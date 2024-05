Elucubraciones semanales: El «Iturraldegate» y las veleidades del tocayo

Quien diría que mayo se despediría con tanto ajetreo. Arde el honorable y la culpa de todo la tienen los periodistas que no se saben guardar los secretos del Poder. Es como siempre ocurre, las tintas se cargan sobre el mensajero y no sobre contenido del mensaje. En la columna elucubradora se es mensajero y mensaje en un mismo ser. Por ello no se distraiga en las veleidades lingüísticas que use el autor, sino en la contundencia de sus decires. Si así le parece, a renglón seguido, vamos comenzando a transitar el final del quinto mes del año 24.

Le juro que cada semana tengo el mismo dilema; cuando me siento a escribir este texto trato de no quedarme en las novedades de la agenda, porque desde que existen las elucubraciones, la intención ha sido ser un poco más trascendente. No quedarse con lo que pasó ayer u hoy, sino elevar la mira y parecer un filósofo de mate y pantuflas (o chancletas, dependiendo de la estación). Sin embargo, los hechos del diario acontecer lo abruman a uno y no queda más que prestarles atención, porque en definitiva este es el tiempo que toca vivir y uno es afectado por él (en el más amplio, positivo y/o negativo sentido del término), así que toca hablar de Pablo Iturralde, el protagonista del último escándalo gubernamental.

Dicho esto le digo que me exijo si intentar darle una mirada distinta a lo que ya se ha dicho. Esta columna llega a usted como cinco días después de Búsqueda (y en la web la leerá más tarde aun), por lo que ya debe haber sido casi todo dicho, aunque vaya a saber, quizás quede algún resquicio en el que pueda meter la cabeza este para nada humilde escriba de pueblo y sacarle algo de punta al tema. Veamos.

Siempre me causó gracia la denominación “honorable directorio” al hablar del órgano que dirige la vida institucional del Partido Nacional. Demasiada pomposidad lingüística en un país en que la pompa y el floreo nunca se ve bien. A dirigir ese organismo con nombre pomposo es que debió renunciar Pablo Iturralde en la semana pasada, luego de conocerse el intercambio de mensajes que mantuvo el año pasado con Penadés (cuando aún no estaba formalizado), en los que confiesa ejercer presiones a la Fiscalía, destrata a una fiscal y al fiscal Juan Gómez, que en ese momento ejercía la suplencia al frente de la Fiscalía General de la Nación (ahora está aquejado de un grave problema de salud y es probable que ya no vuelva), porque el poder político no se pone de acuerdo en designar un/a nuevo/a Fiscal General.

Usted me dirá como exculpación del “reo” (figurativamente, aclaro), y del partido al que responde, que no es un cargo de gobierno, que ejerciéndolo no se definen los destinos de un país, sino que quien está a su frente debe más que nada mantener a su “manada” unida, que las distintas posturas internas de su partido logren la síntesis a la hora de gobernar o ser oposición. Es decir, es una tarea importante y a quienes la ejercen les demanda dedicación full-time, por eso el partido le paga un sueldo a la persona que la realiza. Yo le agrego, no es un cargo menor, más, tratándose del Presidente del partido que gobierna.

Es cierto que muchas veces puede ser un premio consuelo, es decir, quedaste fuera del Parlamento y bueno, encargate del “honorable” (algo de eso hubo en el caso de Iturralde, cuando asumió por primera vez). A nivel frenteamplista, ya hay otras articulaciones para ejercer el cargo. A la Presidencia se llega luego de una compulsa interna muy fuerte y quien la termina ejerciendo debe demostrar un grado de independencia de los sectores muy fuerte, algo que el “honorable” no exige porque su Presidente siempre responde a la mayoría del momento. Es decir, Pablo Iturralde es un herrerista puro y duro, por eso estaba en el cargo que estaba y fue desde ese cargo que intentó presionar a fiscalía para darle una mano a su amigo Penadés, hoy encarcelado por 22 casos de pedofilia.

