Elucubraciones semanales: «De plazos, censuras y condenas»

De ola en ola, febrero nos va dando los calores que enero en su inicio nos negó. Alguno/a podrá decir que ya se le fue la mano, pero así como se queja ahora del calor, ya le veré en pleno invierno quejándose del frío que hará. Cada tiempo tiene su tiempo y ahora es tiempo de la columna semanal que no por tardía deja de ser siempre actual. Cuando demos “enter” al teclado, comenzará un breve recorrido por hechos de la actualidad que es probable que solo le interese a los desinformados de siempre. Comencemos.

Déjeme decirle que coincido con el Presidente saliente, sí, los plazos del cambio de gobierno deben ser más acotados. Parece ilógico que el país esté como en un limbo durante tres o cuatro meses, mientras se procesa el recambio que establecieron las urnas. Así es como suceden cosas como la firma del Neptuno a último momento o la sesión del Senado de hace unos días en la que el actual oficialismo sacó una sesión de la galera para aprobar tres proyectos que le interesaba sacar antes de dejar de ser mayoría en el Parlamento.

En dos meses debería estar en funciones la nueva administración (sea cual sea), se evitan así un montón de problemas políticos y a su vez la gente no queda frenada entre que los que se van no pueden hacer nada y que los que vienen aún no deciden nada. Es decir, estamos en la nada.

Si me pregunta a mí entiendo que todo debería ser más ágil, pero claro, yo no voy a tomar la responsabilidad de ningún cargo y me resulta fácil decirlo, capaz que alguno que está por comenzar a gestionar me convence de lo contrario. Eso sí, cuando uno es contratado para un trabajo y le dicen comenzás mañana, bueno, comenzás mañana, no te tomás tres o cuatro meses para prepararte.

En el rol de “reportero”, consulté a la vicepresidenta Cosse -ya no debería estar diciéndole electa-, sobre el asunto y me reconoció que no tenía evidencia estadística como para tomar una posición al respecto. Imaginará usted que yo tengo menos pruebas que ella. Solo es la percepción de un cronista de pueblo chico que entre el saliente y el entrante tiene una confusión bárbara.

Como esta es una columna en la que se habla de todo y no se profundiza en nada, déjeme contarle que creo que he visto más espectáculos carnavaleros en este 2025 que en las últimas dos décadas de mi vida. Estoy atento más que nada porque me interesaba ver cómo los distintos conjuntos presentan los acontecimientos de 2024 desde la ironía y el humor, esperando también por el salto de quienes reciben los palos.

La sorpresa fue que los primeros cuestionamientos del carnaval montevideano 2025 fueron para un conjunto de parodistas que realizó una parodia sobre “El mercader de Venecia” de Shakeaspeare. El cuestionamiento surge de la comunidad judía, lo que resulta hasta irónico porque la obra contiene un alegato contra el antisemitismo de finales del siglo XVI. En el carnaval 2025, la comunidad judía fue la primera en promover una “cancelación”, como le dicen ahora a la censura.

Pero la cuestión no quedó ahí porque después apareció otro intento “cancelador” pero más “yorugua”. Surgió una amenaza pública de denuncia de un llamado grupo de “riveristas” -es decir seguidores de Don Frutos, que parece que todavía existen y uno ni se había enterado-, que se enojó porque la murga La Gran Muñeca llamó “genocida” a Rivera en un cuplé en el que busca las razones del presente del Partido Colorado y en el que también Julio María se lleva un montón de alusiones cariñosas.

Nunca va a faltar quien se vea tentado a reclamar que se elimine sobre aquello que no le convenga o le desagrade. Es esa una tendencia natural en los regímenes autoritarios pero en las sociedades en las que se respetan los derechos básicos como el de la libertad de expresión, nunca falta el que se vea tentado a eliminarlas.

En una sociedad libre, la cultura popular del carnaval y todos los artistas en general, tienen derecho a pensar, a interpretar la realidad y a expresarse como quieran (parece medio obvio, pero en medio de tanta confusión que hay, es necesario repetirlo). El arte -en cualquiera de sus variantes, incluso el escribir una tonta columna como ésta-, es una experiencia que debe ser vivida en libertad o no es arte.

Que haya quienes pretendan amoldar los pensares de los artistas a los estandares que ellos promuevan limita el derecho a la libertad de expresión (que es más importante que todas las libertades económicas que me militan los liberales, los libertarios y todas esas tendencias similares). Si desde la sociedad o desde el Estado se pretende amoldar el pensamiento artístico en un sentido determinado, ya no hay arte, es solo “propaganda” (término bien sesentista, por otra parte), por eso la esencia del arte está en la libertad creativa y quienes pretenden limitarla, son casi criminales. Por eso siempre defiendo la posibilidad de la crítica, aunque me duela.

Hablando de crímenes y criminales, fue palpable el malestar que generó la decisión judicial de dictar prisión domiciliaria en el caso del amigo Penadés y de su fiel escudero Mauvezin. Las transmisiones por internet del juicio oral le ha dado una contundencia tal al accionar del ex Senador nacionalista que la indignación que nació cuando se conoció el caso, se sostiene y aumenta con el paso del tiempo y de las audiencias en que se lo ve cruzadito de brazos, como no entendiendo qué pasa.

Argumentó la Jueza actuante que el tiempo pasado le ha quitado poder a Penadés, quien ya no tendría la capacidad de influir para entorpecer la investigación, como sí hizo al principio de la causa. En realidad no creo que sea erróneo el razonamiento, ya no solo no es Senador, sino que ha perdido influencia desde el momento en que su partido está dejando el gobierno y sus amigos ya no tendrán cargos de confianza.

Pero claro, el problema es que, como contó en un “hilo” en la red social “X” una abogada -de la que no registré su nombre-, antes de la audiencia sobre este par de individuos, la misma Jueza le había negado la prisión domiciliaria a una defendida suya -madre de tres hijos-, acusada por traficar unos gramos de merca o faso, no recuerdo.

Podrá ver usted que aquello de los hijos y los entenados sigue más vigente que nunca. Un pedófilo con cierta influencia y su asistente siguen el juicio desde sus casas, mientras que una mujer pobre que comete un delito (le digo que cuestiono si debería ser un delito la venta al menudeo), tiene que cumplir la pena, dejando sus hijos a la deriva. Hijos/as que terminaran siendo carne de cañón de las organizaciones mafiosas de los barrios. Así seguimos alimentando el círculo vicioso del delito.

Es cierto, es tiempo de ir dándole el toque final a la cuarta edición elucubradora de 2025. Solo queda expresarle mi asombro por el rumbo que está tomando el planeta. ¿Se acuerda que le dije algunas cosas sobre Donaldo en la primera edición del año? Bueno. Estoy sorprendido, superado, maravillado por la capacidad destructiva que tiene el blondo Presidente. Volver a “América” grande otra vez, terminará significando la implosión del imperio. Acuérdese lo que le digo.

Terminamos acá, ya no hay tiempo ni lugar para ampliar lo que se quiere decir. Menos mal, porque uno de entendimiento corto y así escribe, sin profundizar, pero queriendo ser profundos. Hasta la próxima.

Imagen tomada de la página de DAECPU (alemoreira.23).

Aclaración: la nota fue hecha y publicada antes de conocerse el fallo del Tribunal de Apelaciones.

Por Javier Perdomo.