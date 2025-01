Tras los resultados del miércoles, se viene una fecha clave en la Serie A del Torneo del Sur

Se jugó este miércoles 29 de enero la séptima fecha del Torneo del Sur. Por la Serie A, San José recibió a Colonia en el Casto Martínez Laguarda y obtuvo un importante triunfo que a la postre le valió entrar a la zona de clasificación de una serie que quedó al rojo vivo con los cinco equipos con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Al equipo de Heber Noya no le sobró nada, pudo ganar más holgado pero también pudo empatar o perder ya que aunque no hubo demasiadas oportunidades sobre los arcos, su rival no se resignó nunca a irse con las manos vacías.

En la primera parte un tiro libre de Diego Rodríguez y un remate de Franco Zanoni fueron quizás las más peligrosas acciones con intención de arco.

El ingreso de Kevin Torena en el complemento le dio otra dinámica al equipo local para sacudir al menos la comodidad con la que Colonia parecía sobrellevar el empate, pero Noya no estaba nada conforme con lo que pasaba y mandó a Nahuel Fagián para potenciar y atacar la zona derecha de la defensa coloniense.

Por allí apareció un centro que Gianfranco Rodríguez conectó elevado, luego se probó por la banda opuesta y Torena fue anticipado por poco, habían avisos amenazantes del conjunto blanco.

Y la pelota quieta fue la que significó la única estocada del partido; tiro de esquina de Torena, un rebote que elevó Fagián y Fabricio Martínez, con olfato y frialdad metió el cabezazo preciso lejos del alcance del arquero.

Colonia salió de cacería con más desesperación que ideas, desaprovechó un par de tiros libres cercanos al área, haciendo que el arquero Paredes se luciera para despejar uno de ellos, otro cabezazo de Fabricio pudo ser el segundo pero Colonia también tenía arquero, no quedaba mucho para más.

Triunfo que tonifica al equipo maragato de cara al duelo del próximo sábado ante Ecilda Paullier que sin jugar se mantuvo en la primera posición del grupo.

En el otro partido en Rosario, Canelones también logró una victoria necesaria 2 a 1 ante Federación Colonia. Ecilda y Federación Colonia tienen 9 puntos, San José 8, Canelones y Colonia 7. El sábado también jugarán Canelones ante Colonia en el Martínez Monegal mientras que Federación Colonia tendrá fecha libre.

Sub 18

En Sub 18 fue una nueva derrota para San José por 2 a 1 ante Colonia mientras que Federación Colonia y Canelones igualaron 2 a 2. Colonia 15 puntos, Federación Colonia 11, Canelones 7, San José 5, Ecilda Paullier 1.

Imagen de Expectativa.uy.

Por Jorge Gambetta.