Elucubraciones semanales, edición 14/12/2021: «El diputado perdonado y los fuegos del infierno»

Todo está patas para arriba en el final del año, las despedidas se mezclan con la necesidad de cerrar etapas, alcanzar acuerdos para lo que vendrá y dejar atrás las cosas que salieron mal en los 365 días anteriores. Eso es un verdadero fin de año, convulso, apurado, excitado. Seguramente usted llega a las elucubraciones en busca de un discurso tranquilo, sosegado, pero eso no es algo fácil de lograr para un escriba sagitariano de pura cepa, que con diciembre cambia su propio año. Igual, como ya nada me sorprende, opto siempre por la calma ante todo. Vayamos a lo que importa.

Además de las convulsiones individuales por el cierre del año, también estos son tiempos de apuros y corridas en el mundo parlamentario, con todo lo que ello implica. El 16 de diciembre de cada año se cierra el año legislativo y lo que no se aprobó antes de esa fecha, queda para retomarse desde la segunda quincena del siguiente febrero. Por eso se amontonan las sesiones y usted ve apurados de un lado a otro a los legisladores, parlamentando -por qué no, confrontando con decidida dureza-, para terminar el año con algún triunfo o evitando una derrota.

Y ya que estamos parlamentando, me quedo en el palacio de las leyes, porque me contaron que la que estuvo picada fue la sesión dedicada al renunciado ministro de Turismo Germán Cardoso, en la que la coalición multicolor, luego de casi sacarlo a las patadas del Ministerio decidió terminar protegiéndolo -al ahora diputado Cardoso-, vaya uno a saber por qué razones o circunstancias.

Uno que es un simple observador de la realidad que se sienta frente a un “ordenador” a ordenar sus ideas, puede visualizar las cosas con cierta distancia y sacar sus mínimas conclusiones, pero en el caso Cardoso es todo muy raro. Un Ministro cuestionado por funcionarios de menor jerarquía de su propio partido, debe renunciar presionado hasta por el propio Presidente de la República. Esa persona renunciada vuelve a su cargo de Diputado (para el que fue reelecto en 2019), y allí se produce un fenómeno extraño. Nadie de la coalición de gobierno se quiere hacer cargo del entuerto, entonces empieza un juego de que bueno Cardoso sí, pero el Frente hizo algo parecido y al final terminaron aprobando una investigadora que investiga a Cardoso, pero también investiga a los 10 años anteriores de gestión del FA.

Cada sesión que tuvo esa comisión hizo correr regueros de tinta (como se decía en los viejos tiempos, que no son ni mejores ni peores que los actuales), con el cúmulo de nuevas pruebas que saltaban sobre la actuación de Cardoso y un par de amigos suyos (la dupla Reta-Rodríguez), que llegaron con la idea de hacer negocios desde el Ministerio. Quisieron encontrar el acto de corruptela en la administración anterior (un poco para taparlo al pobre Cardoso), no encontraron nada, pero igual llegan a la conclusión los legisladores multicolores, de que es necesario pasar todas las actuaciones de la comisión a la Justicia, -incluidos los informes sobre los 10 años anteriores del FA-, y como son mayoría, fue esto lo que se votó el pleno de la Cámara de Diputados.

Pero eso sí, no todos se quisieron manchar las manos. Por ejemplo, de la bancada colorada, que consta de 13 diputados, nueve mandaron a sus suplentes a la sesión y de los nacionalistas, más de la mitad hicieron lo mismo. Evidentemente hay orden de proteger a Cardoso, no me pregunte por qué, eso excede las posibilidades analíticas de una columna de un pasquín de pueblo. Podría especular con un montón de hipótesis, pero estarían la mayoría de ellas desacertadas, me quedo con decir que lo protegieron y no sé bien por qué.

Antes de irme de este tema, me encargo de recordarle que como Cardoso es Diputado, si por una de esas al Fiscal que tome el caso se le ocurre llamarlo a declarar, podrá no ir, por su inmunidad parlamentaria, así que tendremos que esperar que ese mismo Fiscal u otro, una vez que termine el período tenga presente el caso y lo llame a declarar al perder su calidad de Diputado. Eso, si la gente de Maldonado no lo vuelve a votar, claro está. Este país está tan raro, que cosas de esas, pueden ocurrir tranquilamente.

Mientras el amigo Cardoso se libra de la Justicia para los ricos, la Justicia hecha a medida del poder sigue generando víctimas. La semana pasada murieron dos reclusos en un incendio generado en una celda de la cárcel de Santiago Vázquez (un tercero falleció el sábado). Yo sé que en el Uruguay de este 2021 (¿22?), más de uno dijo “dos o tres piches menos”, cuando se enteró de estas muertes (a la derecha y a la izquierda del espectro se dicen esas cosas), pero nada es tan sencillo como parece, aunque me lo quieran mostrar así.

Aún hay otros dos reclusos con heridas graves en el mismo incendio, es decir que eran cinco tipos hacinados en una habitación pequeña -seguro fue construida pensando en que albergara a dos personas-, de un edificio o instalaciones que comparten con otros 4500 tipos, con servicios mínimos y equipamiento básico.

Las autoridades salieron presurosas a decir que no había pasado nada, que no es culpa del hacinamiento, que pasó que los presos (ahora llamados “PPL’s”), hacen derivaciones de la luz para los televisores y bueno, fue eso lo que explotó. “Una cagada -discúlpeme el término-, pero nadie tiene la culpa”. Eso transmitió el señor González, el Director de Convivencia Ciudadana -el que sustituyó a Leal-, que más que convivir parece que le gusta ir tirando petardos a los pies (espíritu navideño), porque ha tenido encontronazos con medio país en su corta carrera de jerarca ministerial.

¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que no se quieren hacer cargo de la saturación del sistema. La LUC, entre otras cosas, dio rienda suelta al punitivismo carcelario y el proceso de hacinamiento que se había iniciado en la administración del FA (cuestionado desde esta columna en reiteradas ocasiones), se aceleró en el último año. Tenemos cárceles que son un hervidero, miles y miles de seres humanos apilados; aumentan los presos pero el delito no disminuye; un gurí que se excede y anda con medio gramo más de la cantidad de marihuana permitida, termina preso 24 meses. Así no hay cárceles que alcancen ni sociedad que las contenga.

Seguimos invirtiendo cientos de millones de dólares anuales en encerrar el delito, pero el resultado es que seguimos generando más delito y por eso necesitamos seguir construyendo cárceles y más cárceles. ¿No será tiempo de rever el enfoque punitivista, de salir del círculo y apostar por una mejor seguridad, más integral?

Nada, vio que a mí me gusta dejarle temas sobre los que puede meditar en estas fiestas, mientras está descorchando su bebida favorita. Por lo pronto comienzo la retirada de esta edición elucubradora de mediados de diciembre en la que otra vez espero no haber colmado sus expectativas y desee volver acá para seguir cuestionando los dichos del escriba de pueblo.

Nos quedan dos instancias elucubradoras antes que culmine 2021, vaya a saber con qué le saldré en la que viene. Acá nos vemos.

Por Javier Perdomo.