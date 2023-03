Elucubraciones semanales, edición 14/03/2022: «El Richard, la Loli y los regresos»

Otra vez me enfrento al desafío de la hoja en blanco. Sin un rumbo definido me presento ante usted con la idea de elucubrar sobre este tiempo que no para (citando al brasileño Cazuza, comienza este texto), esperando que como atento/a lector/a que es, esté en un todo en desacuerdo con este escriba, para así poder iniciar un debate, tras cuya síntesis seamos más libres y menos propensos a expresar de forma violenta nuestros pareceres. Bienvenidos/as a la columna elucubradora, donde todo puede ser puesto en cuestión, incluso, la propia cordura de su autor.

No hay cosa más exagerada que un gobierno en campaña electoral permanente, le digo para empezar, bajito y sin que nadie nos escuche. Hace unos pocos días no pude más que reírme –no a las carcajadas, porque eso no es habitual en este escriba-, al escuchar a los ministros que fueron a firmar acuerdos a Brasil. Parecía que habían conquistado el Everest al hablar de los convenios bilaterales que habían rubricado con sus pares brasileños. Trabajo y felicidad para todos los uruguayos trajeron del vecino del norte la Arbeleche, Bustillo y nuestro josefino José Luis Falero.

Y uno, que está acostumbrado a los anuncios pretenciosos que terminan en puras expresiones de deseo, en buenas intenciones, no puede más que relativizar hasta el propio tono en que son emitidas las palabras, pero como de todo se saca alguna conclusión y además soy especialista en pinchar globos –uni o multicolores-, le aclaro que es la disposición de Brasil la que permite los acuerdos y las posibles mejoras en el intercambio comercial; no es el éxito de la política exterior de nuestro gobierno la que lo logra, que además de errática y confusa, también ha sido desprolija.

Debió volver a Brasil un gobierno con sensibilidad de izquierda como el de Lula, con simpatía por el más indefenso –en este caso Uruguay-, para que nos considerara y avanzara en el relacionamiento bilateral, porque el fascista Bolsonaro, por muy amigo que se hacía de Lacalle Pou, no le tiró ni una cuerda en el tiempo en que coincidieron como gobernantes (es que los fascistas solo se preocupan por sí mismos y por eliminar al que piensa diferente a ellos).

Seguro es que Brasil tiene sus propia razones estratégicas para acercarse a Uruguay, nadie es santo en el mundo del comercio y las relaciones internacionales, pero lo que le quiero decir es que si hay avances y se generan todas las oportunidades laborales que dicen que se van a generar, es porque Brasil quiere y no por mérito de nuestro gobierno, que sigue insistiendo con los tlc y los acuerdos que atan en lugar de liberar, como única solución a nuestros problemas. Se lo dice alguien que no sabe nada de economía, pero que economiza hasta cuando escribe, no sea que el lector o la lectora de esta columna, se enoje por alguna coma de más.

Hecha esta apreciación internacionalista, me regreso a la agenda nacional, haciendo referencia a un sindicalista de apellido Leer, aunque también es conocido como el Richard (Read), el gremialista preferido de los multicolores y de la derecha en general, que acaba de anunciar la creación de su propio partido político.

Read, viene teniendo su cuarto de hora mediático desde el proceso electoral anterior y seguramente tendrá a partir de ahora, muchas más centenas y centenas de horas en radios y televisiones (también en portales y prensa escrita), porque a los medios masivos, les encantan los que despotrican contra la izquierda después de haber sido parte de ella (ejemplos sobran: Vega, Bianchi, Gonzalo Mujica y otros más en el pasado).

El Richard dice que lo sigue siendo –zurdo, me refiero-, pero bueno, también Mieres se dice de izquierda y es parte de un gobierno que integra la crema y nata del neoliberalismo y el militarismo, así que decirse, uno se puede decir cualquier cosa, incluso que se es un rey, pero del decir al ser siempre hay un trecho y este escriba, desconfiado como es, prefiere estar alerta ante estos vedetismos.

Así que recuerde lo que le digo en este marzo del año 23: si empieza a ver a Richard Read hasta en la sopa, es porque forma parte de un plan y lo suyo no es auténtico desencanto, es puro oportunismo, vaya a saber con qué objetivos.

Dejamos al Richard que lee con todas sus veleidades y seguimos transitando por esta edición elucubradora que viene de tocar y jugar, más que de profundizar en alguna temática. Y ya que estamos hablando de frivolidades de este tiempo, hace más de 15 días que los medios nacionales están atentos a los coqueteos de la Loli con el Cuqui y en las elucubraciones no podemos ser menos que ellos, así que hagamos alguna referencia al renacido romance presidencial.

Debo reconocer que me estoy equivocando demasiado en el último tiempo. Cuando se separaron y más cuando se supo que el Presidente usó la infraestructura del Estado para espiarla, pensé que era improbable una reconciliación. Es más aposté con un amigo que no habría reconciliación. Este amigo me decía que cuando fuera necesario políticamente se reconciliarían y parece que él tenía razón, el gobierno está necesitando buena prensa, la pareja presidencial se está acercando y parece que yo me equivoqué.

Entre nosotros le cuento, aún no reconocí la derrota, pero creo que ello terminará ocurriendo a la brevedad, porque los escarceos de la pareja presidencial con más onda de la historia uruguaya, son cada vez más frecuentes. Se encuentran por casualidad en una inauguración, cenan juntos en caros restaurantes, la gente les saca foto, las doñas lagrimean al ver el regreso que se avecina, hasta que es la propia Loli la que lo reconoce: “estamos en algo así como una reconciliación”, dice y las tapas de los diarios y los portales informativos se transforman en revistas del corazón, anunciando que hay paz en el hogar presidencial. Todos contentos y felices, o no?

No tanto, le diría, es que esto de argentinizar nuestra política, eso de andar como “paparazzis” detrás del Presidente y su esposa está demasiado alejado de la tradición política de este país. La vida privada de los personajes públicos es privada mientras no lesione la “cosa pública” (como por ejemplo, hacer espiar a la esposa con el aparato estatal), y así debería seguir siendo, pero lamentablemente Lacalle Pou, “Loli” y algunos medios periodísticos que uno consideraba serios –aún en la discrepancia-, han transformado los problemas maritales del Presidente, en noticia.

Yo sé que todos dicen que detrás está “la agencia” tratando de desviar la atención del caso Astesiano (incluso del propio espionaje marital), y no me quedan dudas que sea así, el tema es que podrían intentar desviar la atención con acciones de gobierno y no con “chusmeríos” de barrio que al común de los mortales no nos aporta nada.

Y en este punto, comienzo la despedida (que nada tiene que ver con las de las murgas), es que casi no queda margen para expresarme sobre ningún otro asunto y si empiezo de nuevo, puedo no terminar más, así que me freno y le digo que en siete días vuelve la columna elucubradora, si tiene a bien esperarnos, le prometo sensaciones maravillosas; bueno, en verdad no tanto, solo un poco de ironía en un mundo que perdió la gracia. Hasta entonces.

Foto ilustrativa tomada de la web.

Por Javier Perdomo.