Elucubraciones semanales, edición 22/11/2022: «Astesiano, Drexler, la patria y la cumbia»

Y sí, empezó el mundial, pero es tan poco lo que ha ocurrido hasta ahora que es mejor dejar pasar unos días para volver sobre él, prefiero dejar que el espíritu libertario de un escribidor de pueblo del interior, se suelte y transcriba lo que desee. Cuando ello ocurre pueden suceder grandes textos o insignificantes panfletos. Es de los riesgos que corre usted al posar sus ojos en esta columna. Ahora que ya llegó, siéntese y sígame la cabeza un rato. Al saltar al siguiente párrafo, me iré adentrando en una nueva edición elucubradora, veamos qué nos espera en esta oportunidad.

Comienzo diciéndole que me sorprendo cada día más de la pasividad con la cual estamos presenciando los uruguayos las revelaciones que surgen a diario sobre el caso del ex guardia de seguridad presidencial Alejandro Astesiano. No hay día que no surjan nuevos datos sobre el nivel de influencia que este personaje de película tenía en el círculo presidencial y cómo la usaba para su provecho y el de quienes lo financiaban.

El herrerismo, el sector del Presidente, ha intentado generar la idea de que “el Fibra” -mote de Astesiano-, era un funcionario más, un insignificante guardia presidencial, pero cada nuevo chat de su celular que se hace público, muestra lo estrecho que era su vínculo con la familia presidencial, desde los tiempos en que el padre del actual Presidente, ejercía la primera magistratura del país.

A ver, quien esto escribe, desde que fue detenido Astesiano por los pasaportes truchos, está seguro que el Presidente sabía a quién tenía al lado y porque lo sabía, era porque lo tenía; los chats del celular del “Fibra” no hacen más que confirmar lo que uno piensa del asunto, pero sin embargo el ciudadano común y corriente -el uruguayo de a pie al que todos invocan-, parece no estar demasiado interesado en ese vínculo, más que estrecho.

Usted no se enoje conmigo si le digo esto, pero en otro país, no le quepa ninguna duda que el Presidente ya estaba destituido (lo sé, nuestra Constitución no permite estos extremos), o por lo menos le estaban golpeando la puerta de Presidencia todos los días, centenares de miles de personas pidiéndole explicaciones. Sin embargo, en el pacato Uruguay, dos recientes encuestas de opinión pública -una de una consultora confiable y otra que no lo es tanto, según mi percepción-, dicen que la popularidad del Presidente no se ha visto afectada por el caso del guardia de seguridad “infiel”.

Está bien, le llevo eso de que hay que relativizar los resultados de todas las encuestas -las favorables y las negativas-, pero ello no implica que no deba tomárselas en cuenta, porque son el reflejo de un momento de la vida de un país y este momento debería ser de escándalo nacional y apenas si tenemos algunos gritos esporádicos de la oposición y el trabajo de los medios, que muchas veces no se sabe si trabajan con la intención de difundir la mayor porción de verdad posible o si lo hacen al servicio de los grupos de poder que con los chats de Astesiano están quedando develados y que por ello mismo, tratan de embarrar lo más posible la cancha para no caer con él.

Yo sé que más de uno en su casa está pensando, “ja, mirá éste, sigue dándole palo al gobierno”, pero es que es imposible dejar de recordar que en la Presidencia de la República estaba instalado un mafioso de alto vuelo, con la anuencia presidencial. De verdad se lo digo, las historias del “Fibra” son algo que ni el más conspiranoico de los opositores al gobierno de coalición se podría haber imaginado, por eso insisto en que ha habido pocas consecuencias para las que debería haber habido. Espero que con el tiempo, haya más responsables descubiertos y responsabilidades asumidas.

Pero por suerte en este país, no todo pasa por las historias del “Fibra” y por cómo nos va en el mundial, también ocurren cosas más placenteras que hacen que el escriba sienta orgullo de su “uruguayez”, como puede ser que, por ejemplo, Jorge Drexler gane un Grammy, bueno, en realidad que gane siete estatuillas a la música latina en la edición 2022 de los premios, cuya ceremonia de premiación se realizó en los “states”.

Sabe, me debo confesar, hace mucho tiempo que estoy desconectado del mundo de la música, cuando en verdad yo me acerqué al periodismo interesado por la crítica musical y la cultura en general; desde la adolescencia me gustó mucho; durante toda ésta y buena parte de mi adultez fui casi un melómano que coleccionaba revistas, entrevistas en diarios, traducciones de canciones, pero pasando los 30 los intereses fueron diversificándose y solita, la profesión me fue llevando para otros lados y la música, no me pregunte por qué, terminó quedando casi en un segundo plano.

Pero bueno, a lo que iba es que en esa época que le cuento, me devoraba las transmisiones de los originales Grammy yanquis (las transmitía canal 4), y me molestaba si no le entregaban el premio a determinado grupo o artista, creyendo que esas cosas eran importantes en la vida de la gente, cuando en verdad no le importaban a nadie. Hoy, ya en los 50, ni siquiera tengo idea cuándo se entregan esos premios y mucho menos, quiénes son los premiados.

Por eso me alegró un montón que Drexler haya sido distinguido otra vez con estos premios, que se otorgan en el epicentro del mundo de la música. Es una extrañeza agradable saber que un uruguayo con la sensibilidad y la formación intelectual de Drexler sea premiado internacionalmente (más si tomamos en cuenta que tiene alguna raíz por los pagos de Colonia Italia, como ya todos los lectores saben), a pesar que casi ni se lo escuche por acá (por lo menos yo no siento que ande gente por la calle escuchando sus canciones), donde los chirridos de la cumbia, hieren a los oídos sensibles como el de uno.

Sabe, en el éxito mundial de Drexler, que ya tiene larga data, se sintetizan un montón de otros nombres que le han dado una identidad única a esa música uruguaya, desde Rubén Rada, hasta los “eduardos”, Mateo y Darnauchans (el 15 hubiera sido el cumpleaños del Darno y ese día escuché entero su disco “Sansueña”), también Jorge Galemire, Fernando Cabrera, Jorge Lazaroff, Laura Canoura, Estela Magnone, Mariana Ingold, el hace un tiempo fallecido Gastón Charlo, “Dino” (el tipo volvió del exilio, se instaló en Dolores, se puso a trabajar en una fábrica o algo así y estuvo años sin pisar los escenarios, pese a los ruegos de generaciones enteras de músicos que viajaban hasta su casa a pedirle que los acompañara), los Fattoruso, Jaime Ross. De ellos y de muchos más, se nutre el éxito actual de Drexler y por ello lo respeto.

Porque el Uruguay no es solo Astesiano, los gauchos, la tradición, la patria y la cumbia (dicho esto con todo respeto y aprovechando que en esta época del año pululan las fiestas al respecto), es que es de festejar que músicos como Drexler reciban distinciones mundiales.

Tras un variado recorrido, es momento de cerrar estas líneas. Se finalizan a pocas horas de comenzar la justa mundialista. No veré la inauguración y es probable que tampoco vea el primer partido, pero como soy un gran atrevido, de todo eso y de mucho más, es que estaré escribiendo en la que próxima edición de la columna elucubradora, que llegará a usted, a horas de terminar noviembre. Si así le parece, le espero por acá, con una nueva diatriba del espacio en que no se le rinde pleitesía a nadie.

Por Javier Perdomo.