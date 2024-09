Todos los detalles de la actividad futbolera del fin de semana

Comienza este sábado 21 de setiembre el Torneo Clausura de la Liga Mayor con dos partidos en Primera División y uno en Sub 23. En la Liga Regional de Ecilda Paullier este sábado habrá actividad de Formativas y el domingo 22 se disputará la tercera fecha del Clausura tanto en Copa de Oro como la de Plata.

Liga Mayor

Nacional y Universal jugarán en la tarde de este sábado 21 en el Bonifacio Antognazza. A las 14 en Sub 23 y a las 16 y 15 en Primera; a las 15 y 17 y 15 respectivamente lo harán en el Bosque Artigas Tito Borjas y el flamante campeón del Apertura River Plate. Sólo en Sub 23 en el Barrio Roberto Mariano se medirán San Lorenzo y Central.

El complemento de la primera fecha del Clausura irá el domingo 22 por la mañana a las 9 y 15 y 11 y 30 en El Abasto Treinta y Tres recibirá a Los Cardenales, mientras que en el Casto Martínez Laguarda a las 15 horas se medirán San Lorenzo y Central y en el Adelaido Camaiti Campana y Atlanta se medirán sólo en Primera División No se fijó el partido de Sub 23.

En Formativas, el domingo 22 a las 10 y 30 está fijado en el Pedro Chanquet la Final del Apertura Sub 17 entre Universal y Central.

El Torneo Senior de la Liga Mayor comenzará este sábado la tercera fecha del Clausura, Weasel Boys enfrentará a Treinta y Tres en el Camunda Gil a las 17. En el mismo escenario a las 19 y 15, Central se medirá ante Nacional.

El resto de la fecha irá mañana domingo 22 con dos encuentros en cancha de San Lorenzo; a las 9 jugarán Universal y Atlanta El Gráfico y a las 11 y 15 San Lorenzo y River Plate. En el Bosque Artigas finalmente a las 10 y 15 Tito Borjas recibirá a Cagancha.

Ecilda Paullier

En Reserva y Primera División, la tercera fecha del Torneo Clausura se disputará íntegramente el domingo 22 de setiembre en el horario de las 14 y 16 y 15 respectivamente.

Por Copa de Oro en el José Pollero se medirán Juincam y Artigas. En el Walter Perco de Cañada Grande La Paz recibirá al líder Juventud Unida y en el Ricardo Reyes San Rafael se medirá ante Independiente.

Por Copa de Plata, en el Rubén Elvira de Ecilda Paullier Sacachispas recibirá a Huracán de Juncal, en el Ángel Chacón Rampla Juniors será local de Ciudad del Plata y en Paraje Panta River recibirá a Oriental.

En Divisiones Formativas este sábado 21 se disputará la quinta fecha del Torneo Experimental Sub 15 y del Torneo Intermedio Sub 17. A las 14 y 16 y 15 para Sub 15 y Sub 17 en el Ángel Buela Oriental se medirá ante Ciudad del Plata y en el Cándido Reyes Independiente recibirá a Sacachispas. El miércoles 25 se jugará el partido entre San Rafael y Cimarrones.

Por el noveno Torneo Senior en tanto, este domingo 22 se disputará la Tercera Fecha del Torneo Clausura, en el Ángel Chacón Rampla Juniors recibirá a Juventud Unida, en Paraje Panta River se medirá ante La Paz, en el Alfredo Nicoletti de Rodríguez habrá doble jornada. A las 9, Rodríguez se medirá ante Tiki Tiki y a las 11 y 15 Oriental enfrentará a Ciudad del Plata; en el Victorino “Paco” Pérez de Colonia Wilson, Juveniles será local de Independiente y en el José Pollero Juincam enfrentará a La Mutual.

Infantil

La Liga San José de Fútbol Infantil disputará en la tarde de este sábado 21 la segunda fecha del Torneo de Cierre. Por la Serie A, Juventud Unida visitará a San Lorenzo, San Rafael será local de Las Palmas, Nacional recibirá a Independiente y River Plate será local de Río Negro.

Por la Serie B Tito Borjas recibirá a Campana, Treinta y Tres será local de Sacachispas, Universal enfrentará a Central y Nueva Unión cumplirá su fecha libre.

OFI

Este sábado 21 de setiembre a las 15 horas en el Ubilla de Melo se disputará la primera final de la Copa A entre Melo Wanderers y Porongos.

Este sábado 21 continúa la Copa Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15. Ecilda Paullier visitará a Colonia en el Alberto Suppici mientras que en el Casto Martínez Laguarda San José recibirá a Colonia Interior.

Asimismo en el Parque Liebig’s de Fray Bentos se disputará la segunda final de la Copa Nacional Femenina en Sub 16. Laureles recibirá a Nacional de Nueva Helvecia. En la ida fue victoria de las fraybentinas 2 a 0 pero Nacional presentó un reclamo que fue convalidado por el Tribunal de Penas y se le adjudicó a las tricolores una ventaja de 5 a 2, el saldo de goles puede ser determinante a la hora de definir el torneo.

