Elucubraciones semanales: «Fuego en el depósito de pobres»

Pase por favor, instálese en la página que le cuento. Resulta que estamos en octubre ya y que además del onomástico 23 de este medio, se estarán celebrando las elecciones nacionales. Ya hay tensión en el ambiente, la apatía de setiembre se vuelve ansiedad en el mes 10 y uno que es espectador privilegiado, a veces busca hacerse el desinteresado y le da por hablarle de cuestiones no estrictamente político-electorales, aunque usted y yo sabemos que todo está marcado por los tiempos de la política y por lo que se deposita en la urna, por más que algunos digan que la política no les “da nada”. En el siguiente párrafo, comenzamos.

El jueves 26 a la tarde se supo de la muerte de seis reclusos (personas privadas de libertad), en un incendio intencional en el complejo penitenciario de Santiago Vázquez. No me interesé demasiado en los pormenores del caso, pero son claros todos los ingredientes que tiene: violencia, venta y consumo de drogas en la misma cárcel, diferencias de antaño y una buena dosis de hacinamiento; 80, 100 tipos conviviendo en espacios para 20, 25, mordiendo las paredes o lo que se le ponga por delante.

Si mal no recuerdo, el actual período de gobierno comenzó con algo así como 13 mil presos y ahora estamos superando los 16 mil. Me dirá que bueno, que es un éxito y yo le respondo que si para usted es exitoso acumular gente en un depósito que puede explotar en cualquier momento (como ocurrió el jueves), el suyo es un éxito relativo y engañoso, porque todos los que están encerrados, si no se matan entre sí, van a salir y como no hay políticas de inserción social, es un hecho que seguirán vinculados al delito en alguna de sus formas.

Claro, a esto llegamos porque cuando la gente empieza a calentarse por los temas de seguridad, aparece una casi innata tendencia al punitivismo (también la izquierda sufre de eso), a partir de la cual aumentan las penas y se suman delitos como mágicas soluciones a la inseguridad, pero la realidad demuestra a diario que no se ha solucionado nada aumentando penas; muy por el contrario estamos peor y si el futuro gobierno no cambia el rumbo, estaremos aun peor.

Lo mejor de todo fue que ante la pérdida de estas seis vidas, la única respuesta que dio el Estado fue por boca del ministro Martinelli que nos quiso endulzar los oídos diciendo que en 18 meses se va a terminar el hacinamiento. Uno no sabe si el tipo nos está mintiendo o si de verdad se lo cree, pero lo cierto que como respuesta a las familias de los muertos es pobre (porque aunque hubieran delinquido no merecían morir); le insisto, podrán llenar de nuevas cárceles el país, pero si continúan con las actuales políticas no va a haber celdas suficientes para meter tanto preso. Ah, y usted tampoco se sentirá segura/o.

A los habitantes de Libertad e inmediaciones, hay que aclararles que la apuesta de Martinelli para “terminar” con el hacinamiento son las tres nuevas cárceles que se construyen en terrenos del Ministerio del Interior, a escasos kilómetros del centro de la ciudad (y alguna obra más en el “interior profundo”). Esto se traduce en que en un año y poco, más que se duplicará el número de “PPLs” que serán vecinos. En las actuales instalaciones hay en promedio unos 1200 “PPLs” y se sumarán otros 1430 en las nuevas cárceles. Eso es en principio claro está, porque si todas las cárceles actuales están saturadas de gente, no hay razones para pensar que en las nuevas eso no va a ocurrir. Es más, ocurrirá si seguimos pensando las cárceles como depósitos de pobres, llenas de sujetos encerrados por vender un par de chasquis de pasta base o un par de gramos de “merca”, mientras los bolsillos de los grandes narcos siguen engordando.

Claro, como la va a administrar un consorcio privado (el proceso de construir estas cárceles por proyectos PPP comenzó en el segundo gobierno de Vázquez), hay quienes pueden llegar a pensar que serán mejores, pero no, seguirán siendo depósitos, quizás, un poco más limpios, pero depósitos al fin.

Antes de pasar a otro asunto, me pregunto ¿Alguien consultó a la población de Libertad si quieren esa bomba de tiempo ahí? ¿No se debería hacer algún tipo de estudio de impacto para definir dónde construir cárceles? ¿No se deberían hacer consultas públicas?

Libertad ya no es el mismo pueblito lejano que veían los presos en dictadura desde el viejo celdario (el que Bonomi quería transformar en museo), es una ciudad cada vez más grande, con población cercana a donde estarán las nuevas cárceles y nadie nos preguntó nada.

No soy tremendista, no soy alarmista, solo entiendo que una instalación masiva de nuevos “PPLs”, inevitablemente traerá alteraciones a la ciudad (algunas incluso pueden ser buenas, por ejemplo en materia de movimiento económico), y creo que esas cosas tienen que ser estudiadas antes de hacerlas. Si el Ministerio del Interior lo estudia no lo sabemos, por lo menos sus resultados no son difundidos, aunque tiendo a pensar que no les importa mucho lo que pase con las vecinas y los vecinos de la ciudad, lo que les importa es solucionar su problema.

En síntesis le digo, así como hay estudios de impacto y audiencias públicas cuando se instala un proyecto industrial, algo similar debería ocurrir si van a instalar cárceles de alta seguridad a menos de dos kilómetros de nuestras casas. También en eso, la población debe tener voz y no aceptar pasivamente lo que digan los gobernantes de turno.

Podría seguir ahondando en esta cuestión de la seguridad sobre la que tengo opinión formada hace demasiados años, pero es momento de virar el camino y detenerse en lo que ha sido la rápida determinación de la identidad de los restos encontrados en el batallón 14, algo que le vuelve a poner imagen y sentimiento a la lucha por determinar el destino de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

Luis Fernando Arigón era el nombre del militante comunista detenido en 1977 (en la etapa más negra de la dictadura), cuyos restos, al igual que los de otro cinco uruguayos asesinados por pensar diferente a quienes detentaban el Poder en aquellos tiempos, fueron enterrados en el batallón 14, lugar en el que todo hace indicar que hay más asesinados por el régimen.

Arigón no integraba ninguna célula guerrillera, ni empuñaba armas, sus delitos eran ser comunista y luchar contra la dictadura. Por eso lo mataron y por eso lo desaparecieron y es por eso que deberíamos ser merecedores de un gobierno que obligue al Ejército a pedir perdón a los familiares de los asesinados y a todos nosotros.

Disculpe que me entusiasmé y le comenté una idea utópica, pero como en las elucubraciones todo tiene que ver con todo, le agrego otra utopía: bien cierto es que el celdario del viejo penal debería ser transformado en un monumento de la represión, como lo son los campos de concentración en Europa u otros sitios emblemáticos que recuerdan épocas o situación de opresión. En las condiciones que está no puede albergar vidas humanas, debe ser recuerdo de la barbarie, pero claro en este momento nadie se lo plantea.

Dichas estas cosas culmina la columna elucubradora del primer día de octubre. En la medida en que ocurran más cosas de la campaña electoral volveremos a ellas. En esta ocasión, nos dimos un descanso, aunque sin olvidar que el voto marca, siempre.

Por Javier Perdomo.