Elucubraciones semanales, edición 14/02/2023: «La prensa, Lust y la selección»

Dicen que cuando esta edición elucubradora llegue a sus manos, habrá terminado la ola de calor de febrero. A esta altura de la jugada, le confieso que ya no sé en qué o en quién creer, lo cierto es que bien nos vendría una remojada, porque hasta los humores están alterados en el verano más intenso que se recuerde por estas tierras del sur. Intentando no mimetizarnos con la mala vibra, le cuento que usted ha llegado a una nueva edición elucubradora, que cuando le demos al “enter” y hayamos saltado el párrafo, estará comenzando. Bienvenidas/os.

Le confieso que no tengo muy claro hacia dónde orientar este texto, si es que pretendo no reiterarme. Si me centro en la agenda nacional, ineludiblemente me topo con el “Fibra” y las andanzas del “perejil” que le hablaba al oído al Presidente como tema excluyente, pero ya le he sacado tanto jugo a ese asunto que no tengo mucho que aportar, más allá de ponerme a comentarle los últimos chats que se han ventilado -porque yo no tengo ningún chat para ventilar por mí mismo-, o las declaraciones del propio Presidente, otra vez desencajado, en una rueda de prensa por Treinta y Tres, acusando a la prensa de todos sus males.

Precisamente fue en la pasada edición elucubradora que alabé el trabajo de los colegas de los medios nacionales que han investigado entre los chats, por lo que responderle al Presidente ya no me parece pertinente, pero sí le puedo decir que la salida presidencial confirma una vez más lo que ocurre siempre con las buenas investigaciones periodísticas o con quienes desde otros ámbitos sociales revelan delitos o develan secretos escondidos: se ataca al mensajero, pretendiendo distraer sobre el mensaje. Eso es lo que hace Lacalle Pou al culpar a los informativos de TV Ciudad, a Búsqueda y a La Diaria de todos los problemas en los que lo metió Astesiano.

Y sí., lo digo así, los problemas en los que lo metió al Presidente, ya que al participar de la jugada de los pasaportes -ambiciones menores de un perejil, en eso sí pueden tener razón-, y ser descubierto por ello, permitió que se comenzara a revelar el otro accionar del “Fibra”, el político, el que cumplía para sus jefes directos, Lacalle Pou y su círculo cercano, y que lo muestra como un sujeto que está dispuesto a violar todas las normas para mantenerse cerca del Poder (con mayúsculas, sí), y atacar a los opositores de su jefe (siempre con su anuencia, que quede claro).

En definitiva, lo que le quiero decir es que si Astesiano no se hubiera engolosinado con lo de los pasaportes, muchas de las cosas que ahora sabemos, nunca las sabríamos por más que las sospecháramos; así que a largo plazo, no sé si no tendremos que terminar agradeciéndole al “Fibra”, por ser tan perejil.

Pero volviendo un instante al Presidente, lo que está ocurriendo es que está muy molesto porque no maneja más la agenda y por eso termina atacando a los periodistas y a algunos medios en particular (cuando en realidad, chats, han revelado muchos medios, porque cada uno tiene sus fuentes para acceder a ellos). Ya no es el Presidente canchero que manejaba las conferencias de prensa a su antojo y arreglaba todo con el “ustedes me conocen”; ahora se lo ve siempre tenso, malhumorado, a la defensiva, con salidas erráticas, a veces desafortunadas (como lo del éxito en la gestión policial y los cambios de los mandos, en lo que le siguió el discurso de Heber), y que van horadando aquella imagen de tipo invencible, al que no lo tocaba ninguna bala, que quiso mostrar desde que ganó las elecciones en 2019 hasta el referéndum por la LUC (parece tan lejano ya).

Ni siquiera que la Canosa desde Argentina le mande buenas vibras le alcanza para levantar la imagen al pobre Luis (insiste la conductora en que es el mejor Presidente del mundo -exageración mía-, desde un cómodo set televisivo del Gran Buenos Aires, pero no se anima a pasar más de un par de fines de semana en enero de este lado del charco); entre nosotros se lo digo, está difícil el trabajo para los asesores de imagen del “Cuqui”, acostumbrados como estaban, a ir sobre la ola (imagen surfística), de un éxito presidencial que ya no es tal.

Ahora que me doy cuenta -ya cambiando de tema-, también podría dedicarle unas líneas al quiebre que se produjo en Cabildo Abierto con la renuncia del diputado Eduardo Lust a ese sector, ya que como todo tiene que ver con todo, tengo la impresión que es una perla más del deshilachamiento progresivo de la coalición, que a medida que se acerque el próximo proceso electoral, se irá profundizando.

Lo que más gracia me causó fue que este personaje (personaje como todos los electos por el partido del generalito), que nos dejó en el Parlamento la elección de 2019, renunció al sector militarista por excelencia para crear un movimiento o partido ¡ecologista! Por supuesto que cada cual puede soñar con crear lo que quiera, pero parece poco serio presentar las cosas con esa liviandad (todavía me pregunto dónde están los 20 mil que le dieron la banca a Vega, nunca más se los escuchó hablar de ecología); un partido, un movimiento, no se crea por la sola voluntad de un sujeto, ni se define de un día para el otro, necesariamente debería ser una construcción paulatina, en la que teoría y práctica se conjugan para crear un cuerpo de ideas sólido y único, si no, es todo cháchara.

El caso de Lust es otro de esos tantos que se encandilan al obtener unos cuantos votos y piensan que son suyos para siempre, pero al final termina ocurriendo que a la siguiente instancia electoral, ya no los vota nadie, como le ocurrió al Partido Independiente (aunque a Mieres le hayan dado un Ministerio), como le ocurrió a Novick, como le ocurrirá a Vega y también le ocurrirá a Cabildo y a todos los desgajamientos que tenga ese grupo.

Sabe qué, la voy a dejar por ahí con la agenda política y le dedicaré unas líneas finales al fútbol (para usted que piensa que me meto con cualquier cosa), más precisamente a la selección Sub 20 de Uruguay, que mientras termino de escribir este texto, aún no ha disputado la final del torneo Sudamericano ante Brasil, pero que a los efectos de lo que quiero expresarle no es necesario saberlo.

Nunca le presté atención al Marcelo Broli futbolista -hoy técnico del seleccionado sub 20-, seguramente porque fue uno más de los tantos cientos de miles de futbolistas que ha dado la historia de este país de tres millones y pico de habitantes y no tuvo el destaque que otros han tenido. Seguramente tenga también que ver con que es un tipo de bajo perfil, de trabajar callado, sin aspavientos ni posturas de divo. Es un fiel representante de la truncada era Tabárez, que por todas esas características que le mencioné, merecería algo más que estar al frente de las juveniles.

Por qué no, él, el “Ruso” Pérez y alguno más de los tantos buenos jugadores y hoy técnicos que se formaron cerca del Maestro, deberían estar al frente de la mayor y dejarnos de inventar técnicos que nos llevan al fracaso (porque después de Tabárez, no pasar la primera fase en un mundial, es un fracaso). En definitiva, cambio en la continuidad, ese debería ser el rumbo de la selección, es la opinión de este para nada humilde escriba de pueblo, que de fútbol puede saber poco, pero que igual opina como cualquier “yorugua”.

Y acá finalizamos, sin espacio ya para largas despedidas. En siete días volvemos a encontrarnos, si así usted lo dispone. Será hasta entonces.

Foto ilustrativa, tomada de La Diaria.

Por Javier Perdomo.