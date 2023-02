Elucubraciones semanales, edición 22/02/2023: «Más fibrosos que nunca»

Pase, pase; ya está comenzando una nueva edición de la columna en la que un para nada humilde escriba de pueblo se le da por comentar la agenda noticiosa de su comarca, el país y el mundo, como si fuera alguien con capacidad como para hacerlo bien. En poco más de siete mil caracteres, es lo que usted encuentra en esta página hace más de 10 años y lo peor de todo es que, a pesar de las críticas que se le hacen, es la primera nota que muchos leen cada semana. Así que, veamos qué sale esta semana.

La pregunta del millón es la que da inicio a esta columna elucubradora con nulo espíritu carnavalero (como ha sido característico desde el comienzo, por otra parte): ¿Qué tenía que ir a hacer Leal a la casa de los padres del “Fibra”? Por supuesto que no tengo la respuesta a tamaño error estratégico y por más explicaciones que me den, no me va terminar de cerrar. En el momento en que el gobierno está al borde del knock out, el asesor en seguridad frenteamplista le da un tremendo respiro, generando suspicacias ante su accionar, gracias a una Fiscal que cada vez más se muestra alineada con el oficialismo (porque condenó al mandadero y nunca tuvo intenciones de ir más arriba en el escalafón).

No, claro que no dudo de Leal. Lo considero un tipo honesto (sí, es intelectualmente honesto, jamás he compartido eso de son todos iguales, como dice el discurso que les conviene a los anti políticos), pero se equivocó y a la gente, cuando se equivoca hay que decírselo (y eso no significa dejar de respetarlos ni considerarlos). Es cierto, como dice Fernando Pereira, que en un país libre podemos ir a visitar y hablar con quien queramos, pero cuando se es una figura destacada, de una fuerza política que aspira reasumir la conducción del país, y se visita a los padres de un sujeto sospechado de corrupción, debe tenerse mucho cuidado e ir con todos los recaudos, en particular no ir solos, porque al final termina siendo la palabra de uno contra la del otro y casi siempre gana el que está más cerca del Poder.

Lo que sí me causó mucha gracia, siguiendo con las andanzas del “Fibra” fue eso de que Leal le ofreció cinco mil pesos a su padre para que viajara hasta Montevideo para ver al hijo preso. Estamos ante un sujeto que ha recibido coimas de organizaciones delictivas mundiales, que le hacía y recibía favores de jerarquías policiales, que ha viajado junto al Presidente a todo el mundo, que debe conservar contactos en distintos estratos sociales ¿Y podemos creer que sus padres se dejarían “endulzar” por esas monedas?

De verdad, es algo bastante gracioso, aunque también da algo pena que desde el Poder piensen que los uruguayos somos tan tontos como para creernos ese tipo de tonterías. ¿En serio piensan hacernos creer que Leal podría “coimear” con cinco mil pesos al padre de alguien como el “Fibra”? Puede haber cometido un error al ir a la casa, pero no es ningún gil.

Otro comentario que le quería hacer sobre el caso del custodio infiel. Desde que comenzó toda la novela, me pregunté varias veces qué estaría pasando en la familia de Astesiano (sin saber si sus padres vivían o si tenía hermanos, pensaba en su esposa e hijos), pero resulta que en menos de una semana, aparece toda la familia Astesiano haciendo declaraciones en la prensa, queriendo mostrarlo como un pobre tipo, casi una víctima, en manos de unos seres desalmados que lo dejaron solo.

Pongamos las cosas en su debido lugar. Al “Fibra” le mandaron a hacer todo lo que hizo, porque sabían qué tipo de “ficha” era; no lo obligaron, le pagaron durante todos estos años (bien o mal, eso lo deberá juzgar él), porque sabían que se encargaba de esos trabajos especiales, así que no queramos limpiar su imagen. Astesiano seguirá siendo un personaje oscuro por más que delate a quien delate.

En definitiva, lo que me parece es que darle micrófono a la familia, busca embarrar más la cancha, ensuciar y si de pronto pueden llevarse a alguno puesto -por ejemplo a Leal-, mejor entonces. Así que, al final, la familia toda sigue siendo empleada de los poderosos, por más que se muestren molestos con sus patrones en la tevé. Total, la Fiscal ya se encargó que no se investigue a más nadie.

Y por esta edición, las historias del “Fibra” se la dejo por ahí. Yo sé que usted está de festivo ánimo carnavalero y no le quiero arruinar más el disfrute, por lo tanto bajo un cambio y me vengo rápido al departamento de San José, a partir de un comentario leído en Facebook sobre una nota del pasquín de pueblo.

Resulta que en lasemana.com.uy, difundimos una breve nota anunciando que el Club Ciclista Ciudad del Plata no competiría en Rutas de América porque no logró el respaldo económico que esperaba de la Intendencia. El lector mencionado -siempre muy crítico con este medio-, preguntaba en su comentario por qué la Intendencia tenía que poner plata para un club de ciclismo y de verdad me pareció una pregunta más que interesante para hacerse.

¿Por qué debe poner plata para un club ciclista la Intendencia? Bueno, yo le podría responder al lector con la pregunta opuesta, por qué no poner plata en los clubes deportivos josefinos, por qué no respaldar a los creadores del departamento o a las organizaciones sociales. Es muy cierto, no está entre las funciones centrales de las intendencias poner plata en esas instituciones, organizaciones o clubes, pero sí es función de las comunas respaldar a su gente en las actividades que desarrollen, promover el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones que dan cabida a los intereses de la sociedad civil y que le dan forma a la identidad de un barrio, una localidad o el departamento todo.

No, tranquila, tranquilo, no me interesa si estuvo bien o mal esta administración actual al no otorgar el dinero que necesitaba el club platense; probablemente si uno mira el rubro donaciones y apoyos de la Intendencia, termina concluyendo que está bien, que no se podía gastar más plata en esto (no puedo ni imaginar cuántos pedidos de apoyo deben llegar); yo le estoy hablando del concepto aporte de la comuna y le digo que está bien que los órganos de gobierno local apoyen, como también lo deben hacer los órganos de gobierno nacional que apuntan al respaldo de cada actividad de la sociedad civil.

Y para cerrar le recuerdo que el hecho de recibir aportes de la Intendencia, del Municipio o del gobierno nacional, es posible si tenemos un Estado fuerte y sólido, como ha sido característico de este país, desde el “Pepe” Batlle en adelante. Para aquellos que dicen “bajen el costo del Estado” les recuerdo que es el Estado el que les abre zanjas cuando no llueve, el que les estira las deudas cuando no pueden cosechar, el que no les corta la luz y el agua, cuando no pueden pagar.

Ese mismo Estado es el que utilizó Astesiano para espiar a opositores, para preparar chantajes, para hacer sus negocios y para servir a sus amos, por eso es que hay que tener mucho cuidado a quién le damos la responsabilidad de estar a su frente en el futuro. Ojalá estemos aprendiendo algo.

Si a usted le parece, vamos cerrando por acá. Yo sé que fue un entrevero absoluto esta edición, pero todo es parte del entrevero en el que nos sentimos todos. Hasta dentro de seis días, les prometo nuevas revelaciones. Bueno…, interpretaciones de las revelaciones. Hasta entonces.

Foto ilustrativo tomada de la web.

Por Javier Perdomo.