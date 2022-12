Silvia Méndez analizó el año del fútbol femenino de Campana

Hace cinco años Campana ha venido apostando al desarrollo del Fútbol Femenino y la evolución de los planteles comienza a dar resultados. Las chicas del Sub 17 fueron campeonas del primer torneo oficial de la liga, que aún cuenta con pocas instituciones en competencia. Es esperable que se continúe por este camino para recoger los frutos de los trabajos realizados.

Silvia Méndez dialogó con La Semana y explicó que este año “fue muy intenso no solo por lo que fue el torneo de Mayores sino además porque participamos a nivel de OFI en el campeonato nacional y aunque no logramos pasar la fase, tuvimos tres partidos muy intensos que nos permitieron afianzarnos más en la competencia local”.

POSITIVO | Asimismo la Coordinadora del Fútbol Femenino de los tricolores agregó que “tuvimos además la posibilidad de participar del Torneo Experimental Sub 17 ya que tenemos una cantidad de gurisas que van quedando en una transición muy larga y resolvimos a nivel departamental con Nacional, Oriental y Campana y también pudimos armar una Sub 16 para participar en una competencia de OFI”.

Por otra parte la dirigente explicó que “ya en la última parte del año se realizó un torneo oficial Sub 17 del que participamos cinco equipos: Nacional, Campana, Oriental, Central y River Plate y el 15 de noviembre obtuvimos el título de campeonas en esa categoría”.

A nivel de Mayores “pudimos clasificar a los Play Off y terminamos cuartas en el torneo local, pero en cuanto a la experiencia el balance es muy bueno porque hemos tenido un promedio entre 30 y 40 futbolistas por cada entrenamiento. Fue un año de mucho trabajo porque intentamos hacernos un camino en el desarrollo del fútbol femenino que exige dar pelea por todos lados, así que independientemente de que se pudieran lograr mejores resultados ha sido un año muy positivo”.

PLANIFICACIÓN | En cuanto a la coordinación y planificación de las actividades con un único escenario deportivo para todas las categorías, Méndez explicó que “a principio de año se hizo una reunión entre todas las categorías, Primera, Formativas y Femenino y se estableció que todos los lunes se planifica la semana según los calendarios y se marca un día a la semana para la práctica de cada categoría y el resto de los trabajos se realizan en el Parque Clauzolles”.

Méndez explicó que “no tenemos inconvenientes para entrenar en el Parque porque ya estamos acostumbradas. Ante la proximidad de los partidos contamos con la cancha, lo que nos ocurrió fue que muchas veces ese entrenamiento en la cancha principal se ocupaba con un partido porque hubo un mes en el que jugamos miércoles y domingos todas las semanas por la superposición de los tres campeonatos en los que participamos. En general no hemos tenido problemas para la coordinación y utilización del Camaití”.

PLANTELES | Cada vez más chicas se acercan a la práctica del fútbol. Al respecto Silvia Méndez dijo que “han caído los tabúes que rodeaban al fútbol femenino y cada vez hay más niñas y mujeres que quieren practicar. Nosotros tenemos un margen de 13 a 42 años” y agregó que “realizamos un llamado el 15 de febrero y se han ido incorporando chiquilinas a lo largo del año. A veces se incorporan con la fecha cerrada para la presentación de los planteles en distintos campeonatos, pero igualmente se suman a los entrenamientos y juegan en los partidos amistosos y esperan poder ser oficialmente incorporadas en el campeonato siguiente o en el próximo año”.

La Coordinadora agregó que “este año terminamos con un total de 38 jugadoras, algunas, por diferentes motivos no han podido jugar, otras aún no hemos podido fichar, pero es el número con el que cerramos el 2022 y esperamos a ver qué sucede el año que viene”.

ENTRENADORES | En lo que tiene que ver con los cuerpos técnicos Méndez explicó que “este año comenzamos a trabajar con Antonio “la Fiera” Hernández en Primera y que cumple la función de técnico y preparador físico y contaba como ayudante con Juan Pablo Arenané que hace tiempo estaba trabajando. Cuando se armaron los planteles de Sub 17 y Sub 16 Hernández dijo que no podía atender todo y se incorporó Gustavo Fajardo además de Fernando Emanuelle y Carina Pérez que ya estaban trabajando como entrenador de arqueras y kinesióloga respectivamente”.

Siempre se trabaja de manera conjunta tanto para los entrenamientos como para la toma de decisiones”, dijo y puntualizó que “por suerte este año todo estuvo bien aceitado y logramos un trabajo más prolijo buscando lo mejor para las chiquilinas”.

En cuanto al resultado general del aspecto físico de las futbolistas, Méndez expresó que “tuvimos algunas lesiones difíciles sobre todo cuando la competencia exigía pocos días entre un partido y otro pero por suerte las situaciones se fueron solucionando de la mejor manera con mucha voluntad de las chiquilinas para recuperarse rápidamente. Gracias a Dios no tuvimos nada grave, no hubo fracturas y se trató siempre de situaciones comunes de desgarros, esguinces o golpes fuertes”.

La heterogeneidad de los planteles muestra que “las más chicas tienen Educación Física en sus centros educativos, las más grandes llegan a practicar luego de trabajar en diferentes tareas, algunas en el campo, otras en fábricas y por eso la carga del entrenamiento se suma a lo que ya traen de sus actividades”.

Por último Méndez dijo que “venimos en un proceso de cinco años en el que hemos trabajado mucho. Felizmente contamos con un grupo de padres que trabajan de manera espectacular, nos hemos tenido que adaptar a las situaciones y por suerte sentimos que vamos mejorando y las cosas van saliendo bastante bien, con planteles que en todos lados son reconocidos por su buen comportamiento y eso sumado a las ganas que le ponen a lo que hacen es muy importante”.

Por Jorge Gambetta.

*Imágenes tomadas de la web.