Desde que Búsqueda destapó el asunto (no voy a ahondar en los halagos a las investigaciones periodísticas que se están haciendo en Uruguay porque ya resultaría reiterativo), hay quienes se han apresurado a decir que el “affaire Iturralde” no afectará las posibilidades electorales del nacionalista Álvaro Delgado y quizás eso pueda ser así, aunque no es algo que se pueda afirmar con toda seguridad.

Puede ser que el caso aislado no te reste votos y que el partido de gobierno tenga una base electoral fuerte a la que no le llegan estas cosas–en particular en el interior-, pero el tema para los nacionalistas es que ya no es el caso Iturralde, Iturralde es una uva más en el racimo de irregularidades, denuncias de corrupción y de turbiedades por los que se ha pasado en cuatro años de gobierno multicolor.

¿Sabe qué es lo mejor de todo? Es que no sabemos con qué nueva sorpresa nos vamos a encontrar mañana, antes de las internas, antes de las nacionales o antes del final del mandato. Entonces, esa acumulación de dudas éticas y morales, sí debe terminar afectando las posibilidades del oficialismo de seguir al frente del Ejecutivo.

Parece cada vez es más evidente el desenlace de esta serie de Netflix, que se llevó a Cardoso, Heber, Penadés, Santiago González, Ache, Bustillo, Calabria, Maciel (a éstos dos últimos los pusieron de asesores para no dejarlos sin laburo), Irene Moreira y varios más de los que, seguro me estoy olvidando ahora. Pero sabe qué, estoy seguro que algo más saldrá de los celulares en manos del sistema de justicia.

Antes de irme un instante al exterior, un comentario sobre los cuestionamientos que se hacen de las filtraciones. Yo no sé quién o quiénes están filtrando. No sé si se filtran paquetes completos de chats en las que los periodistas bucean o se filtran tramos concretos sobre los cuales los periodistas trabajan, lo que sí sé es que están haciendo un gran aporte a la democratización de la información. El oficialismo los quiere hacer ver como seres maquiavélicos que ventilan conversaciones privadas, pero probablemente sean buenas gentes, preocupadas por los disparates con los que se encuentran. Así que bien por las filtraciones, que siga habiendo muchos más filtradores, siempre y cuando se trate de situaciones de interés público, que nos involucren a todos, claro está.

Hablando de intereses públicos y privados. Es fabuloso ver lo que pasa en Argentina. El Presidente llenó el Luna Park, uno de los estadios cerrados más importantes de Buenos Aires, para presentar un libro que seguramente nadie va a leer, porque en materia de teoría económica mi tocayo Milei causa más gracia que interés a los que saben, para terminar haciendo un espectáculo musical con él como principal protagonista. El sueño del pibe hecho realidad a los 50 y pico y con dinero del Estado. ¡Fabuloso!

A un viejo roquero como uno, le da cosa verlo en esa pose desafiante en el escenario, emulando a figuras que sin dudas pensaban todo lo contrario a él, pero que las usa a su antojo. Se apropió del término “libertario” para hacerle decir lo que se le da la gana, cómo no va a apropiarse de la estética del rock para mostrarse como un nuevo mesías de la música. En fin, le quería decir que preocupa cómo la gente cree en figuras mesiánicas, en salvadores milagrosos que buscan salvarse ellos (o dar recitales que no pudieron dar antes por su indudable falta de talento). Crea en usted y vote por quien le prometa bienestar y no riqueza.

Dichas estas cosas, llegó el tiempo de decir “nos vemos en junio”. Así, tan rápido pasa el tiempo, sin que usted y yo casi lo percibamos. Pero sí, el tiempo pasa, “nos vamos poniendo tecnos” -como decía Luca Prodan-, pero a su vez nos vamos volviendo más supersticiosos y milagreros. Hasta la que viene.

Por Javier Perdomo.