Elucubraciones semanales, edición 27/07/2021: «Cómo leer los medios»

Sabe, es difícil pelear contra esquemas y preconceptos. Lo es cuando se trata de pelear contra los de uno, más lo es cuando se trata de pelear contra los de los demás. Por eso es que encarar la escritura de cada nueva instancia elucubradora es un placer y a la vez un desafío, cuyas posibles repercusiones desvelan a su autor, más allá de cada martes. Así que, comprobará usted la trascendencia que tiene comenzar una nueva columna cuando sabe uno que puede ser condenado por no pensar lo que otros consideran correcto. Dicho esto, ¿le parece bien si comenzamos el camino elucubrador?

Toda esta rebuscada introducción viene a cuento de que han vuelto a surgir (en realidad nunca deben haber desaparecido, sólo que uno se entera cada tanto), las “acusaciones” de izquierdismo hacia este medio y hacia el autor de la columna elucubradora en particular y de verdad le digo, que no dejan de hacerle gracia a uno dichos comentarios. Es gracioso porque el sentido de los dichos apuntan a plantear como si fuera un defecto o un problema sentirse de izquierda -sobre todo para alguien que se desempeña en la tarea periodística-, cuando en realidad uno es periodista porque su condición de persona con ciertos principios, lo sensibilizan y piensa que desde esta profesión -y con la mínima formación que ha alcanzado en la vida-, puede aportar algo para vivir en una mejor sociedad. Es decir, uno considera que ser de izquierda no es un “defecto”, es una “virtud” y por eso llega a causar gracia la “acusación”.

Nunca he tenido problemas en reconocer que el medio que me honro en dirigir tiene sensibilidad de izquierda (que no significa estar identificado con un determinado partido de izquierda, algo que puede parecerle menor, pero para mí es central), pero tal posicionamiento nunca ha sido una dificultad a la hora de realizar un análisis más o menos acertado de la realidad del país y del departamento. Así lo reconoce también buena parte de la dirigencia de los partidos que no son de izquierda y que entienden que La Semana es algo más que un medio con sensibilidad de izquierda, es más que todo independiente y allí es donde se basa el “éxito” (con enormes comillas), del trabajo que ha desarrollado este medio y que por ahora no tiene intenciones de ser cambiado.

Sabe, parece mentira que uno deba volver sobre puntualizaciones de este tipo luego de 20 años de La Semana (le aseguro que si fuera un medio partidizado, el proyecto no hubiera durado más de dos años), y 25 años de actividad ininterrumpida en la profesión periodística de su Director. Aunque le reconozco que es bueno que a uno lo desafíen discursivamente, que lo pongan a prueba y deba responder a los señalamientos, no para justificarse, pero sí para poner el acento en lo que uno quiere y no en lo que los demás pretenden de uno o de un medio de comunicación.

¿Que en las elucubraciones cuestiono mucho al gobierno? Y sí, tiene usted razón, lo cuestiono bastante, pero quien ejerce el gobierno está expuesto a la crítica (como el periodista también lo está), y para ello es que en los medios existen los espacios de opinión y crítica. ¿Le interesaría a usted leer un medio que se dedique a alabar todo el tiempo al gobierno de turno (el actual o cualquiera)? ¿Le interesaría a usted leerme diciendo “gracias señor Presidente por todo lo que nos da” o “cada vez somos más felices con las políticas del gobierno”? No, eso no existe, pero además, usted que me cuestiona, ni siquiera leería la columna. Usted lee, para saber qué críticas hago, no a quién alabo.

Ya que estamos en estos líos de medios de izquierda y medios de derecha, intentaré hacer algunos aportes a la lectura de los medios (algo que se debería estudiar en la escuela o liceo), en particular de los escritos, porque usted, que hace cuestionamientos a la ligera, debe saber que no hay medios sin pensamiento y unos más, otros menos, todos pertenecen a algo, a un partido, a un sector partidario, a una orientación filosófica, a una idea.

Todos los medios tienen opinión y la brindan en espacios como esta página 4. Hay algunos que son decididamente partidarios, otros como La Semana, no dependen de lo que diga tal o cual partido para opinar. Veamos algunos ejemplos, al respecto. El diario El País, por ejemplo -y lo digo sin asignarle ninguna valoración, sino como un hecho de la realidad-, en sus páginas de Opinión, tiene un discurso emparentado con el Partido Nacional; antes, el viejo diario El Día respondía al Partido Colorado (ya sé, me considera un viejo hablando de diarios desaparecidos), o La Mañana era el vocero del sector “riverista” del Partido Colorado (resulta que ahora renació como cabildante porque el general es bisnieto o nieto, no sé, de su fundador), y El Popular responde al Partido Comunista. Todos identificados con partidos o sectores, como ocurría con los medios escritos antes.

A su vez El Observador, por ejemplo, es ciertamente un diario de tendencia conservadora, pero no tiene pertenencia declarada a un sector político partidario (en eso y en muchas otras cosas, he tomado de ejemplo al diario de los Peirano), quizás habría que buscar su vínculo más con la Iglesia que con un partido. Brecha tiene una orientación definida de izquierda y La Diaria es de izquierda independiente y feminista también (desde su propio nombre). Y así podríamos seguir, todos los medios tienen algún tipo de orientación, personalidad e identidad y está bien que así sea.

Por eso es necesario que el lector sepa a quién está leyendo, no hay que ocultarse y ser auténticos, pero siempre teniendo en claro que el primer objetivo de un medio de prensa es informar y no operar para tal o cual partido o sector.

Hoy todo es un poco más difuso, con la proliferación de los medios digitales y la información circulando de forma descontrolada, casi sin mediación periodística, el engaño, la mentira y las noticias falsas, campean, por ello es cada vez más necesario que existan medios con personalidad definida, que usted cuando usted tome entre sus manos o ingrese a un portal informativo, sepa qué piensa el medio, cuál es su filosofía, su orientación.

Así que si me permite, para ir redondeando esta edición elucubradora de fines de julio, le aconsejaría que en lugar de andar fijándose si un medio es de tal o cual palo, fíjese en si es un medio con personalidad o le viene bien cualquier cosa. De esos últimos es de los que debería tener usted mayor cuidado, porque no saben ni hacia dónde van ni qué quieren informar.

En esta columna estamos seguros que ahora se nos termina el espacio, así que será tiempo de ir cerrando por esta semana, ya seguros de haber dicho lo suficiente como para generar nuevas antipatías entre los lectores. Si usted es de los que sigue soportando estas lecturas, entonces le invito a que vuelva en siete días para encontrarse con otro texto en el que todo lo que escriba será usado en mi contra. Hasta entonces.

Por Javier Perdomo.