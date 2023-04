Elucubraciones semanales, edición 18/04/2023: «Que viva la protesta y los que protestan»

Qué tiempos tristes estos en que a la protesta la quieren volver un crimen, mientras que la improvisación y el “talenteo” pasan como virtudes. En las elucubraciones protestamos contra quienes no permiten la protesta, porque una sociedad que pretende acallar voces de descontento en nombre de la “autoridad”, está enferma. Porque uno quiere vivir en una sociedad sana, en que se escriben columnas protestonas como ésta. Así es como el escriba de pueblo le da la bienvenida a una edición que llega en un avanzado mes de abril. Si le parece, al saltar el párrafo, estaré profundizando en alguna temática.

Como verá, expuse el asunto central de esta edición de entrada no más, porque como usted ya sabe, de cada cuestión que se menciona en estas líneas, pasados unos días, surgen nuevos hechos que las verifican. En este caso, retorno tras una semana de ausencia, con un conflicto que confirma para qué quiere con tanto apuro el Ministerio del Interior, los camiones lanza-agua de los que le hablé en la última edición. Saben que muchas líneas de acción de su gobierno generan rechazo social, que se reflejará con la gente movilizada en las calles y para disolver esas manifestaciones, estarán prestas estas fuerzas de choque (lo hacen convencidos de que los votos los legitiman a hacerlo).

Por supuesto que una de las áreas de la vida del país en que el malestar está latente es en la educación. Crisis presupuestal mediante, con una reforma educativa en desarrollo que no es respaldada por nadie que sepa de educación y con autoridades más preocupadas por su futuro político que por la gestión, la Directora de Secundaria no tuvo mejor idea que generar un conflicto con los estudiantes de un liceo de Montevideo (el IAVA siempre ha sido uno de los liceos con más movilización sindical), por un salón que era usado por el gremio estudiantil.

De verdad le digo, no importa quién tiene la razón, lo que sorprende es la absoluta negativa a negociar por parte de la señora Cherro (obviamente cuenta con respaldo político detrás), que desconsidera la capacidad de participación y opinión de los estudiantes sobre el lugar en que se educan, y hasta la del propio Director del liceo, un funcionario que por su jerarquía debería ser considerado casi como un igual por la Directora, pero que sin embargo fue sumariado por insubordinación al respaldar a los estudiantes movilizados.

Obviamente –y a quienes ya tenemos vistas varias agitaciones estudiantiles no nos sorprende-, las autoridades de turno, dicen que en las manifestaciones existen unos supuestos agentes malvados que insuflan los ánimos de los jóvenes para ir contra la autoridad legítima. Me resulta chocante ver reproducir los mismos argumentos que escuchaba cuando era adolescente, es increíble que aún haya gente que crea que los jóvenes son incapaces de pensar por sí mismos y culpen de todo a los “agentes” del “comunismo internacional” que supuestamente los mandan a protestar.

Pero bueno, la realidad es que, pese a que haya cosas que a mí no me gusten o no me cierren, el cambio siempre está en la protesta juvenil. Mi generación peleó por determinados derechos de los que hoy casi nadie duda (por ejemplo, que en Libertad haya ocurrido un encuentro cannábico el fin de semana, era algo impensable a fines de los 80, principios de los 90, cuando este escriba salía del cascarón), y los gurises de hoy, están peleando por nuevos derechos, que serán normativas del futuro, aunque parte de mi generación y de la suya, podamos no entenderlos o aceptarlos hoy.

En serio le digo, deje ya de pensar que los gurises que protestan están dirigidos desde las sombras, ellos están conduciendo su propio futuro, peleando por las cosas que hoy les parece que están mal (está muy mal que quieran desmotivar la agremiación estudiantil), y no habrá camión lanza-agua ni fuerzas de choque que evite que el futuro venga, porque las libertades siempre se terminan conquistando, pese a quien le pese.

Para cerrar este tema y casi enganchando con otro (es que eso es lo que tiene esta columna, va de un lugar a otro y sin embargo logra la coherencia interna), preocupa cómo aumenta la violencia que muestra alguna gente hacia quienes se movilizan; es gente que no acepta vivir en una sociedad en que se expresen las diferencias (son los que se alegran cuando salen a la calle los camiones lanza -agua), en que se expresen sensibilidades distintas a las propias.

Los estudiantes y docentes movilizados están recibiendo amenazas a su integridad física por redes sociales, incluso hubo un comunicador que amenazó en un intento de entrevista radial al principal referente de los estudiantes del IAVA (por más que se hiciera el padre canchero, fue una amenaza decirle a Gerónimo Sena que le daban ganas de “chaparlo” de los pelos y decirle cuatro cosas, además de una desconsideración a la capacidad de raciocinio de un gurí que ha demostrado ser muy inteligente), y distintos legisladores quieren desacreditar a los jóvenes movilizados por su forma de expresarse, de vestirse o de hablar (como alguien que vive de la palabra escrita, por ejemplo, me parece una boludez el lenguaje inclusivo, pero sé que lo tendré que terminar aceptando en algún momento), se niegan a admitir –o a aceptar-, que la historia los pasará por encima y que lo que las nuevas generaciones desean hoy será realidad mañana.

Y la voy a ir dejando por ahí, porque si no, no tendré espacio para mencionarle el otro asunto del que le quería hablar antes de la despedida; si, claro, me refiero a la inminente llegada del argentino Marcelo Bielsa a la selección uruguaya. Primero que nada le aclaro, no tengo nada contra la persona ni contra el técnico –es un tipo prestigioso, mesurado, respetuoso del futbolista y bueno, todos los halagos que le quiera agregar-, pero considero que se ha tomado una medida efectista más que efectiva.

Es como el gran plan B que se le ocurrió al Presidente de la AUF. Cuando se dio cuenta que nadie le iba a llevar la corriente con sostener a Diego Alonso en el cargo, encontró en un técnico argentino reconocido, con mucho brillo (a la gente le encantan los “brillitos”, los pergaminos y los que salen seguido en la tele), la oportunidad de distraernos del fiasco que fue la decisión de despedir al maestro Tabárez y la actuación de la selección en el mundial en Catar (mire que yo no esperaba ser campeón, pero sí llegar a octavos).

He escuchado cosas asombrosas, Bielsa ha sido elevado a la categoría de maravilla revolucionaria, que va a transformar a la selección en una especie de súper equipo imbatible y perfecto. Claro, esos son los primeros que cuando las cosas no van bien, se bajan del barco al instante, pero eso no importa, lo que importa es llenar el tiempo de la gente ahora, con sueños de gloriosos futuros.

En definitiva, lo que le digo es que Bielsa puede ser un buen técnico, pero hay un montón de buenos técnicos uruguayos que podrían hacerse cargo de la selección. No necesitamos ir a buscar afuera Quizás pueden no tener tanto nombre ni “brillito”, pero yo prefiero los perfiles bajos que trabajan callados y con seriedad y no los encumbrados que vienen como salvadores y no salvan a nadie. Pero tranquilos todos, clasificando siete como se supone que van a clasificar al próximo mundial, seguro que Bielsa nos clasifica.

Cierra así una nueva edición elucubradora; de acá en más deberé esforzarme por tener tema cada semana hasta bien avanzado este 2023 –cuando se dará nuestra próxima interrupción de tareas-, será todo un desafío, pero de qué vive el ser humano si no es de soñar que puede conquistar imposibles. Hasta la próxima.

Por Javier Perdomo.