Elucubraciones semanales, edición 23/11/2021: «¿Es cierto que lo mejor está por venir?

Empedrado está el camino en el penúltimo mes del año, es como que nunca quiso arrancar pero ya se termina, deseoso pareciera, de entregarnos a la euforia consumista de diciembre sin un mango en los bolsillos y con todas las cuentas por pagar. En las elucubraciones no debemos hacer frente a ninguna deuda en efectivo, pero sí tenemos que colmar las expectativas de los lectores que osan posar sus ojos en esta página. Acá estamos, dispuestos a intentarlo nuevamente, así que si me permite, comencemos con los asuntos a abordar.

No tengo intenciones de terciar en ninguna de esas discusiones virtuales inútiles que andan sobre el Antel Arena –convertido en un botín de guerra-, pero ya que insisten con hablar del tema le quería comentar que los otros días redondeé la percepción que tenía sobre el asunto, gracias a algo que leí del politólogo Óscar Botinelli, uno de los analistas más lúcidos que andan a la vuelta.

Mi conclusión, le cuento bajito porque me van a saltar a la yugular, es que el oficialismo le está errando con su estrategia de pegar y pegar con el Arena, porque en definitiva la mayoría de los uruguayos ve con buenos ojos el centro deportivo y de espectáculos montevideano. Eso lo dicen los estudios de opinión pública de Factum, según contó Botinelli en ese artículo, pero sin ser encuestador ni nada que se le parezca, hablando con la gente y no siguiendo el rumbo del algoritmo, es algo que se percibe.

Nadie que haya estado en el Arena sale de allí pensando en la desidia, el poco apego y cosas parecidas a las que recurre el oficialismo cuando no encuentra delito en lo que condena; todo el que entró al estadio cerrado, expresa su asombro por la obra y por las comodidades que brinda al espectador.

Por eso le digo, para mí que todo esto de la interpelación, las declaraciones estruendosas y el machaque persistente con este tema le juega en contra al oficialismo, no le aporta nada, porque el Arena es una obra que se defiende sola. Está muy bien eso de cada tanto contentar a la barra más fiel, pero seguro que con esta estrategia no le sacan votos ni a Cosse ni al FA, que son los objetivos del ataque.

Disculpe que me meta en estas cosas de andar aconsejando a quien no me pide consejo, pero es como con la Torre de las Telecomunicaciones. Muchos nos preguntamos si no había delirios de grandeza del entonces presidente del ente Ricardo Lombardo (que era una especie de estrella fulgurante y ascendente en filas coloradas y que terminó en la nada), al emprender una obra de esa magnitud en un país en perpetua crisis -en aquellos tiempos éramos un país tercermundista, con índices de pobreza extrema y un retraso tecnológico grande-, pero el tiempo demostró que era una obra necesaria o por lo menos útil para el desarrollo de Antel y al final Lombardo fue un visionario en el país gris de aquellos tiempos.

Si usted me permite, yo le aconsejaría al oficialismo que pase página con esto del Arena y defienda su gobierno, que tiene frentes abiertos por todos lados. En las elucubraciones, no podemos pasar página, porque si no estaríamos en la 5, pero sí podemos pasar a otro tema y eso será saltando el renglón.

No, claro que no voy a evitar hablar del hecho más trascendente de esta semana. No tengo problema alguno en decirle que estoy dolorosamente de acuerdo en la decisión que tomó la AUF de cesar al maestro. Sí, aunque me cuesta pensar en la selección sin Tabárez, prefiero que se vaya ahora y no después que pasen los próximos cuatro partidos, porque hay algo que se rompió en este proceso -uno de acá lejos no puede tener idea de qué fue-, y por eso las posibilidades de ir al próximo mundial tienden a ser nulas -con o sin Tabárez-, así que es mejor el cambio, por más que duela estar otra vez fuera de las justas mundialistas.

Uno se queda con el mejor Tabárez, con el de las clases magistrales en las conferencias de prensa, con el tipo que daba lecciones de filosofía, sociología, psicología, historia, ciencia y fútbol cada vez que hablaba, con el que nos sacó del país gris y del perpetuo fracaso futbolero, con el que le hizo decir a las generaciones jóvenes “yo no pedí nacer en Uruguay, simplemente tuve suerte” (aunque hubo otros que contribuyeron a esa idea); me quedo con ése, sabiendo que lo que venga no será ni parecido a lo que queda atrás.

Mire, el futuro técnico de la selección, sea quien sea, podrá saber más o menos de fútbol que Tabárez, eso es cuestión de gustos, pero seguro que no tendrá ni idea de en qué ámbito social se desarrolla el deporte, por lo tanto su desempeño se podrá medir en goles, pases y puntos, pero le faltará el trabajo integral y la altura intelectual del maestro. Algunos dirán que eso no importa (los del país gris), pero en realidad es la base de los resultados.

Bueno, ya me voy ya del fútbol, porque si hay algo que tiene este deporte es que uno habla de él cuando le conviene y cuando no le conviene, prefiere hablar de política internacional o del aroma de las flores en primavera. En el caso de la columna elucubradora, viaja pero no muy lejos; antes de ir terminando le comento alguna cosa sobre lo que pasa por Cerro Largo y me dejo de hablar de fútbol, aunque no del todo.

Comencé esta edición elucubradora hablando de estadios cerrados y ahora hablamos de estadios abiertos. En tierras melenses un funcionario policial armó terrible lío por hacer las cosas bien. Detuvo un camión con césped sintético sin declarar, traído de Brasil, empezó a llamar a sus jefes a ver qué hacía, resulta que nadie le respondía y al final lo dejó pasar. Pero la historia no quedó ahí porque la investigación continuó y resulta que el césped estaba destinado al estadio Ubilla (propiedad de la Intendencia), y al final estaba involucrado medio pueblo.

Por el caso cayó el Jefe de Policía, pero las implicancias podrían llegar hasta el mismo Intendente -José Yurramendi-, que por supuesto dice que no tiene nada que ver, aunque el depuesto Jefe policial -Adán Olivera lleva por nombre-, fue uno de sus colaboradores más cercanos en la campaña electoral. Casualidades de la vida.

El asunto es que en menos de dos años de gobierno, van nueve jefes de policía que han sido cambiados. Uno fue por fallecimiento, otros ocho por diversas irregularidades o delitos. Los colegas periodistas que conocen la interna policial, dicen que se desplazó a buenos profesionales por razones políticas y que han vuelto a las primeras posiciones de dirección las prácticas de la vieja policía, permeable al delito (si usted tiene tiempo, siga a Gabriel Pereyra en las redes, que se está haciendo un picnic con la corrupción policial en Cerro Largo).

Pero voy a dejar por acá, si sigo escribiendo enredo más la piola y en las elucubraciones buscamos hacerla sencilla, aunque nos hagamos los complicados. Recuerde que la realidad supera a la fantasía más de lo que uno cree. En un país con creciente corrupción policial, de lo único que se habla es del costo de un estadio cerrado.

Hasta acá llega la columna elucubradora. En siete días es probable que empecemos a despedir el año, porque estamos ansiosos de tirar la toalla e irnos de vacaciones. En el caso del escriba, le espera el Polo Norte, alejado del calor y el ánimo festivo, porque en definitiva uno sabe que lo peor aún no ha llegado. Con todo el optimismo, nos vemos en siete días.

Por Javier Perdomo.