Elucubraciones semanales, edición 06/12/2022: «La lógica de los hechos mundialistas»

Ay diciembre regálame un poco de agua, que alivie tanta pena. Es que es tal el entrevero en el que estamos metidos que ni ganar la copa del mundo hubiera disimulado la crisis institucional que vive el paisito-aldea en el que nos toca morar. En las elucubraciones ya nos hemos hecho el plato y no pensábamos volver sobre él, pero el jefe de la seguridad presidencial está tan empecinado con que lo mencionemos, que gracias a varios colegas, a diario, nos sigue largando “fruta” para que insistamos en su figura y prestancia. Veamos qué sale esta vez.

En verdad se lo digo, sorprenden las cosas que aparecen en los chats del “fibra”, son como una de esas películas de espionaje que desde nuestro provincianismo pensamos que jamás podrían a ocurrir acá, porque supuestamente somos diferentes a los demás, hasta que un día descubrimos que no somos tan distintos y que la avaricia por el poder y el dinero, engendra personajes como el guardia presidencial en todas las naciones, incluidas la nuestra, que sirven a los intereses de los mandamases.

Digo esto, porque después de los chats que surgieron en la semana que pasó, reafirmo lo dicho en esta misma columna hace un par de semanas, el Presidente sabía a quién tenía a su lado y por eso mismo lo tenía. Lamentablemente para los intereses del gobierno, la avaricia de su ladero le llevó a una crisis institucional que aún es difícil decir cómo terminará, porque seguro que aparecerán más charlas complicadas para el Presidente entre esos chats, por más que los que se mandaban entre ellos no se conozcan (es difícil sostener las razones por las que la Fiscal aceptó no verlos).

Sabe qué, lo peor de todo es que para desviar la atención en lo interno -porque cada día aparecen nuevas y sorprendentes revelaciones-, el gobierno se mete en otro lío con el Mercosur, al cortarse solo y presentar su pedido de adhesión al Tratado Transpacífico, un TLC hecho a la medida de Estados Unidos (todos estos tratados están hechos a su medida, a pesar que éste lo abandonó), que reúne a naciones del Pacífico en América, Asia y Oceanía.

La verdad es que estoy concluyendo que la intención del gobierno -tozuda, dogmática, fuera de época-, es irse del Mercosur, porque si no, no se entienden estas provocaciones que nos ponen al borde del rompimiento con nuestros principales socios comerciales (además de China). ¿Es que piensa el Presidente que porque él se crea “líder mundial”, lo van a dejar hacer lo que quiera? No se me enoje, pero es una actitud de niño malcriado, de “si no juego de 9, me llevo la pelota para casa” (disculpe la metáfora futbolera).

Yo sé que usted quizás no me entienda cuando le hablo de estas cosas, porque nos parecen discusiones lejanas -de “dotores”, como se decía antes-, pero si empieza a escarbar un poquito, verá que no le son tan ajenas y le pongo un par de ejemplos para que lo piense. ¿Usted cree que si nos fuéramos del Mercosur, a empresas como Joyson les seguiría interesando estar en Uruguay? ¿Qué aranceles debería pagar Leb para llevar su producción a Brasil? ¿Le interesaría seguir produciendo fuera de fronteras o se quedaría con las plantas que tiene en su país? ¿Vale la pena perder todo ese intercambio comercial e industrial que tenemos por vender unas toneladas de soja más barata a los asiáticos? ¿Vale la pena apostar a producción que genera poca mano de obra?

Eso es lo que está en riesgo, hay decenas de empresas (no me arriesgo a decir centenares, porque no tengo el dato), que están instaladas en el país sólo porque somos parte del Mercosur y el gobierno está provocando a nuestros socios para que nos expulsen del bloque, porque eso va a suceder en la medida que sigamos amenazando con cortarnos solos.

Falta menos de un mes para que asuma Lula como nuevo Presidente en Brasil. Vuelve con espíritu integrador y americanista, mientras, nosotros insistimos en negociar por las nuestras y sin considerar a nadie. Mala estrategia pensando en lo que viene, que para el gobierno será cada vez más complejo, porque se le termina el período, todas sus reformas han sido fallidas, todas sus previsiones también fallaron y además, tiene un lío bárbaro, porque en cada chat del “fibra” está quedando bien claro que él era el que le hacía el trabajo sucio al Presidente. Usted discúlpeme, simpatizante multicolor, pero eso es cada día más evidente, si uno quiere ver, claro está.

Y yo sé que usted está esperando que le comente algo de la eliminación de la selección. Bueno, ahí le va. Comienzo dándole la razón a Eduardo Ache (un pachequista de la vieja época, con quien no he coincidido en nada durante toda mi vida), a mí me pareció bien (lo consideré razonable), que quedáramos eliminados del mundial desde el momento en que terminó el partido con Portugal. Ese día dije que tanta mediocridad no merecía avanzar.

Mire que yo hice fuerza para hinchar. Se lo dije acá, deseaba un buen mundial y aspiraba a que se procesara una retirada por lo alto de nuestros históricos jugadores. Nunca creí en el técnico, pero creía en ellos (sigo creyendo), y pensaba que su entereza nos haría lograr una buena figuración, a pesar del propio Alonso. Pero no fue así, porque los demás juegan y porque el mundo del fútbol es cruel con los más chicos y si eso no lo contemplás en la planificación previa a una justa de este tenor, sucede lo que sucedió, nos cocinan cuando agonizamos por nuestras propias falencias.

Lo mejor de todo este asunto es que al parecer hay poca capacidad crítica en el mundo de la dirigencia de la AUF, porque lejos de reconocer la burrada que cometieron al cortar el exitoso proceso del maestro Tabárez, andan declarando desde las palaciegas habitaciones de los hoteles qataríes, que pretenden la continuidad de Alonso como técnico de la selección.

Yo espero que sean los vapores del desierto los que les lleva a decir cosas tan locas, que al regreso al país prime la cordura y perciban con claridad la bronca que ahora -tarde, demasiado tarde-, tiene el público futbolero con Alonso, bronca que hace un año atrás se dirigía contra el maestro; como siempre ocurre, la alegría va por barrios.

Claro, también hay un componente político-partidario en todo esto y no es menor. La actual cúpula de la AUF, identificada con el gobierno multicolor, jamás podrá reconocer que despidió a Tabárez por su condición de frenteamplista, aprovechando un flaco momento de la selección (no tengo dudas que eso fue así), por eso pretenderá insistir con este técnico y nos hablarán de procesos y de no sé cuanta cosa más, pero lo cierto es que mancharon a la selección de todos y con profundo dolor, porque siempre he sido un hincha del seleccionado, de verdad, me pareció bien la eliminación.

Sí señora, sí señor, mientras escribo me doy cuenta que los Alonso y compañía lograron que dejara de ser hincha de la selección, por lo menos mientras ellos dirijan sus destinos. Después veré qué pasa, pero usted sabe que los regresos en el amor, no son todo lo que uno espera, así que hasta logran que sea definitivo el divorcio.

Esperando que eso no ocurra, porque soy hincha de los jugadores uruguayos estén donde estén, comienzo la retirada por esta semana. Le prometí que iba a volver con más comentarios sobre el mundial, pero de verdad, para mí el mundial terminó el 28 de noviembre, así que poco podré contarle de él. Si a usted le parece, nos encontramos en siete días, sin pelota, pero con los chats del “Fibra”, que prometen mucho más.

Por Javier Perdomo.