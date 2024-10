Elucubraciones semanales: «El troll y los discursos en escenarios equivocados»

Ahora sí, parece que la gente llegó al baile y el ambiente de campaña está casi instalado. Esto de que sea en etapas muy poco espaciadas en el tiempo, hace que elegir un gobierno sea casi un proceso cansador para espectadores y protagonistas. Para escribas como uno, ser espectadores de la primera línea nos exime del aburrimiento y disfrutamos, incluso con las campañas chatas y aburridas. A comentar de todas estas cosas es que se dedicará esta edición elucubradora de mediados de octubre, que estará en la calle a escasos 12 días de la elección nacional. Si habrá cosas para decir este último tirón.

Entre todas las cosas importantes que se juegan en una elección, siempre aparece un hecho anecdótico de esos que pueden descolocarlo o hacerlo sonreír a uno. En esta última categoría es que debe encuadrarse el nuevo exabrupto del presidente de la Junta Departamental Mario Guerra, que en plena sesión del deliberativo dijo algo así: “yo debo ser uno de los ciudadanos uruguayos que le tiene más asco a los sindicatos”.

Por supuesto que hicieron cola para saltarle a la yugular al Edil sus pares del Frente Amplio y también representantes de los sindicatos, pero el pensamiento de Guerra es tan elemental -lo ha demostrado en anteriores hechos-, que no debería merecer la atención que se le da. Usted me refutará diciendo que es nada más ni nada menos que el Presidente de la Junta Departamental y bueno, sí, tiene razón, es de esas cosas inentendibles de la práctica política josefina, pero ya le queda nada para dejar su lugar a otro Presidente -es de esperar-, con más democracia y diplomacia encima, para el último tramo del período del legislativo departamental.

En noviembre, Guerra pasará a ser uno más de 31 ediles hasta mayo de 2025, oportunidad en la que bien podría la gente optar por sectores que no estén integrados por personas que profesen ideas como la proferida por Guerra, porque uno solo de ellos resulta hasta gracioso, pero muchos iguales a Guerra son capaces de causar mucho daño y baste revisar el pasado reciente para tomar nota de ello.

Mire, a raíz del ruido que causó lo dicho por el Edil llegue a una conclusión, la matriz de pensamiento de Guerra (no le voy a decir “matriz ideológica” porque sería faltarle el respeto a las ideologías), es la de un troll de internet. Está programado para responder con frases automáticas y agresivas a cada vez mención al Frente Amplio, a cada alusión a los sindicatos, a las temáticas de diversidad y a todo aquello que tenga un tufo “izquierdoso”. Como troll que es, no sabe por qué lo hace, le programaron en su sistema que todo eso es “caca”, que es malo y por eso reacciona con esa agresividad.

Le voy a contar algo, hasta hace un tiempo había un troll al que le pusieron Guerra de apellido (no recuerdo el nombre de pila), que seguía todas las notas de los medios de San José (lo conversé con algún otro colega, por eso lo identifiqué como troll), y a cada referencia a temáticas de izquierda, reaccionaba con algún comentario realmente ofensivo, en ocasiones denigrantes. Sabiendo que era un sistema automático, los comentarios que el algoritmo hacía a las notas siempre me recordaban al Guerra real (ahora le cambiaron el nombre y se llama Juan González ese troll).

Más allá de esta situación casi anecdótica, le cuento que siempre he sido de la idea que este tipo de ataques lo mejor es ignorarlos, aislarlos, hacerlos ver cómo retrógrados, propios de un tiempo superado, pero la verdad es que esos discursos se están escuchando cada vez más. No soy ingenuo, la ideología del odio siempre existió -esa fue el arma que usaron para justificar los golpes de Estado-, pero durante un buen tiempo se logró que estuviera callada, sin embargo hoy se emite con fuerza y es legal; está permitido el odio como argumento político y el mundo entero está lleno de ejemplos de cómo el fascismo avanza.

Guerra no es fascista, es producto de un modelo de educación perimido, le fue inculcado en su más tierna infancia el odio a todo lo que tenga que ver con “zurdos” y así reacciona. Para su estrecha visión, los sindicatos son “productos del mal” y como tal reacciona. Es un troll, yo que usted, no le doy espacio a nada, lo aíslo e impido que tenga efecto multiplicador.

Como esta columna se caracteriza por dejar los asuntos a medias, dejo por acá el asunto de Guerra y sus dichos y me traslado a la otra orilla con el candidato nacionalista Álvaro Delgado, que fue a una reunión con empresarios argentinos a hablar mal del Frente Amplio. No, tranquilo, no me malinterprete, Delgado puede hablar todo lo mal que quiera del FA, lo que extrañó es que fuera a hacerlo ante un auditorio con público extranjero del cual no iba a sacar ni un solo voto.

Se entiende que cuando los candidatos uruguayos van a esos encuentros en Argentina lo hacen con la idea de llevar tranquilidad a “los inversores” que tienen negocios de este lado. Fue antes Orsi, creo que Ojeda también, y en el pasado han ido todos los que han sido candidatos presidenciales (por lo menos en las últimas décadas).

A esos encuentros se va a mostrar las mejores “pilchas”, lo mejor de sí mismo, lo que piensa uno hacer para que esos inversores sigan invirtiendo en el “paisito”. Ahora, ir a hablar mal del adversario a ese escenario, ¿qué sentido tiene? ¿Delgado le hablaba a los empresarios argentinos o le hablaba a los votantes uruguayos? ¿Tenía sentido criticar al FA ahí? ¿No hubiera sido mejor para sus intereses hablar de los planes que tiene para el país si es electo? ¿No habrá desaprovechado una oportunidad de hablar de sí mismo en lugar del contrincante?

Como verá, surgió la habitual cascada de preguntas sin respuestas del escriba de pueblo (por lo menos, yo no las responderé). Es que fue muy evidente que no fue a hablarle a los empresarios argentinos, se subió a un escenario más a hablarle a los electores uruguayos. Tuvo mucho de estrategia de la desesperación, como también lo fue el discurso del Vicecanciller y del propio Presidente en la asamblea anual de las Naciones Unidas (me fui un poco más atrás en el tiempo), a la que fueron a hablar de temas domésticos que a nadie, en un mundo al borde una nueva guerra mundial, le interesan. ¿Le parece que a las delegaciones de Irán, Rusia, Estados Unidos, Israel o El Líbano, en una asamblea de la ONU, les interesa la transformación educativa de Robert Silva o la reforma del sistema de pensiones de Saldain?

Hay escenarios y escenarios y los políticos de fuste deben tener claro cuál es el discurso apropiado para cada uno de ellos. Cuando eso no ocurre es porque no hay una estrategia clara; parece que eso está pasando en el oficialismo que no deja de dar pasos en falso. El último es el llamado de Pablo Mieres a conformar la coalición desde antes de las nacionales, a lo que Cabildo Abierto le dijo no. Antes de sacarse la foto, hubiera sido bueno que lo hablaran en privado, porque “Pablito” otra vez quedó pegado, ante el no cabildante.

Como verá, de Mario Guerra a Pablo Mieres, pasaron algunos miles de caracteres impresos. Aislados no significan nada, pero agrupados tienen un sentido y eso es lo que probamos hacer en las elucubraciones. Transformar caracteres en palabras, con las palabras producir oraciones y con las oraciones, crear significados.

Hasta acá llega la edición elucubradora de mediados de octubre. En siete días quedará mucho menos para la elección. Entonces nos encontramos para darle el puntillazo final a la campaña. Hasta entonces.

Captura de pantalla, sesión de la Junta Departamental.

Por Javier Perdomo.