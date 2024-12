Elucubraciones semanales: algunas razones para una derrota

Ya sé que pasaron varios días y que ahora el interés se centra en las declaraciones que brinda el Presidente electo y en saber los últimos piques de la danza de nombres para los cargos, que comenzó la misma noche del triunfo frenteamplista, pero yo le escribí la semana pasada que en la primera edición de diciembre iba a contarle algunos pareceres sobre el resultado del ballotage -o del ciclo electoral todo-, y eso es lo que me propongo hacer cuando saltemos al siguiente párrafo; si así lo entiende usted pertinente, puede acompañarme.

Un resultado electoral -sea cual sea-, tiene tantas interpretaciones como personas intenten entender lo que pasó y el del 24 de noviembre no es la excepción. Así como yo, usted ha escuchado de todo un poco en estos días, desde disparatadas reacciones de desorientados perdedores hasta sesudos análisis de los politólogos; lo que más me llama la atención de muchos de ellos es que no pueden entender cómo fue que el Frente Amplio les ganó la elección cuando estaba todo tan bien y tan maravilloso en la “tacita del plata”.

El disparatado comentario del senador Sebastián Da Silva que dijo le dejaban “una Ferrari con cubiertas nuevas” al gobierno entrante, es la caricatura extrema de lo que creen en tiendas coalicionistas que fue su gobierno; parecen estar en una etapa de negación que no les deja recordar lo que pasó en apenas cinco años de gestión, por eso viene bien repasar algunas de las razones por las que sin dudas perdieron.

Cuando el mundo fue sorprendido por la irrupción de la pandemia de coronavirus y mientras la gente común y corriente debía de ajustarse el cinturón al máximo, los jerarcas del entrante gobierno se aumentaban 100 mil pesos sus sueldos porque si no, no dejaban el sector privado para pasar a gobernar. Mientras la gente restringía su movilidad al máximo, entraba al país un peluquero argentino para hacerle un tratamiento capilar al nuevo Presidente, que quiso ser presentado por sus acólitos como un nuevo líder mundial por cómo gestionaba la pandemia, cuando en verdad murió demasiada gente en Uruguay por el coronavirus y si no fueron más fue porque el FA le había dejado un sistema de salud fuerte (hoy está al borde de una nueva crisis y con situaciones dudosas como el desguace de Casa de Galicia).

Pero sigamos: de entrada nomás, se supo que un militar puesto a dedo en el Ministerio de Salud Pública quería hacer un cuartel cabildante en el MSP y había nombrado como a 100 militantes suyos allí; luego vino lo del Ministro de Turismo y el reparto de publicidad en plena pandemia. Primera renuncia ministerial por dudas en la gestión, aunque antes había renunciado Talvi, que se esfumó de la política y nunca sabremos bien por qué.

Y por supuesto, después se produjo la entrada en escena de un par de personajes secundarios que se volvieron protagonistas estelares desde mediados de 2023 hasta hoy; claro, me refiero a Alejandro Astesiano y a Sebastián Marset, que es probable que le sigan causando dolores de cabeza a la administración saliente porque hay varias causas judiciales abiertas. Son dos casos con tantas derivaciones que sería una injusticia detenerse en una de ellas, pero basta con nombrarlos para que todo Uruguay sepa de qué se habla: opacidad, sospechas de corrupción, persecuciones a políticos y dirigentes sindicales, pasaportes falsos, rusos, narcotraficantes.

A eso le podemos agregar las casas para los militantes de Irene Moreira, el “pasé a saludar” de Lacalle Pou, el concepto de los “malla oro”, la incapacidad de abordar la crisis del agua, el pescado que vino de Arabia y por supuesto, el respaldo explícito a Penadés; también el artículo mordaza que se incluyó en la ley de medios para conformar a Cabildo y que después vetó el Presidente. Y también le agregamos decenas de casos de corruptela en el interior del país, con los casos de Artigas y Salto Grande como los más emblemáticos, pero con muchos otros desperdigados por el interior de la República. ¿No le parece esto un buen combo para empezar a entender por qué perdieron?

Pero si usted es renuente a ver en la opacidad buenas razones para perder una elección, le podemos seguir agregando otros asuntos como la desaparición del Estado de los territorios, la congelación de los salarios, la retracción de la economía de los pequeños emprendedores (como puede ser un medio de prensa como éste), el aumento de la violencia social -no sólo la de los criminales-, también de la desesperanza. No sé a usted qué le parece, pero quizás, todas juntas, sean cosas que van sumando a un ambiente propicio para que emerja la necesidad de cambio.

Como verá, una derrota electoral es multifactorial, por eso hay que hacer una autocrítica verdadera cuando se pierde, no puede ocurrir como ahora, que la culpa sea siempre de los otros; algo mal debe haber hecho uno para que ocurra una derrota. “La gente no nos entendió” no es un argumento valedero en una real autocrítica, si es que tienen intención de hacerlo.

Mire, ese fue el primer error que el Frente Amplio no cometió al perder en 2019; su dirigencia no se quedó tirada en un rincón, llorando la derrota, sino que promovió un análisis interno que llevó a un fortalecimiento institucional que fue la base para la victoria de este 2024.

Le voy a contar algo, en estos últimos años he escuchado muchas entrevistas y participado de alguna a Fernando Pereira, el Presidente del FA, y la verdad es que cuando él empezaba con el casetito y repetía una y otra vez, “estuvimos en tantos pueblitos, recorrimos equis cantidad de kilómetros, hablamos con tal número de organizaciones”, yo trataba de taparme los oídos, porque me aburría, pero hoy, pasada la elección y con resultado visto, concluyo que tenía razón al repetir ese “speech”; en esas recorridas se cimentó buena parte del triunfo de la izquierda, que creció mucho en el interior profundo, porque por lógica en Montevideo y Canelones está en su tope, es difícil que pueda crecer más en lugares en los que llega a tener el 60% de adhesión.

Ya para ir terminando le digo, es cierto que se abre otro escenario en San José luego del ballotage en el que, como en la primera vuelta, la izquierda se impuso, pero eso no debe llevar a apresuradas conclusiones. Concuerdo con lo que dice el diputado Nicolás Mesa respecto a que será un escenario más competitivo que las anteriores instancias, pero me temo que el fruto aún no está maduro como para poder cosecharlo ahora.

De aquí al final del año habrá que ver cómo la izquierda presenta su propuesta y cómo el Partido Nacional se reacomoda en lo nacional y en lo departamental para la instancia de mayo, que ocurrirá cuando el nuevo gobierno ya esté en funciones. Allá por 2005, cuando el Frente Amplio gobernaba por primera vez el Uruguay, las elecciones departamentales terminaron con el triunfo del FA en ocho intendencias (eran Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Florida, Paysandú, Salto y Treinta y Tres), al influjo del prestigio inicial del gobierno.

Hoy el FA está al frente de tres comunas ¿Ganará más intendencias en mayo 2025? Seguramente ocurra eso. ¿Una de ellas será San José? Pregunta de difícil pronóstico, lo cierto es que la preocupación está latente en un lado y la esperanza crece en el otro. El departamento todo es más metropolitano hoy y eso las partes en pugna lo deberán tener en cuenta en mayo 2025.

Por lo pronto el escriba de pueblo llega al final de la columna de esta semana. En siete días volvemos porque enseguida de ocurrida una elección, no hay temas cerrados y habrá otras oportunidades para seguir sacándole punta. Será hasta ese momento.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.