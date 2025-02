Elucubraciones semanales: «Las vaquitas ajenas y los autitos de colección»

Cierre de mes complejo fue el de enero, a unos se les quedaron con los ahorros y a otros les anunciaron que se quedan sin trabajo de un minuto al otro. Por ahí pasan las principales novedades de un país en transición en un mundo de convulsión continua. A eso y a mucho más pretende referirse el escriba de pueblo en esta columna semanal que para algunos es casi un vicio permitido cada semana. Si así le parece, cuando saltemos al próximo párrafo, arranca la tercera del año 25. Sígame.

Le explico, en la profesión que desarrollo desde 1996 al presente, hay que saber un poco de nada y de todo, pero uno tiene sus temas preferidos o temáticas que por una u otra razón, durante determinado tiempo, le desvelan más que otras (subjetividad pura, para quienes piden objetividad a los periodistas); así es la dinámica en la que nos movemos, porque tampoco hay capacidad de abarcar todo por más que nada de lo humano nos sea ajeno.

¿Por qué le cuento esto? Bueno, para explicarle enseguida que como en el arranque del nuevo año he estado muy ocupado y/o concentrado con el Neptuno y sus circunstancias (por lógica cercanía del tema, elemento básico para decidir qué es o no noticia), no le presté mucha atención a toda la cuestión de la estafa de Conexión Ganadera, pero unas declaraciones al vuelo del abogado de algunos inversionistas, logró que finalmente me detuviera en el asunto.

Resulta que este señor de las leyes de cuyo nombre no tengo idea (porque no le presté atención), planteó la posibilidad de demandar al Estado en nombre de algunos de estafados por el señor Carrasco and company, ya que la administración no aplicó los controles adecuados para que no ocurriera la estafa, por lo cual le correspondería indemnizar a los damnificados.

Mire, seguramente faltaron controles efectivos del Estado y debe haber razones para estar molestos con los administradores de turno (para eso están las elecciones), pero uno se pregunta por qué deberíamos pagar todos por un mal negocio entre privados, por qué cargar a cada uruguayo, incluidos los por nacer, por los errores de un puñado de inversionistas mal asesorados. Pensar en que el Estado deba pagar esta fiesta es inmoral. Le estarían pidiendo que paguen por su error a los que están sin trabajo, a los que viven con lo mínimo, a los que trabajan 16 horas por día para llegar a fin de mes, porque el Estado somos todos.

Uno espera que sea tan solo una expresión de deseo, que la intención haya sido la de tantear el ambiente y que al ver que no hay mucho ánimo todo quede en eso, en un comentario más de los tantos que se dan en estas épocas en que los periodistas andan buscando lo más fresco de cada asunto noticioso.

Le insisto, debe generar mucho malestar a los que perdieron plata (aunque algún malicioso diría que son los riesgos de invertir), pero no es justo que se le cargue el fardo a toda la sociedad.

Sabe que es lo mejor de todo esto, que muchos de los que ahora andan amagando con pedir salvataje del Estado ante su pérdida, son los primeros en reclamar que se lo achique. Es una constate social, cuando nos va bien pedimos que no nos cobren más impuestos, que el parásito Estado no nos agobie, pero cuando nos va mal -o la cagamos, como es el caso de estos inversores-, salimos presurosos a reclamar que Papá Estado nos ayude.

Una última cosa que le quería comentar sobre este asunto del a estafa ganadera, que retrotraerá en el tiempo a los lectores libertenses y de zonas cercanas. ¿Se acuerda del escándalo de la mandala? ¿Recuerda las maldiciones que este escriba en su rol de periodista recibió por alertar sobre el esquema Ponzi o estafa piramidal que se estaba aplicando en ese supuesto círculo mágico de mujeres liberadas? Bueno, Conexión Ganadera hizo lo mismo, lo único que antes de pedirte la plata te hacía un viajecito a una estancia llena de vacas para que soñaras con poseerlas, por una módica suma.

Los que entraron al inicio del negocio montado por Carrasco, Basso y señoras ganaron, pero al final fueron más los que perdieron, como ocurre en este tipo de negocios que te ofrecen la felicidad en un abrir y cerrar de ojos. En el caso de las mandalas, eran 1400 dólares y tu vida se solucionaba, en el del ganado, para algunos inversionistas, fueron cientos de miles.

Parece que cada tanto hay que reiterar decirlo otra vez, si alguien te ofrece un negocio demasiado fácil, hay que desconfiar, preguntar y averiguar antes de dar un solo paso. Puede que te estés sacando la lotería o que sea el boleto a tu propio infierno.

Los que viven su pequeño infierno son mil y algo de trabajadores que están perdiendo el trabajo por el cierre de una armadora de autos de origen japonés que pasará a producir en países vecinos. El asunto va y viene entre quienes dicen que no hay vuelta atrás y quienes dicen que todavía se puede salvar algo, pero el comentario que quería hacerle al vuelo es referido a las inversiones que los distintos gobiernos salen a buscar al exterior.

Todos los gobiernos están obsesionados con la inversión extranjera, de izquierda a derecha, para todos el éxito de un gobierno pasa por cuántos inversionistas se atraen y cuántos nuevos puestos de trabajo generan esos milloncitos traídos del exterior, para luego “jetearlos” -en el mejor de los sentidos-, en las campañas electorales.

En el caso de la industria automotora, desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, promovió muchas inversiones en el sector y eso ha generado un montón de fuentes de trabajo, pero el problema es que son totalmente inestables y dependen del humor y los vientos que circulen en los países de la región porque ninguna fábrica armadora puede soñar en vivir del mercado interno, porque seguramente con un par de jornadas laborales al mes estaría cubierto.

Sin entender mucho de conducción (apenas si conduzco una bicicleta), mucho menos de tratados internacionales, tengo la impresión de que la industria automotriz en Uruguay es una fantasía. Recuerdo cuando a Lifan llegaban los “kits” para que los trabajadores uruguayos, como en un juego lego, los armaran. Un día Brasil dijo, por qué seguir haciendo esa bobada en Uruguay si se puede hacer acá y a menor costo y chau Lifan, ahora queda tan solo un galpón derruido que nadie quiere alquilar. No tengo idea qué hacía Yazaki, pero no debería ser muy distinta la situación.

Entonces, ¿queremos esas inversiones cuasi ficticias para el futuro? ¿La idea es llenar el ojo pensando en la siguiente elección o promover proyectos que generen verdadero desarrollo para el país? A instantes de asumir un nuevo gobierno, es bueno preguntarse en voz alta sobre estas cosas, porque son las que al final del período marcan la cancha y nos dicen si vamos por el buen camino o no.

Por lo pronto las elucubraciones semanales, espacio especializado en dejar planteadas las preguntas y jamás dar respuesta precisa de ninguna de ellas, le empieza a decir que es tiempo de ir cerrando para eludir de esa forma cualquier consulta que pretenda hacerme. Seguro es que en siete días tendremos otros asuntos que ocupen nuestra atención, así que quedaría muy agradecido si tiene a bien volver a la página 4 de su periódico para que se los cuente. Hasta entonces.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.