprender allí.

“Fibra Tim” se llama la distribuidora de productos para almacenes y supermercados que instaló en la capital floridense quien fuera el custodio presidencial que logró mayor fama en la historia del Uruguay. Su prontuario abarca diversas acciones en la esfera privada y desde 2020 hasta el ya casi lejano 2022 en que fue detenido, en la esfera pública, al servicio de intereses difusos en los que lo personal y las funciones oficiales se cruzaban de forma constante.

Hace un tiempo, en una de sus salidas transitorias, “el Fibra” fue entrevistado fuera de la cárcel y allí prometió que iba a hablar cuando saliera. Muchos quedaron expectantes de lo que pudiera decir, pero la promesa quedó en nada y estimo que así seguirá.

Es que si alguien quiere decir algo lo dice y no anda amagando como niño chico. Es casi seguro que esas declaraciones fuera de la cárcel tenían mensajes entre líneas que solo podían ser interpretados por alguna persona; no sabemos quién sería, pero seguro era alguien del entorno presidencial o el propio Presidente.

Resulta extraño sí, que después de esos dichos surja el “Fibra Tim”. ¿De dónde salió el dinero para una inversión de ese tipo? Es cierto que durante su “gestión” en Presidencia algún “manguito” con los pasaportes falsos y otras “changas” le debe haber quedado, pero resulta extraña la rapidez con la que montó su negocio y además, lo hizo desde la propia cárcel.

Último comentario: también el o los abogados de Astesiano salen mucha plata (los de Penadés y Mauvezin lo mismo), él o ellos son los que lograrían la libertad anticipada de un sujeto que desde su privilegiada posición en Presidencia delinquió para sí y no se sabe para cuántos más. Lo descubrieron y lo detuvieron, hizo un acuerdo, le dieron cuatro años, sale en dos. Hasta hace poco (creo que hubo algún cambio), si una mujer le llevaba un poco de marihuana a la cárcel a su novio y la agarraban, iba cuatro años y pico a la cárcel, sin atenuante alguno; esas mujeres eran asistidas por abogados de oficio con mil otros casos en la cabeza y ya se imagina el resultado. Conclusión: tanto abogado podés pagar, tanta justicia tenés. Cuando vea dictámenes que no entienda, piense en eso.

Bueno, listo, acá termina la columna. Me entusiasmo sobre el final y me extiendo más de la cuenta. Ahora le digo que volvemos en siete días. Sin cañones ni demostraciones atléticas. Hasta entonces.

Imagen ilustrativa tomada de la web.

Por Javier Perdomo.