Elucubraciones semanales, edición 07/09/2021: «Nada crece desde el odio»

Usted y yo sabemos que la primavera puede ser engañosa. Nos promete veleidades y nos entrega temporales, pero igual la deseamos porque es sinónimo de renacimiento y hasta por qué no, signo de esperanza. Setiembre anuncia que lo mejor está por venir, incluso en tiempos de bolsillos menguados y esperanzas estancadas, porque con el sol a cuestas, todo se hace más llevadero. Bienvenida/o a una edición elucubradora optimista desde la primera palabra. Si algo sale mal, su autor -como siempre-, no se hace cargo de las consecuencias. Empecemos.

Las primeras líneas han sido muy pretenciosas si se toma en cuenta que no sé por qué tema comenzar a explayarme. Me gusta el desafío de improvisar, pero reconozco que la payada no es mi fuerte y resulta urgente que me concentre en una temática para que usted no salga raudo con otro destino y me deje vociferando solo.

¿Empezamos por Heber? No, pobre, 30 años abriendo la boca en el Parlamento y justo cuando le tocó ser gobernante de verdad se le complicaron todos los ministerios que ha tocado. Demasiado en el piso lo tienen como para que un insignificante escriba de pueblo como el que esto suscribe, le vuelva a cuestionar (recuerde que acá nos hemos ocupado del Ministro del Interior desde que ocupó el lugar de Larrañaga).

Pero sí le podría hablar, ahora que me doy cuenta, de la violencia. No del histrionismo verbal de Heber en el Parlamento, sino de la violencia concreta de tipos como el que fuera detenido hace unos días atrás en Montevideo, con abundante pornografía infantil, panfletos neonazis, simbología de esa ideología, fotos de pibes como “Adolfito”, Benito y el “Pancho” español. Un ejemplo de ciudadano este muchacho Nicolás Gonella, que además declara orgulloso haber matado a cinco personas trans (la Justicia será la que deberá determinar si es cierto o sólo se trató de una bravuconada virtual para congraciarse con otros nazis como él) y, no faltaba más, odiar a los judíos, a los negros y a todo aquello que él vea “diferente” a sí mismo.

No voy a hacer referencia a que envió mensajes intimidatorios durante la pasada campaña electoral invocando a votar por la actual “colisión” de gobierno, porque no es responsabilidad de los líderes de esos sectores políticos controlar el accionar de cada persona que los vote o quiera votarlos (como no lo es tampoco de los líderes del otro lado del espectro político, si alguno de sus votantes se desboca), pero sí estimo que sería bueno que hubiera una mitigación en los mensajes agresivos que vienen de ciertos sectores y líderes partidarios para no dar lugar a que existan grupos de extrema derecha como los que seguía este pedófilo.

“Sentados detrás de una computadora son todos malos”, dice una compañera del medio que nos soporta sobre la agresividad en redes y yo le agrego que mientras esas muestras de odio sucedan solo desde atrás de un “ordenador”, no es tan grave, el tema es que tipos como el que motiva estas líneas, pasan a la acción y expresan en acciones concretas el odio y el desprecio que destilan hacia otros seres humanos, solo por ser diferentes o por no pensar de la misma forma.

Yo esto se lo vengo diciendo hace un tiempo, a escala planetaria, estamos en un momento de la historia de la humanidad similar al que desembocó en la segunda guerra mundial. Una época en la que las expresiones de odio y de agresividad son socialmente aceptables, permitidas, válidas, y a veces instigadas por el propio Estado (no me refiero a que esto esté sucediendo en Uruguay), o por referentes políticos (de estos sí los hay a la vuelta). Tranquila/o, no es que crea que todo ocurra igual y que nos vayamos a enfrascar en una tercera guerra (¿no empezó hace rato?), nada es tan lineal, pero sí es bueno estar atentos, vigilantes e intentar aislar socialmente a quienes hacen del odio, un argumento político. Hay que evitar que surja una masa importante de sujetos como Gonella.

¿Cómo se logra eso? Mire, yo estoy con esa postura del “aislamiento sanitario” que se maneja en Europa. Es decir, no darles espacio político, ignorarlos; por supuesto, menos que menos, acordar en nada con ellos. Así que ya sabe, de los actores de la extrema derecha, de quienes vomitan odio hacia el diferente o hacia el que no piensa igual que ellos, leerá poco en este pasquín de pueblo, a no ser que sea para criticarlos, como en este caso, o para intentar cerrarles el espacio público, porque usted sabe tan bien como yo, que desde el odio no se construye nada.

Mire -dejo a Gonella de lado ahora y me concentro en las redes sociales-, sorprende la capacidad de odio que tiene alguna gente (como decía nuestra compañera, detrás de un teclado, claro está). Recuerdo una situación que se dio en 2019 con una docente en la “UTU” de Ciudad del Plata a la que sometieron al escarnio público por unas declaraciones que realizó -no recuerdo sobre qué asunto y tampoco importa-, en una ronda de prensa al frente del centro de estudio. Además de los mil insultos que recibió (hoy si no te insultan en redes no existís), se ventilaron aspectos personales -muy personales-, de esta docente, que nada tenían que ver con su postura pública como educadora y referente política que es. No hubo argumentos para rebatir sus dichos, solo recibió insultos, enchastres, gritos al vacío, porque quien se expresa desde el odio y el insulto no tiene capacidad de argumentar y sólo puede imponer su parecer a la fuerza.

El de esta docente es un caso que bien recuerdo porque fue cercano y me tocó trabajarlo periodísticamente, pero si ejercito la memoria -por favor, no me pida que lo haga ahora-, seguro recordaré algunos otros ejemplos de cómo se defenestra a una persona porque no se comparte con ella lo que piensa.

Así que para ir cerrando ya le hago un par de recomendaciones -no los llamo consejos porque eso es algo que no cualquiera puede dar-, si usted piensa diferente a alguien, trate de argumentar los porqués de su diferente enfoque, no apele a la descalificación personal ni a la agresión para ganar una disputa dialéctica, porque al final perdemos todos.

Eso es lo más sano, desde las diferencias se pueden alcanzar acuerdos mínimos para una convivencia socialmente saludable. Hagamos que tipos como Gonella (podríamos nombrar algunos que andan a la vuelta también), no tengan espacio para expresar su odio, evitemos que se transformen en figuras públicas o socialmente aceptadas, porque de esa forma nos acercamos al barranco de la violencia, de donde es muy difícil salir.

Es de esta forma que se está terminando una edición elucubradora primaveral, pacifista y libertaria, como ha sido desde su mismo origen allá por el año 2012. Quienes deseen seguir en la misma línea, aunque no compartan todo lo que diga este para nada humilde escriba de pueblo, podrán volver por acá en siete días y encontrar algunos otros hechos que merecerán ser comentados y analizados. Si tiene argumentos para rebatir lo que se escriba, serán recibidos, si tiene insultos para proferir, es mejor que siga su camino, porque no serán escuchados. Hasta la próxima entonces.

Por Javier Perdomo.