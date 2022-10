Elucubraciones semanales, edición 25/10/2022: «De cuerdos, obras lentas y soñadores» 

Ingreso casi sin presentarme a esta edición elucubradora de finales de octubre del año 22, ansioso de ponerme al día con usted sobre los temas que me llamaron la atención en las últimas jornadas. Ya sé que es imposible abarcarlo todo -y cuando lea esto, quizás algunas cosas sean “fruta podrida”-, pero en este espacio que es pura subjetividad, se realiza una selección de intereses que algunos encuentran interesante seguir, así que si le parece, a renglón seguido, ingresaré en los temas seleccionados para la ocasión.

Mire, si algo me ha enseñado la profesión periodística en los casi 27 años en que la desarrollo (con buenas y malas, como la vida misma), es a no subirme al primer carro que pasa, a no llevarle a todos la corriente, porque hay gente que a veces, teniendo las mejores intenciones se equivoca, como buenos seres imperfectos que todos somos.

Una de esas mareas que no seguí, fue la casi hecatombe nacional que se produjo cuando un joven fue bajado a la fuerza de un ómnibus de la empresa Cotmi, hecho ocurrido hace unos meses atrás. Uno miraba las notas de prensa y algunas publicaciones que pululaban por las redes sociales y parecía que al chófer del ómnibus y a la oficial de Policía había que colgarlos en la plaza pública por cómo actuaron. Eran el diablo personificado.

Llegué a hacer algún comentario en una red social y se tiraron a morderme la yugular por dudar de lo que veían mis ojos. Quien osaba decir que quizás no era todo tan así, tan lineal, que quizás había razones que no se veían en el video, uno recibía la inmediata reprobación pública.

Acá mismo se lo dije acá -y a su vez en La Semana casi nada se publicó del asunto-, me faltaba ver “toda la película” para condenar o no a estas personas. El video que fue “viral” no me alcanzó para hacerme una composición clara de cómo se había llegado al grado de tensión que llevó a que fuera bajado el muchacho del ómnibus. Pues bien, en esta semana se conoció una pericia que confirma por qué ese ómnibus no me lo tomé (en sentido figurado, claro está).

Un informe psiquiátrico del Instituto Técnico Forense (ITF), realizado en el marco del juicio por supuesta omisión de asistencia que se está llevando adelante, dictaminó que al momento del comentado suceso el joven no padecía “ninguna enfermedad psiquiátrica” que le impidiera “conocer en su justo término el carácter de sus actos”.

No voy a entrar en otro tipo de comentarios sobre el informe, porque éste no hace que el juicio termine y la defensa del joven tendrá sus propias pericias para presentar, pero se lo quería mencionar para recomendarle que sea prudente, que no siga la primera ola que pasa, porque las olas arrastran con todo y cuando la marea baja, uno se queda como un verdadero perejil (no, no el perejil del que habló la Bianchi, ese era supuestamente el amigo del presi), siguiendo la impulsividad de alguna gente con mucha buena voluntad, pero que se puede equivocar en sus apreciaciones.

Así que, como comentario introductorio a este espacio elucubrador (una introducción extensa, lo sé), le recomiendo que mire bien a qué “bondi” se sube, porque le pueden estar impulsando a actuar de forma precipitada y a terminar respaldando causas justas que, si escarba, no lo son tanto.

Dicho esto y sin ganas de escarbar más por ahí, pasamos a otra cuestión; el limitado espacio que tenemos para elucubrar lleva a que uno no pueda estacionarse demasiado en cada asunto, así que picotea, cual plumífero, de un lado al otro.

Le cuento: así como la profesión periodística me ha servido para ver qué “bondi” no me debo tomar, también me es útil para ver cuáles -siguiendo con figuraciones-, unidades de transporte colectivo pueden no llegar a salir de la terminal y una que cada día tiene más pinta de eso, es la que nos llevaría a la construcción del proyecto Neptuno en la zona de Arazatí.

Fue cuando celebraba su primer año de gobierno que el presidente Lacalle Pou, 1º de marzo de 2021, anunciaba en su comparecencia al Parlamento, la inminente construcción en este departamento, por parte un consorcio privado, de una toma de agua desde el Río de la Plata para satisfacer la demanda futura de agua potable del área metropolitana de Montevideo.

De allí a hoy, han sido decenas las fechas que distintos jerarcas del gobierno, han dado como decisorias para la presentación del proyecto, para el lanzamiento de la licitación o el comienzo de obras. En la semana que pasó, el Ministro de Ambiente -el Ministerio creado para darle los cargos suficientes al Partido Colorado-, compareció en Diputados y si bien no seguí en vivo y en directo el debate (otras tareas me demandaban), sí me tomé mi tiempo para revisar la grabación de la sesión, a efectos de la elaboración de la nota periodística que se publica en la presente edición.

Pero en esta columna el periodista deja paso a su alter-ego, que no mide ni palabras ni acciones y le larga las cosas sin medir consecuencia alguna, por eso abiertamente le digo que sospecho que no habrá proyecto alguno. La sola posibilidad de que lo hiciera un consorcio privado disparó todas las alarmas y la férrea oposición que ha encontrado en la sociedad civil le ha hecho al gobierno ir cambiando la estrategia.

De un proyecto privado se pasa ahora a un proyecto construido por los privados y operado por el ente público. Un día dicen que hay “polder” (reserva de agua), otro día que no hay; un día dicen que el agua también llegará a San José, otro día que no; yo que sé, para mí son todos fuegos de artificio y va a terminar en nada. El herrerismo en el gobierno, de tradicional espíritu privatizador, sabe que cualquier iniciativa que involucre a privados, recibirá la oposición y la acción del movimiento social, que por lo menos enlentecería aún más el proceso ya lento, pero mientras busca alternativas para evitar eso, se le va su tiempo.

Se va el período de gobierno y la solución para el agua de la zona metropolitana no aparece; lástima, porque estaba todo pronto para continuar un proyecto de la administración anterior y solucionar el problema, pero fue descartado, sólo porque lo hicieron los otros. Lo de políticas de Estado, te la debo.

Picoteo final: siguen las malas nuevas para el gobierno; mire, revés judicial con el tema de las cajillas, el INE -otra vez el INE, seguro son “comunistas”- emitió un informe en que establece que el 2,6% de los hogares uruguayos sufre de inseguridad alimentaria grave, a su vez, el escándalo Astesiano, Marset y los pasaportes, sigue teniendo en vilo a la Torre Ejecutiva, porque no se sabe cuántos jerarcas más serán llamados a declarar en calidad de testigos o imputados.

En medio de todo esto, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, dijo que el gobierno de Lacalle Pou será recordado como uno de los mejores de la historia del Uruguay. Está muy bien que uno quiera promocionarse (yo soy lo mejor del mundo a la hora de vender lo que hago), pero para mí que se le fue la mano, como se le ha ido la mano a otros dirigente blancos elevando al “cuqui” al nivel de estadista o de líder mundial. Quizás, queriendo convencernos a nosotros, intentan convencerse a sí mismos, pero no les sale bien. Apenas si convencen a la “barra”.

Termina acá la edición elucubradora de finales de octubre, queda el último tirón del año, ya en modo mundial. En siete días, volvemos y hasta quizás hablemos de “fobal”. No se ilusione, es solo una idea que se me cruza ahora. Pasará tanto en siete días, que no sé qué pensaré entonces. Hasta ese momento.

Por Javier Perdomo.