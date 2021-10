Elucubraciones semanales, edición 19/10/2021: «Jet set y después»

¿Y si para comenzar esta edición elucubradora, en lugar de hablarle del tiempo, le hablo de la “malaria” que hay a la vuelta? Usted sabe que me molesta ser reiterativo con el tiempo, por eso le saco este otro asunto, el económico, para darle algo más calor que el mes de octubre, que nos trae bien fresquitos. Así, es que le doy la bienvenida/o al espacio que no cuenta con más que una página por semana para contarle de las cosas que no son importantes, pero que se vuelven trascendentes cuando uno las mira con ojos deseosos de sorprenderse. Vamos a ver qué sale en esta semana.

Le cuento, sin mucho preámbulo, que ando con ganas de hablarle de política y show business (es decir el negocio del espectáculo), aprovechando ahora que nuestro Presidente visitó a Susana Giménez en Punta del Este.

Lo mejor de todo ese encuentro -por lo menos para mí- fue que “Su” dijo que “Luis” era una persona “muy inteligente”. Al leer ese comentario, recordé que un humorista de redes sociales, muy malicioso él (Leandro Ureta), había publicado un video de la farandulera argentina intentando canturrear una de esas melodías chillonas de la radio, mientras intentaba recordar el abecedario. A “Su” le costaba recordarlo y se lo decía a las risas a la persona que la acompañaba, así que sólo con eso, sus credenciales para determinar quién es inteligente y quién no lo es, no creo que sean de las mejores.

Otra reflexión que me dejó el encuentro presidencial con “Su” Giménez y que quizás a usted le moleste un poco, es que me es inevitable compararlo con lo que pasaba hace pocos años atrás en este país. Músicos, músicas, actores, actrices, las principales figuras del campo intelectual y de la literatura mundial llegaban al Uruguay y salían -salen aún-, disparados a visitar a Mujica (en su calidad de Presidente o ya después cuando pasó a ser simple Senador). Hoy tenemos un Presidente que apenas si puede reunirse con viejas figuras de la farándula argentina, de nula capacidad intelectual y de dudosa actuación moral en muchos campos.

Discúlpeme, pero se lo tenía qué decir. Es tan evidente el cambio en esa materia que casi asusta; es tanta la distancia intelectual que a uno lo agobia sólo pensar lo que podría ser una charla entre Mujica y “Su”, aunque quizás haya ocurrido y uno ni enterado estuvo. Pero si lo pienso bien es seguro que a la “diva” sólo le interesen los presidentes “bien”, como ella.

Hablando en serio, si es que eso ocurrió alguna vez en esta columna, tengo la impresión de que Lacalle Pou piensa que esos coqueteos faranduleros, pueden darle rédito en su objetivo de atraer a los argentinos malhumorados, a los que quieren huir del malvado kirchnerismo.

Les hace el verso de la seguridad (aunque a nosotros siempre nos dijo que vivimos inseguros), para las familias y para los dineros, les dice que vivirán en libertad (en particular la fiscal, que es lo que más les preocupa a los argentinos anti K), y cree que con eso soluciona un montón de problemas para los uruguayos, como son la inversión o hasta la propia demografía, tema éste que viene complicado según los datos que se difundieron estos días.

Pero la verdad es que es poco lo que soluciona el “presi”. Es más, creo que demuestra que no tiene un plan a largo plazo, que todo lo que hace es pan para hoy y hambre para mañana. Es una acción que no tiene sostenibilidad en el tiempo, porque en unos meses, quizás un poco más, digamos, un par de años, cambian los vientos en el vecino país, mejora la economía o desaparece el cuco del kirchnerismo y los ricos no tienen que ocultar su dinero para que no le cobren impuestos y todos esos argentinos que llegaron acá seducidos por la “cuquimanía” liberal, se vuelan a su país al instante; es lógico que así ocurra.

Y nosotros nos quedaremos con cientos de edificios vacíos, llenos de carteles de “se vende” o “alquila” mientras seguirá habiendo miles de uruguayos que no tendrán su techo, porque no habrá habido políticas que permitan un crecimiento sostenible, verdadero, que mejore la calidad de vida de las grandes mayorías.

Y pensar que todas estas preocupaciones faranduleras me surgieron del encuentro de dos divos; quizás sea mejor ya bajar de la nube y venirnos al llano para hablar de temas menos glamorosos.

Por ejemplo, antes de visitar a “Su”, el domingo 10 de octubre el Presidente visitó San José de Mayo, para el cierre de la exposición de ganado lechero que se hace anualmente allí. Por supuesto que no haré una crónica de su visita porque no estuve presente, sólo llamaré la atención sobre el discurso del dirigente de la Asociación Rural de San José Pablo Olagüe en el cierre de “la fiesta del campo” maragata, quien llamó a respaldar la Ley de Urgente Consideración (LUC).

No, no creo que tenga algo de malo que la apoye, por el contrario es hasta lógico que ese sea su discurso, defiende los intereses de su clase (porque las clases existen, aunque seamos todos “macanudos”), sólo quiero decirle que no se enoje cuando los trabajadores defiendan posiciones distintas a la suya o a la oficial, también es natural que así suceda.

Si es natural que Olagüe defienda la LUC porque la cree buena, es natural que las organizaciones sindicales se organicen, busquen firmas y quieran derogar parte de esa ley porque la consideran mala o regresiva. Le comparo estas situaciones porque hay una tendencia a condenar lo sindical, a desmerecer su rol social y a desprestigiar a sus dirigentes; yo le pido que no entre en ese juego. ¿Por qué si nadie cuestiona que Olagüe, como representante gremial, respalde la LUC, debe condenarse a los sindicatos por unirse en contra de lo que consideran malo para el país o para su clase?

Ahí le dejo esa pregunta planteada y comienzo a ponerme en formato despedida, no sin antes decirle que no voy a ignorar la derrota futbolera que tanto nos está doliendo en este octubre para el olvido, porque en más de una ocasión he respaldado el proceso Tabárez.

Mientras escribo estas líneas aún no hay definición sobre el futuro de Tabárez, pero creo que sería una lástima que todo terminara así. El maestro se merece otro mundial, así que el espacio elucubrador sigue siendo “tabarista” por coherencia, memoria y gratitud con quien nos volvió a situar en la elite del fútbol mundial. Sea cual sea la decisión que se haya tomado, lo que uno quiere es que el fútbol siga siendo motivo de orgullo para todos. Si vamos al Mundial, mejor para todos, si no vamos, será que algo mal estamos volviendo a hacer; yo tengo una idea de lo que es, pero me queda tan poco espacio que intentar un desarrollo coherente es casi que imposible.

Ahora sí, llegó el tiempo de cerrar esta edición elucubradora que nos paseó desde el jet set hasta el mundo rural, no sin también jugarse un partido de fútbol para cerrar una edición repleta de noticias importantes de las cuales no hablamos. En siete días, quizás podamos seguir investigando en nuevas zonas del intelecto.

Por Javier Perdomo.