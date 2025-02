Elucubraciones semanales: «La última columna del período multicolor»

Nada falta ya para el cambio de gobierno. En este febrero de 28 días, estamos a unas cientos de horas del 1º de marzo. ¿Qué cambia ese día? Una orientación de gobierno, para muchos eso no significa nada, para otros, es todo lo que esperaban, mientras que para las elucubraciones es un nuevo escenario del que se podrán extraer temáticas sobre las que elucubrar. El tiempo será el que dirá si lo que vendrá será mejor o peor que lo que dejamos atrás, pero por lo pronto, en la última edición del período multicolor, el escriba de pueblo se sumerge en uno de sus temáticas favoritas ¿Me sigue?

En estos días todo el mundo está hablando del “Betito” Suárez, que salió de la cárcel, que fue al estadio, que lo balearon, que mandó a matar y no sé cuántas cosas más. Todas insignificancias informativas que llenan los espacios de policiales de la televisión abierta (¡ni siquiera conozco los nombres de los nuevos cronistas policiales, me quedé en la época de Jean George Almendras y Nazario Sampayo!), incluso le hacen notas (eso sí, no guionadas como la de “Nacho” Álvarez a Marset); el narco-delincuente medio uruguayo, llegó a la televisión abierta para alimentar el morbo de la crónica roja de los informativos centrales.

Por supuesto que esto suma a la idea de inseguridad en la que el país está inmerso; hace por lo menos 15 años que los uruguayos se sienten muy inseguros, dicen las encuestas y lo repite la calle también. La actual idea es que el Uruguay se transformó en un centro de acopio y distribución de grandes cargamentos de cocaína y eso ha incrementado la violencia. Cierto que lo era antes del gobierno que termina pero se incrementó considerablemente en los años pasados. Por eso hoy son figuras conocidas el “Betito”, el clan Marset y otros personajes similares de diversos orígenes.

Días atrás, el inminente -para no decirle designado-, ministro del Interior Carlos Negro fue cuestionado por decir que la guerra contra el narcotráfico está perdida. En realidad el planteo de Negro es que el actual modo de operar contra las drogas perdió. Eso lo dice Negro y lo dice cualquier persona con un mínimo de inteligencia, pero claro, en tiempos de chicana política, se recorta la parte del discurso que conviene y se intenta mostrar lo que más afecte al contrincante político. Decir que se perdió, no suena bien cuando la gente pide palos. Lo cierto es que Negro tiene razón y hace rato que se lo digo en esta columna que no trasciende ni sus propias fronteras: la guerra contra el narco estuvo perdida antes de empezar.

Dígame la verdad, ¿usted se ha puesto a pensar cuántos delitos menos, cuántas muertes nos ahorraríamos, cuántas celdas menos se deberían construir, cuánto dinero menos habría que gastar en mantener presos si hubiera mecanismos legales de acceso a las drogas que hoy son ilegales?

La creación del mercado del cannabis es una política pública muy exitosa. Hay muchos asuntos por resolver en materia de producción, distribución y acceso, pero en Uruguay el narcotráfico abandonó la marihuana, porque ya no es negocio. Claro, quedan situaciones residuales, debe haber algo del “paraguayo” que llegaba durante las épocas del mercado ilegal, incluso productores ilegales en el mercado nacional, pero todo queda en el menudeo, no hay grandes organizaciones de tráfico porque ya no resulta rentable “importar” cannabis.

Guste o no guste a sus detractores, la regulación fue un éxito. Le reitero, más allá de las críticas que tengan para hacerle al sistema de distribución los consumidores, se ha llegado a un punto en que no es negocio vender marihuana y estoy convencido que eso debería pasar también con la cocaína si se implementara algún sistema similar de acceso legal (en el mundo de las anfetaminas me pierdo y no sé decirle cuál sería el límite, porque el ser humano siempre está en busca de algo nuevo y prohibido).

Las teorías que volvieron maléfico el consumo de estupefacientes (que la humanidad los ha consumido desde su más tierna infancia), siempre ha identificado a los consumidores de psicotrópicos como delincuentes y parásitos para la sociedad. A partir de ese supuesto en la mayor parte del mundo se ha perseguido y penado a consumidores y distribuidores, como ocurre en Estados Unidos donde hay toda una industria de la represión a las drogas que la vemos reflejada en sus series y películas y que son la fuente de inspiración para nuestros “narcos” tercermundistas.

En Uruguay –como en otros países-, el consumo nunca estuvo penado, por más que antes ocurriera que la Policía “apretara” a los consumidores para detectar a los distribuidores, pero en el imaginario social está la visión estigmatizante del cine americano del consumidor de drogas como un delincuente.

La idea del consumo de estupefacientes como la raíz de todos los males de la sociedad es la que ha justificado la guerra contra las drogas, esa guerra que Negro declara perdida y que insume miles de millones de dólares por año en todo el mundo para sostener estructuras policíacas ineficaces, corrompidas o potencialmente corrompibles, en nombre de unos valores o ideas en los que ni ellos mismos creen.

Le confieso que no tengo idea sobre cómo habría que hacer para avanzar en materia de regulación de la cocaína, pero por suerte en este país hay mucha gente inteligente que piensa estas cosas en detalle y debe haber propuestas más concretas que un montón de ideas sueltas de un insignificante escriba de pueblo chico, pero lo cierto es que en la medida en que no se regule ese mercado también seguiremos invirtiendo millones y millones en seguridad y nunca alcanzará.

Eso sí, lo primero a hacer como sociedad es asimilar que el consumo de psicotrópicos es una posibilidad, que es parte de las libertades individuales -como tomar un litro de whisky por día lo es, aunque para la salud no sea aconsejable-, y que consumo no es igual a delito. Yo sé que le puede parecer espantoso lo que le digo, que usted creció con la idea de que los consumidores de drogas son todos chorros, pero no, en su enorme mayoría son gente que lleva vida “normales” y que funciona socialmente. ¿Qué algunos se desbordan? Y sí, en todos los ámbitos de la vida hay personas a las que se les va la mano. Ocurre con y sin drogas.

¿Usted entiende que estoy haciendo un panegírico del consumo de drogas, que las estoy exaltando? No, muy por el contrario, las estoy relativizando, no son el demonio ni son “lo más”. Están ahí, entre nosotros, y debemos aprender a convivir con ellas, sin condenar ni reprimir.

El gobierno que termina concentró todas sus energías en combatir el microtráfico y como era de esperar, no solo no dio resultado, sino que nos transformó en una base logística para el tráfico hacia Europa. Mientras andaban tras el narquito del barrio, se les iban miles de kilos de cocaína en barcos.

Cierro diciéndole, en tanto haya consumidores hay proveedores y si cierran un lugar de expendio, no faltará quien abra otro al lado. Eso es pura ley de oferta y demanda, tan cara para el sistema capitalista. Un círculo vicioso del que se sale sólo regulando, una idea que debería ir ganando las conciencias de nuestros líderes del presente y del futuro; es de esperar que los que asumen el sábado tengan claras estas cosas.

Emprendo rápido la retirada. En ocho días, porque la próxima edición será de miércoles, nos encontramos acá. Saliendo del feriado y con nuevo gobierno, las elucubraciones seguirán diciendo por un nuevo quinquenio. Hasta entonces.

Por Javier Perdomo.