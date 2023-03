Elucubraciones semanales, edición 07/03/2023: «La magia de un título, el agua y la contribución»

Si la llegada del último ciclista en “turismo” es el comienzo efectivo del año, el arribo de marzo y el consiguiente comienzo de clases, nos va poniendo en ambiente para lo que vendrá luego de la santa excusa del descanso. Así es como le doy la bienvenida, alertándole respecto a que desde mediados de abril, ya no habrá más excusas para holgazanear; pero no se me deprima, en la columna elucubradora, tras el punto y aparte, hablaremos de asuntos que pueden resultarle hasta divertidos.

Si, si, antes de hacerle cualquier referencia al discurso presidencial –que seguro está esperando-, me interesaba detenerme en el incidente Adrián Peña, que decía que era licenciado, pero que después reconoció que no lo era y que ahora resulta que parece que sí lo es, en una historia de ribetes propios de una auténtica república bananera.

¿En serio te vas a olvidar si cursaste y/o salvaste la materia que te daba un título? ¿En serio te tiene que avisar una compañera que sí cursaste la materia final de tú carrera? ¿En la Católica, como por arte de magia, se dan cuenta del error y te dicen que sí, que vos sos lo que decís que sos? ¿En serio el Presidente le ofreció volver al Ministerio? ¿Cómo puede ocurrir que en un país serio un Presidente te pida el cargo y a los dos días te diga que podés volver? En eso por lo menos, Peña fue coherente y no volvió, pero si hubiera querido ¡se lo permitían!

Es toda una reverenda desprolijidad, permítame decírselo sin demasiada diplomacia, de la que son responsables el propio Peña, el Presidente y también la Universidad Católica. ¡Qué barbaridades estaríamos escuchando ahora si algo parecido hubiera ocurrido en la universidad pública! Esta idea me surge viendo la poca carga de responsabilidad que se ha llevado la universidad privada en este incidente. No sé si fueron negligentes, desordenados o influenciados, pero un título que en principio no existe, aparece de la nada, a uno le da cierta cosa sobre la calidad educativa de una institución a la que es muy caro asistir.

Pero bueno, ante tanta improvisación, me quedo con la ironía de las redes. Por algún lado leí que en definitiva todo el lío fue por un título de dirección de empresas, que hoy en día es como tener un título de Operador Windows (obsoleto en base a la evolución de las tecnologías de la información, por si no se entendió), así que hagamos a un costado el asunto y pasemos a otras cosas, porque la vida es tan dinámica que nos alcanza a cada paso que damos.

¿Está segura/o usted que quiere que le hable del discurso del Presidente por los tres años de gobierno? Es que me tengo que confesar, lo escuché muy por arribita (no tenía obligación laboral de estar atento), y la verdad es que le estaría payando demasiado si me centro en lo dicho por él. Pero lo que sí me quedó claro, fisgoneando un poco, es que fue una nueva puesta en escena, con mucha pompa, mucho glamour y nula presencia de los de a pie, de la gente común y corriente.

Lo que escuché del discurso me parecieron palabras de un acto de campaña electoral, en el que el candidato nos promete todo –mejor educación, mejores pasividades, más trabajo, mejores salarios-, pero no dice una sola palabra sobre qué va a hacer para que logremos todo eso. Claro, el problema es que no era un acto de campaña, es el discurso de un Presidente en su tercer año de mandato, hablándole a los 130 legisladores y a los ciudadanos.

Claro que seguí los cruces de declaraciones posteriores al discurso en el Parlamento entre gobierno y oposición sobre la rebaja del IRPF y el IASS y la verdad le digo, es una discusión que no aporta demasiado (bien por los que van a tener un mínimo alivio tributario), así que prefiero pasarle por encima y centrarme en algo en particular.

El Presidente reiteró dos asuntos que ya había dado como inminentes y de inmediata ejecución en el discurso de 2022; uno, referido al departamento de San José, es el proyecto Neptuno y el otro es la construcción de saneamiento en pequeñas localidades del interior (que de los más de 1000 millones de dólares que se habló en principio, pasó ahora a 200 y algo). En ambos casos, los proyectos serán ejecutados por actores privados, violando así la Constitución de la República, ya que introduce actores privado en el servicio del agua (le confieso que siempre me causó suspicacia que el mismo consorcio de empresas, tuviera los dos proyectos preparados para cuando asumió el gobierno, se los presentara y éste se lo aprobara como por un tubo, aunque aún no los hayan podido concretar).

Usted podrá darme todas las vueltas que quiera, plantear todos los argumentos legales que se le ocurran (nunca más oportuno aquello de hecha la ley, hecha la trampa), y hacer todas las modificaciones que quiera para que no parezca privatizado, pero OSE está cediendo parte de sus potestades a privados y eso, viola la Constitución. Así lo establecimos el 65% de los habitantes de este país en 2004 gracias a que, pese a todas las campañas de desprestigio que han realizado, las empresas públicas siguen estando en la mejor consideración de los uruguayos.

La acción de la sociedad civil está intentando detener el proyecto Neptuno (el proyecto de saneamiento no tiene oposición previa, más allá de que FFOSE dice que es mala alternativa constructiva), así que es difícil aventurar qué tanto futuro tiene la planta potabilizadora sobre el Río de la Plata. Puede salir rápido o quedarse empantanada en algún tribunal, lo cierto es que el asunto debe ser un aprendizaje para el futuro. Cuando en el futuro, el movimiento popular promueva un referéndum –sobre cualquier tema que defienda las empresas públicas-, deberá no solo contemplar el espíritu de una norma a promover, sino también ver por qué lado, los espíritus privatizadores, pueden encontrar el escondrijo para parecer que no privatizan, cuando en verdad sí lo están haciendo, porque en el caso de OSE fue claro lo que se votó: no a los actores privados en el agua, sin embargo, ellos le encontraron un hueco para que entren, en la misma norma. Claro, si la Justicia los deja.

Y al final me quedo casi sin espacio para hablarle de repercusiones de la nota sobre el incremento de la contribución inmobiliaria de la edición pasada, aunque igual me da para por lo menos unos comentarios breves.

Me dio pena, hago referencia a comentarios en Facebook de una las notas más leídas y comentadas desde que existe la página web, encontrar que hay gente que piensa que uno es tan inconsciente como para largar una nota de esa gravedad sin una mínima corroboración. Pena porque al final uno hace casi 27 años que hace esto y pareciera que existe gente que dice que no sé hacer lo que hago; jamás podría hacerlo y de hacerlo, estaría jugando con el escaso futuro que puedo tener, en pos del pueril éxito de una nota falsa.

Si señores internautas, sé lo que es un reaforo de Catastro (también sé que si la vivienda está reaforada la persona está alertada del aumento0), sé que no todas las casas tuvieron el mismo incremento, sé que al inicio de cada año aumenta la contribución, sé que el problema existe porque las jerarquías de la Intendencia y el Municipio lo reconocen, sé qué esto pasa porque desde que salió la nota, me han llegado, por WhatApp, por correo, por teléfono, nuevos casos de aumentos desorbitantes.

Yo entiendo que puedan dudar de mi trabajo porque no les gusta la independencia de criterio con la que siempre nos movimos; ahora, le aseguro que sé hacer este trabajo sin quedar expuesto. No soy tan lerdo.

Tengo un montón de otras cosas para decirle de este asunto, pero no tengo espacio (siempre algo falta), así que quedará para otra, o no, vaya a saber. Recuerde que todo es muy dinámico. Hasta la próxima.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.