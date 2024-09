Variado menú para la actividad deportiva del fin de semana

Muchos platillos interesantes ofrece el menú deportivo del fin de semana. La Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier disputará el domingo 15 de setiembre la segunda fecha del Torneo Clausura en Reserva y Primera División, mientras que la Liga Mayor de Fútbol de San José tendrá ese mismo día la segunda y definitoria final entre River Plate y Río Negro para dirimir el título del Torneo Clausura.

Liga de Ecilda

La segunda fecha del Torneo Clausura tiene entre sus condimentos más tentadores el encuentro que por la Copa de Oro disputarán Juventud Unida y Juincam en el Complejo 1° de Mayo. Todos los encuentros están fijados para las 14 y 16 y 15 en Reserva y Primera División respectivamente.

En el Cándido Reyes habrá otro interesante encuentro entre Independiente y La Paz; tampoco le va en saga lo que puedan mostrar Artigas y San Rafael que se medirán en el Rodríguez Bonavita de Ecilda Paullier. La Copa de Oro muestra a Juventud Unida y San Rafael primeros con 3 puntos, Juincam e Independiente 1, Artigas y La Paz sin unidades.

Por Copa de Plata también habrá emoción en los tres encuentros, en Paraje Panta, River se medirá ante Sacachispas; en el Ángel Buela Oriental recibirá a Ciudad del Plata y por último en Juncal, Huracán será local ante Rampla Juniors. Las posiciones muestran a tres líderes: Rampla Juniors, Oriental y Huracán de Juncal tienen tres puntos mientras Ciudad del Plata, River de Panta y Sacachispas no han sumado.

En Divisiones Formativas en tanto, la cuarta fecha del Torneo experimental Sub 15 y del Intermedio Sub 17 comenzará a disputarse el viernes 13 a las 19 y 45 y 22 horas en Sub 15 y Sub 17 respectivamente con el choque entre Oriental y San Rafael en el Ángel Buela de Rodríguez.

La fecha se complementa el sábado 14 de setiembre en horarios de las 14 y 16 y 15; en el Cándido Reyes, Independiente recibirá a Cimarrones y en el Complejo 1° de Mayo Juventud Unida será local ante Ciudad del Plata.

El Torneo Senior disputará la segunda fecha. Todos los partidos están fijados para el domingo 15 a las 9 y 30. En el Walter Perco de Cañada Grande La Paz recibirá a Juincam; en Paraje Panta River será local ante La Mutual; en el Ángel Nicoletti, Rodríguez se medirá ante Juventud Unida; en el Ángel Buela, Oriental será el local de Juveniles; en el Edgar Larramendi, Ciudad del Plata recibirá a Independiente y por último en Juncal Rampla Juniors se medirá ante Tiki Tiki.

Liga Mayor

Por el título del Torneo Apertura en la tarde del domingo 15 de setiembre desde las 15 y 30 en el Casto Martínez Laguarda se medirán Río Negro y River Plate. El partido de ida fue empate 1 a 1, si hay un ganador será quien levante el trofeo, si hay otro empate se definirá mediante tiros penales.

Otra final fijada es la que el martes 17 de setiembre a las 20 y 30 jugarán en el Adelaido Camaiti Campana y River Plate por el título del Torneo Apertura de Sub 15.

Entre sábado y domingo además se jugarán las semifinales del Apertura de Sub 17, el sábado 14 a las 19 y 15 en el 19 de Abril se medirán Río Negro y Central y el domingo 15 a las 10 de la mañana en el Pedro Chanquet lo harán Universal y Nacional.

Comenzará además el domingo 15 de setiembre el Torneo Intermedio del Fútbol Femenino en la categoría Sub 17. En el Bonifacio Antognazza, a las 16 se medirán Nacional y San Lorenzo. La primera fecha se complementa el miércoles, a las 19 en el Camaiti, Campana recibirá a River Plate y en El Abasto, Treinta y Tres será local ante Central.

El primer Torneo Senior de la Liga Mayor tendrá actividad durante el fin de semana. La segunda fecha comenzará el sábado 14 a la hora 16 en El Abasto con el partido entre Treinta y Tres y San Lorenzo. El complemento se jugará el domingo 15 en horario matutino en el García Betbeder, a las 9 Atlanta El Gráfico se medirá ante River Plate y a segunda hora en el mismo escenario Cagancha será local ante Nacional.

En el Camunda Gil, desde las 10 jugarán Central y Universal y a las 10 y 15 en su cancha Weasel Boys será local ante Tito Borjas.

Infantil

La finales del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil se disputarán este fin de semana. El sábado la actividad comenzará con las definiciones de la categoría Churrinches, a primera hora, por la Plata jugarán Río Negro y Universal y a las 12 y 40 por la Copa de Oro Juventud Unida se medirá ante San Lorenzo.

A partir de las 14 serán las definiciones de Semillas, a primera hora Nacional enfrentará a Nueva Unión por Copa Plata y a las 15.20 Treinta y Tres y Campana definirán el Oro.

En la categoría Baby por Copa de Plata jugarán a las 16.40 Treinta y Tres y Universal y a las 18 el clásico libertense definirá la Copa de Oro entre Juventud Unida y Campanas.

El domingo desde las 11.15 se define la categoría Cebollas y por la Plata jugarán Juventud Unida y San Lorenzo mientras por el Oro lo harán a las 12.40 San Rafael y Campana.

La categoría Chatas tendrá sus finales a partir de las 14 cuando por la Plata jueguen Treinta y Tres y San Lorenzo y por el Oro a las 15.20 Juventud Unida y Central.

Por último llegará otra final con clásido libertense, a las 16.40 por la Plata jugarán Treinta y Tres y River Plate por la Copa Plata de Gorriones y en el cierre a partir de las 18 Juventud Unida y Campana definirán Copa de Oro.

Por último, el domingo 15 de setiembre desde las 10 de la mañana se estará disputando la prueba Rural Bike Libertad, que se concentrará desde las 7 en la Sociedad Criolla El Cencerro.

Por Jorge Gambetta.