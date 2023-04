Elucubraciones semanales, edición 25/04/2023: «Campañas públicas, Domenech, Mieres y la leche cortada»

Buenas, buenas, bienvenidos/as a una nueva edición elucubradora, que como siempre comienza con unas intenciones bien definidas, pero seguro que culminará en algo que en nada se asemeja a lo inicialmente pensado. Es que eso es lo maravilloso de dejar que la inspiración fluya -como siento que ocurre ahora-, nunca sé hacia dónde me llevará. Hecha esta escueta introducción, vamos a ingresar en un popurrí de comentarios de actualidad. Si le parece, a renglón seguido, comienzan estas elucubraciones de fines de abril.

Le he dicho muchas veces que no tengo televisor, pero cuando voy a alguna casa y el aparato está prendido, por supuesto que fisgoneo lo que hay en el momento. En una de esas ocasiones, viendo una tanda me encontré con un spot de una campaña de bien público, que son espacios que los medios radiales y televisivos deben ceder de forma gratuita al gobierno para promocionar determinadas acciones sociales, por ejemplo, alguna campaña de salud o de información referida a alguna situación puntual que afecte o beneficie de alguna forma a la mayoría de la población del país.

En estas campañas no se pueden promocionar productos de las empresas del Estado y tampoco pueden ser tandas que ensalcen la gestión del gobierno de turno, sin importar cuál sea éste. Entiendo, por ejemplo, que la realización del censo bien podría ser una de esas campañas, porque nos involucra a todos los habitantes de este paisito, aunque por lo que he percibido son campañas pagas (digo he percibido porque la publicidad estatal, al interior, sigue llegando en cuentagotas y uno se debe llevar por lo que conoce).

Pero volviendo al tema central. Las campañas de bien público, es una de las tantas disposiciones que contiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (la mal llamada ley de medios), que el actual gobierno ha denostado hasta el cansancio y que si no ha derogado es porque en la “colisión” de gobierno no se ponen de acuerdo por qué ley sustituirla (seguro que antes que culmine el 2023 aprobarán algún mamotreto con parches de todos).

Pues bien, le juro que quedé asombrado por lo descarada que es la campaña proselitista que están haciendo con lo de “Uruguay baja impuestos”, además usando normativa de una ley que han demonizado. En el spot que vi, aparecía una señora, sentada en una cómoda oficina, que se ponía contenta porque ahora podía ahorrar ¡para las vacaciones que tanto había soñado!, gracias a que el gobierno le bajó el impuesto a las retribuciones de las personas físicas (el viejo y querido IRPF).

¡Eso no es una campaña de bien público, eso es publicidad gubernamental y sin disfraz ninguno! Por momentos parece que nos quieren tomar el pelo, intentan pasarnos gato por liebre de forma descarada, pero además, le insisto con eso, usando instrumentos que están incluidos en una ley que la han denostado desde el día en que comenzó a analizarse como proyecto de ley.

Por supuesto que desde el oficialismo han respondido a las críticas y dicen que “informar” de la “rebaja de impuestos” está comprendido por la ley (defienden la norma que rechazan), pero el tema es una rebaja que afecta a un universo muy pequeño de uruguayos y además, lejos está de ser una campaña sobre “salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación”, como dice el artículo 95 de la LSCA.

No me quiero extender más en esto, porque me quedan varias cosas para comentarle. Por ejemplo, una de las perlitas de la semana fue, para este nada humilde escriba de pueblo, terminar coincidiendo con algo dicho por el senador cabildante Guillermo Domenech; le juro, es duro reconocerle que coincidí con él. No, no, tranquila/o, no coincidimos en nada en el proyecto político del mentor del general, le explico.

Lo que pasa es que Domenech le salió al cruce a unas declaraciones de Pablo Mieres, su socio en la “colisión”, diciendo algo que creo que la mayoría pensamos. En esto de los tires y aflojes por ver quién le ponía más parche a la reforma de las jubilaciones, el amigo Guillermo dijo en una radio que el Ministro de Trabajo es una figura secundaria, que no tiene peso político alguno. Por supuesto que hubo respuesta de Mieres que lo trató como un recién llegado a la política al Senador y le dijo que Domenech nunca había marcado un solo voto.

Lo cierto es que el Ministro de Trabajo no tiene mucho que exhibir a la hora de marcar votos, porque si la “colisión” no gobernara, el máximo cargo que él podría exhibir sería el de Presidente de un partido que tiene un solo Diputado y además, todo hace indicar que el hecho de ser Ministro no le ha significado apoyos ni votos para la próxima elección, porque según todas las encuestas, su intención de voto anda en menos del uno por ciento que sacó en la pasada elección.

Entre nosotros le digo -y sin que se enoje el Ministro-, el PI va camino a perder su escueta representación parlamentaria, así que debería tratar con mucho cariño a sus socios, en una de esas, si vuelven a ganar (no me haga decir lo que pienso al respecto, por favor), le dan para cuidar alguna “chacrita”.

Más allá de las bromas que uno pueda hacer, cada vez es más claro que lo único que los une es el miedo a perder y los cargos que sustentan, si no hace rato que no habría coalición y la colisión sería la norma entre el cóctel de partidos que nos gobierna (¿alguien se acuerda que también había un partido llamado de la gente que es parte del gobierno?).

Pero bueno, es tiempo de adentrarse en el último asuntillo de esta edición elucubradora. Como usted sabe, nuestro señor Presidente es muy de hacer comparaciones, de recurrir al refranero popular cuando habla de sus acciones de gobierno; algunas pueden caer simpáticas, casi chistosas, pero la última que se mandó, la de comparar la reforma jubilatoria con un litro de leche cortada con agua, me pareció de muy mal gusto; primero porque la reforma de un régimen de jubilaciones es una cosa muy seria como para compararla con un litro de leche, segundo porque en general es una reforma muy mala que pone el esfuerzo en los que trabajan, al gran capital siguen sin pedirle esfuerzo (aclaro que creo que el FA tampoco le dio la nafta para hacerlo), tercero porque profundiza el sistema privado de jubilaciones cuando el mundo está de vuelta de esa historia y cuarto porque en el tira y afloje entre los socios de la coalición por ver quién hacía más cambios para favorecer a los de su chacrita, la transformaron en algo que ni se sabe lo que es.

Y por último, en párrafo aparte, le digo: la reforma de los sistemas previsionales es algo que, en función de cómo evoluciona la humanidad, debe ser permanente. No se aprueba una ley y todo queda solucionado, porque el mundo del trabajo cambia tanto que lo que hoy puede parecer una certeza, mañana, cuando usted se levante y salga a trabajar, ya no lo será. Entonces, una de las grandes reformas que se suponía que iban a hacer los coaligados, quedará en una reformita que deberá seguir siendo reformada por los gobiernos que vengan.

La pregunta que me hago de forma insistente es, si le toca al FA conducir los destinos del país en el próximo período, ¿estará dispuesto a ir contra la generalización de las AFAP’s? Antes de ser gobierno, muchas de sus figuras declaraban la intención de eliminar el sistema pero cuando se transformaron en gobernantes, esas ideas desaparecieron para quienes conducían la economía. ¿Pasará lo mismo ahora?

Será cuestión de esperar. Por el momento, acá termina esta edición elucubradora. En siete días les espero en la página 4 de su pasquín de pueblo, para seguir intentando explicar este tiempo, aunque seamos uno de los tantos improvisados que opinan si saber de nada. Hasta entonces.

Imagen: Senado de la República (tomada de la web).

Por Javier Perdomo.