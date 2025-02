Elucubraciones semanales: «La fiesta de la democracia»

De martes a martes las circunstancias pueden cambiar mucho, por eso algo dicho en esta columna hace siete días puede ser obsoleto y hay que mencionarlo antes de empezar cualquier otro tema. Un Tribunal de Apelaciones repuso en prisión a Penadés y Mauvezin, luego que la jueza Vargas en primera instancia los mandara a prisión domiciliaria, decisión que fuera comentada aquí mismo. Se reparó lo que muchos vieron como un error de la Justicia y eso hay que decirlo. Hecha la aclaración, es posible pasar a otra cosa. ¿Vio? Eso son las elucubraciones, así como te hacen una introducción larga, te pueden ir “a los bifes” desde la primera frase.

La agenda noticiosa uruguaya transcurre con cierta calma a mediados de febrero; siguen los coletazos de las estafas ganaderas, se escuchan las repercusiones de la asunción del nuevo Parlamento (incluidos los “mimos” que dicen los coaligados que le quieren hacer a Salle para ponerlo de su lado), mientras prosiguen las designaciones de nuevos jerarcas en los organismos estatales, a escasos días del traspaso de mando.

Luis Alberto corta sus últimas cintas como Presidente y la saliente ministra Azucena dibuja los números para decirnos que hemos vivido una época dorada y que los uruguayos somos tan tontos que no se lo reconocimos con el voto y por eso ellos, que hicieron todo bien, ahora le tienen que entregar el gobierno a esa gente del Frente Amplio que no sabe nada. Por lo menos a uno le queda esa impresión escuchándola en la serie de presentaciones que realiza antes de la retirada.

Lo otro interesante que ocurrió estos días fue el archivo definitivo del caso Antel Arena. Parece que hasta desde la Fiscalía le dijeron al gobierno saliente, “basta chiquilines, no jodan más con esto” y archivaron de forma definitiva el asunto del costo de construcción del centro de espectáculos más moderno del país y por el cual seguramente han pasado todos los que lo quieren “cancelar” a presenciar algún espectáculo o un partido de básquet (porque una cosa es odiar a la que lo hizo y otra muy distinta es no disfrutarlo).

Coincido con usted en que es un tema que no debería abarcar mucho espacio en ninguna agenda. Es tiempo de pasar página, dejar a un lado las charlas bizantinas y otear el futuro, que está ahí aunque lo queramos ignorar. Si bien es cierto que los capítulos que vienen, no por nuevos, estarán exentos de complejidades, el sólo hecho de la novedad generan en el imaginario social -en la cabecita de todos/as-, fundadas expectativas.

Sabe, durante todo febrero he tenido la sensación de estar en un país agazapado, que está esperando pasar la barrera del 1º de marzo para empezar a entender con qué se viene el gobierno entrante. Algunos quizás tengan expectativas desmedidas (hay que tener cuidado con las decepciones), otros las tienen más moderadas y otros más, sólo están queriendo saber hacia dónde sopla el viento para planificar sus futuras jugadas. Así de trascendente es un cambio de gobierno (los anteriores, éste y los que vendrán), condiciona futuros y actividades.

Si usted me pregunta qué pienso qué se viene, poco puedo decirle, tan solo que mis expectativas son bastante moderadas, sé que lo que viene estará lejos de “hacer temblar las raíces de los árboles”, porque los tiempos dicen que no es conveniente hacer temblar nada.

Mire, le digo la verdad, mis aspiraciones tan sólo se refieren a que se derrame un poco más en “el abajo” (porque cuando se derrama “abajo” todos ganamos), a que se reviertan algunas políticas equivocadas en materia de empresas públicas y a que se respeten los derechos individuales, que estuvieron bastante en cuestión en el período que va terminando.

Como verá no estoy pidiendo demasiado. No se puede pensar en grandes revoluciones desde este insignificante lugar (aunque las mayores revoluciones de la humanidad comenzaron como hechos que parecían insignificantes), porque el mundo cambia más rápido de lo que podemos ir y no hay margen para las aventuras.

Como el afuera condiciona al adentro, siempre hay que estar atentos a ese afuera, porque si no ocurren los errores. Mire, siendo experto en nada como lo soy, le doy mi opinión: el gran fracaso del gobierno que se va respecto al afuera es no haber entendido lo que pasaba. Alcanzó el gobierno con un discurso que cuando asumió, ya era obsoleto, entonces se empantanó y su política exterior estuvo marcada por los errores.

Me explayo: el gobierno multicolor asumió el mandato pensando que el mundo seguía siendo unipolar, que desde la caída del muro para acá no había pasado nada nuevo. Parecía que la única novedad para los coaligados era que los chinos se habían convertido en los principales compradores de la producción “yorugua” (es cierto que son comunistas, pero bueno, tienen hambre y dinero para comprar comida), y por eso insistían en seguir sacando provecho de ellos a través de un tratado de libre comercio (“mirá si los chinos no van a querer firmar un TLC con nosotros”, se decían por lo bajo algunos orientales sin ojos rasgados), pero no hubo tratado y no hubo nada, porque a China le interesan nuestros vecinos y no nuestra insignificancia y sin nuestros vecinos no hay TLC ni nada por el estilo.

Pero más allá del frustrado TLC, no entendió la nueva oposición (el Parlamento ya es de la nueva legislatura), que no existía más el mundo unipolar, que hay varios polos en pugna y que los chinos, a los que nosotros durante mucho tiempo creímos giles, son uno de los polos más importantes del mundo multipolar y junto a los Brics y el desarrollo del sudeste asiático, están cambiando el planeta. No se dieron cuenta de lo que pasaba y siguieron todo el período -y siguen-, con la cantinela de Venezuela, Cuba y Nicaragua, para contentar a sus amigos del norte y soliviantar a su barra más radical.

En ese marco es que se inscribe la decisión de Lacalle Pou de vetar invitaciones a esos tres gobiernos por no ser “democráticos”. Una mirada ideologizada de las relaciones internacionales; se relacionaron con los países según el signo de sus gobiernos y no según los intereses nacionales. En esas cosas, los que entran parece que la tienen un poco más clara, según lo que uno ha escuchado por ahí.

Antes de retirarme le quería hacer un comentario sobre la asunción del nuevo Parlamento. Mejor dicho del que se fue. Lo dije antes en distintas ediciones elucubradoras, desde el regreso de la democracia -época en la que uno era un púber-, no había visto un Parlamento con tan bajo nivel como el que ya cerró su legislatura. Desde las “dinosáuricas” posturas de diputados y senadores cabildantes y de algunos nacionalistas provenientes de iglesias evangélicas, hasta las cucharas inmantadas del diputado César Vega (seguro me olvido de otros hechos mencionables), le hacían a uno dudar de la capacidad de la democracia para representar la realidad.

Mirando la sesión del sábado 15, encontré que esas cosas parecían no estar presentes (siguen las presencias evangelistas pero disminuidas a dos diputados), y habrá que exigir mejores cosas a las cámaras que comenzaron a sesionar.

Dichas estas cosas, le cuento que es momento de terminar esta edición elucubradora. Al igual que el país entero, las elucubraciones piden que empiece a rodar la pelota para tener nuevas preocupaciones, nuevas quejas, molestias, cuestionamientos que contarles. Será hasta entonces.

Imagen ilustrativa, tomada de la web; preparativos del escenario en que se dará la asunción del nuevo Presidente.

Por Javier Perdomo.