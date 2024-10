Elucubraciones semanales: «Apuntes sobre la participación social»

Así es, estimado/a, esta edición elucubradora se publica en el papel un 8 de octubre, al igual que el número cero del medio que nos sostiene, hecho que ocurriera por el año 2001; son 23 años de algo que surgió casi como un accidente y que se transformó en un proyecto que trasciende a todos los que lo hicimos, lo hacemos y esperamos seguir haciéndolo. Apenas si esa mínima referencia haré al “cumple”, porque la permanencia dice más que todas las palabras que se puedan escribir y porque hay urgencias de un mes electoral que no tiene sentido dejar de lado por soplar las velitas de una imaginaria torta. Vamos a lo que importa.

Vengo con la intención de hablarle de la audiencia pública sobre el proyecto Neptuno que se cumplió el jueves pasado en Rafael Perazza. No de la audiencia en sí, porque el análisis periodístico se hace en otras páginas (si lee en el papel), o en otro posteo (si lee en la web), sino de algo que me resuena desde las viejas discusiones ambientales referidas a la empresa Dirox o de las pasteras y que ahora se me vuelve a hacer presente, tras las más de seis horas de audiencia pública que se vivieron en la sede del club San Rafael en la instancia del jueves 3.

La principal conclusión que sacó este escriba de pueblo, luego de todas esas horas de debate es que la autorización al proyecto está definida de antemano, la audiencia pública es un requisito legal a cumplir y los jerarcas de turno se exponen al insulto y a la agresividad de la gente, sabiendo que luego de pasado el mal rato, la autorización ambiental “sale con fritas”.

La Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental (DINACEA, la vieja DINAMA, por esa manía de cambiarle de nombre a todo, que tiene cada nuevo gobierno), y el Ministerio de Ambiente tienen ya una posición definida a favor del proyecto y técnicamente buscarán la forma de justificar todos sus supuestos para que la habilitación se pueda dar, porque ese es el rol de ese organismo técnico, que está supeditado a un mando político que le ordena habilitar tal o cual proyecto. Es decir, el gobierno no le pregunta a DINACEA si X emprendimiento industrial está en condiciones o no de ser habilitado, le ordena que lo habilite y bajo ese supuesto deben trabajar los técnicos que lo analizan. Es así con el Neptuno y con todos los proyectos que necesitan este proceso de habilitación.

La pregunta que me hago desde hace muchos años es si las habilitaciones ambientales las debe hacer una agencia de gobierno o debería ser resorte de un organismo, llamémosle para-estatal, que fuera independiente de los gobiernos de turno y que tuviera a su cargo la responsabilidad de evaluar y definir la viabilidad o no de un proyecto, sin estar condicionado por los circunstanciales mandos políticos. No soy constitucionalista, ni abogado como para decir cuál sería la mejor ingeniería para ello, pero quien define la viabilidad ambiental de un proyecto que presenta el gobierno, no puede ser el mismo gobierno, me resulta demasiado lógico.

No hablo de un Ministerio privado, me refiero a un organismo superior a los actuales, que reciba informes del gobierno -entre ellos del Ministerio de Ambiente y su dirección ambiental-, de los proponentes, de los eventuales afectados, que pueda realizar sus propios investigaciones y a partir de toda la información reunida elabore un informe independiente y vinculante que apruebe o desapruebe los proyectos. Una especie de justicia ambiental, conformada por los técnicos nacionales e internacionales del área científica que sea necesario integrar en cada oportunidad.

Ahí sí se podrá hablar de independencia de criterio, no lo que hace la DINACEA (de este y de todos los gobiernos), que trabaja para que se aprueben los proyectos, no para analizar si es conveniente o no aprobarlo.

¿Esto evitará que se aprueben proyectos no convenientes? No, claro que no, pero puede dar más garantías y generar menos suspicacias que un organismo como el actual, siempre apurado en aprobar lo que le ordena el mando político. Vuelvo a decirle, no sé si hay mecanismos legales que permitan implementar algo así (aunque usted y yo sabemos que la legalidad se construye cuando se quiere), pero estima este para nada humilde escriba de pueblo, que los conflictos ambientales podrían ser menos porque las decisiones serían tomadas por personas que no tienen intereses en juego en cada estudio de habilitación.

Mire, cuando se habla de los actuales procesos de habilitación ambiental, las autoridades siempre alaban la participación de la sociedad civil en ellos, pero en los hechos esa participación es apenas figurativa (como lo que ocurrió el jueves pasado), porque cuando comienza a rodar un proceso para habilitar un emprendimiento ambiental peligroso, ya está claro que los técnicos deben buscar la forma de habilitarlo y lograr que la eventual oposición se diluya. La participación de la “hinchada”, será maquillando algún aspecto específico del proyecto que surja de las conversaciones y debates que se sostengan.

Yo sé que a usted le supera mi escepticismo, pero de verdad no creo en estos procesos de participación que terminan no siendo vinculantes; cuando se convoca a la gente a participar debe ser para que lo que se diga o decida en esos ámbitos se lleve adelante, no para hacer lo que yo quiera pero con la conciencia tranquila de haber escuchado “la voz de la gente”.

Por eso es que el autor de estas líneas no le tiene ninguna fe al famoso diálogo sobre seguridad social que me promete parte del Frente Amplio como “zanahoria” para que no vote a favor del plebiscito sobre seguridad social (como verá cambié de tema, pero no importa, esta columna tiene esa ductilidad). ¿A qué tipo de diálogo social están convocando? ¿Será vinculante o solo será para intentar contentar a la sociedad civil con la idea de la participación y después hacer lo que ya tienen definido hacer, como ocurrió con el Congreso de la Educación al inicio del gobierno de Tabaré Vázquez?

Me temo que sea algo similar a aquel diálogo el propuesto ahora, meses de desgaste y gastos en reuniones, asambleas, debates para terminar en dos o tres retoques a lo que tenga preparado el Poder Ejecutivo. Así que antes de promesas de asaltos al cielo, de esperar a que ocurra tal o cual cosa, prefiero votar la papeleta del Sí y si gana, que se vaya al famoso diálogo social pero en base a los tres pilares de la reforma: 60 años para jubilarse (le aclaro que yo voy a trabajar hasta los 80, si llego), aumento de las jubilaciones hasta el nivel de un salario mínimo y eliminación del sistema de ahorro individual, privado y público.

Redondeando todo este mar de confusiones de esta edición elucubradora aniversario, lo que le quiero decir es que creo que cuando convocan a participar, a supuestamente construir una política pública, esa participación debe ser real y efectiva. No puede ser una fachada o un evento para la foto. Eso se aplica en el caso del Neptuno y en todos los casos.

Dichas estas cosas le informo que es tiempo de ir cerrando y desde ya comenzar a pensar la próxima edición elucubradora. En siete días será tiempo del reencuentro en la página 4 de su periódico, para seguir intentando darle un poco de mágica realidad a este presente de fantasía. Será hasta entonces, si así tiene a bien.

Imagen: S. Parentelli.

Por Javier Perdomo.