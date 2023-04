Elucubraciones semanales, edición 04/04/2023: El affaire Penadés y los camiones antidisturbios

¿Y usted se pensaba que porque estaban por comenzar las últimas vacaciones del año no iban a ocurrir sacudones en la aldeana realidad uruguaya? Lejos está de ser así; todo se agita y explota en la cara de los protagonistas sin que éstos puedan siquiera reaccionar. Así de dinámico es este tiempo que nos arrastra en mil y una discusiones. El problema es que ninguna de esas conversas, queda saldada. Por eso, para intentar darle un mínimo sentido a los sinsentidos de una época de sacudones permanentes, llega la primera columna elucubradora del mes de abril. Vayamos ya a lo que interesa.

Y si hablamos de sacudones, uno nuevo y fuerte es el que está sufriendo el Partido Nacional a partir de las denuncias a una de sus principales figuras -el principal soldado del gobierno en el Parlamento-, el senador de la lista 71 Gustavo Penadés, quien fue acusado de explotación sexual de menores, en el marco de un rocambolesco enfrentamiento interno con la también militante nacionalista Romina Celeste.

Lo primero que hay que hacer ante estos casos es mantener prudencia y cordura, no dejar que nos ganen las preferencias partidarias para opinar, porque de esa forma queda todo marcado por el deseo personal de que pase tal o cual cosa, que pueda tener cada uno. ¿Usted se pregunta si estoy defendiendo a Penadés? No claro que no, no tengo argumentos para defenderlo, tampoco los tengo para condenarlo a priori (su condición de homosexual, por primera vez reconocida por él de forma pública, no merece cuestionamiento; es libre, como todo ciudadano, de tener la orientación sexual que quiera), pero yo no soy nadie y podría libremente decir lo que se me venga en ganas, porque soy apenas un loco suelto que le da por escribir tonterías en la página 4 de un semanario del interior. La cuestión se complejiza cuando las opiniones o valoraciones las realizan jerarcas de gobierno que deben actuar ante las denuncias realizadas contra el Senador.

Al mismo momento en que se sabía que la Fiscalía había decidido actuar de oficio ante la denuncia de Romina, el ministro del Interior Luis Alberto Heber estaba participando de la reunión en que Penadés leyó -inusualmente nervioso-, una declaración pública en su defensa. Y no sólo participó de la mal llamada conferencia, después hizo declaraciones y dijo que estaban difamando al Senador. Lo mismo hizo Santiago González, el ex chofer del “Guapo” Larrañaga devenido en Director de Convivencia Ciudadana, quien también respaldó a Penadés y a Heber por haber apoyado al primero. Por suerte González aclaró que eso no iba a impedir el correcto accionar de la Policía (¡podemos dormir tranquilos!).

Hasta el Presidente salió a defender al cuestionado Senador y uno se pregunta si dos de las principales autoridades del Ministerio del Interior y el propio Presidente salen a decir, sin investigación alguna, que una persona es inocente, si tarde o temprano eso, no termina influyendo en quienes tienen que investigar, que es su propio personal subalterno. Sin ser una lumbrera, ni un “pitoniso”, tengo la impresión de que sí.

Mire, yo le entiendo la necesidad de defender a uno de sus principales cuadros que tienen estas figuras de gobierno, pero con solidarizarse y decir que esperaban que la Justicia actuara, era suficiente; no era necesario -ni conveniente para la investigación-, que salieran a redimirlo antes que ésta comience. Eso implica un condicionamiento para quienes tienen que llevar adelante la investigación.

El que no se la quiso jugar ni ahí fue el secretario de Presidencia Álvaro Delgado -el delfín del Presidente para 2024-, que cuando se le preguntó por el asunto, prefirió no dar su opinión y tan solo dijo que su opinión no era importante y que esperaba lo que dijera la Justicia. ¿Fue prudente Delgado, pensando en sus aspiraciones de suceder al “Cuquito”? Es probable que sí. Es que en estas cuestiones es difícil poner las manos en el fuego por alguien y lo mejor es esperar a que los que investigan lo hagan para no terminar declarando cosas de las que se puedan arrepentir luego.

Pero en definitiva es otro frente que se le abre al gobierno, que cada pocos días sufre nuevos reveses; Astesiano, Marset, puerto de Montevideo, Caram y sus horas extras en Artigas, el aumento de la inseguridad, la resistida reforma de la seguridad social, las actitudes díscolas de Manini Ríos y así podríamos seguir nombrando otras cuestiones que complejizan el último tramo del período de gobierno (le quedan menos de 700 días de gestión a las huestes del Cuqui).

Ahora que le nombré al ministro Heber, quiero llevar su atención hacia algo que se conoció la semana pasada. Mientras hay un promedio de cinco o seis muertes violentas por fin de semana, mientras las quejas por los índices de delincuencia continúan, al Ministro y su equipo sólo le importa la posible ocurrencia de protestas sociales. El Ministerio del Interior adquirió dos camiones lanza-agua, de esos que vemos en las películas, porque por suerte habían sido erradicados de la Policía uruguaya. Por supuesto que esos camiones no tienen como objetivo el combate de la delincuencia, en todos lados están destinados para combatir la protesta social, que al gobierno parece estar preocupándole cada vez más y en lugar de apostar al diálogo con quienes puedan protestar, compra equipos para reprimirles.

De verdad le digo que me impactó mucho en la semana que pasó, ver equipos de choque de la Policía intimidando a trabajadores portuarios en conflicto para que levantaran un corte de acceso al puerto, como también me jodió ver que los alumnos del IAVA en Montevideo estén en conflicto porque les quieren quitar el salón gremial. Realmente impacta la negativa del gobierno a la posibilidad de negociar, de acercar posiciones con quienes cuestionan su accionar.

Uno se pregunta, ¿Por qué es necesario comprar camiones de choque? ¿Es que el gobierno prevé que cuanto más se acerca el final del período, mayores serán las tensiones con los movimientos sociales? ¿Tienen claro que sus medidas son cada vez menos populares y que ello llevará a la gente a la calle?

Como ya le he dicho en innumerables ocasiones desde que existe esta columna, estas son apenas preguntas que uno se hace al viento. No le voy a dar respuestas, porque la realidad es más dinámica que mi capacidad de pensamiento, por eso se las dejo planteadas para que el devenir de los acontecimientos las responda como bien pueda hacerlo.

No tengo mucho margen ya para ahondar en ninguna temática, pero para finalizar le digo que puede pasar la semana turística tranquila/o y no pensar qué va a pasar con su futura jubilación porque Manini Ríos difirió un tiempo la discusión. Las malas lenguas dicen que hay acto extorsivo del “generalito” y la verdad sea dicha, no me extraña nada, porque él llegó al Parlamento para representar -a entre otros espacios-, a la flor y nata del aparato represor de la dictadura y hasta ahora no ha logrado mucho por los “viejitos” de la cárcel de Domingo Arena.

Si esas especulaciones se confirman en los hechos, el futuro político de los cabildantes más aun se complica, ya que la gente no es tan tonta como piensan algunos y se da cuenta, pero bueno, quizás a Manini le alcance con contentar a la milicada, para por lo menos seguir en el Parlamento.

Para el final, tengo una buena noticia para usted; le voy a dejar tranquilo una semana. Porque también un escriba de pueblo como éste tiene derecho al descanso, nos vemos el 18 de abril, con más cosas para decirle.

Por Javier Perdomo.