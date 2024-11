Sergio «Maravilla» Martínez, enseñanzas de un ídolo del boxeo en el San Isidro de Libertad

Aunque las búsquedas de su nombre en la actualidad dirijan a plataformas y redes sociales, en las que hoy tiene singular respaldo de seguidores, el argentino Sergio “Maravilla” Martínez cuenta con un riquísimo historial en el mundo del boxeo.

En la actividad que se desarrolló el domingo 10 de noviembre en el Gimnasio San Isidro, Martínez contó sus experiencias en el mundo del pugilismo profesional, vivencias deportivas y humanas que las casi 130 personas que asistieron, escucharon en un silencio absoluto.

TRAYECTORIA| Campeón de peso Superwelter del Consejo Mundial de Boxeo y luego de peso Mediano también del CMB. Entre 2010 y 2014 fue reconocido como “Campeón lineal” en peso medio, en la jerga esto significa “el mejor de todos hasta que alguien le gane”.

Entre las muchas peleas históricas de Martínez una de las más recordadas fue la de abril de 2010 en Atlantic City ante el campeón mundial Kelly Pavlik. Los más fanáticos seguramente recuerdan que el campeón llegaba como favorito pero “Maravilla” sorprendió con una brillante pelea obteniendo una vez más el título mundial.

Radicado en España y tras algunos años alejado del ring, Martínez volvió a pelear en 2020 y llegó a ganar en el Luna Park bonaerense ante el colombiano Jhon Teherán. En su carrera profesional registró la marca de 57 victorias, 32 de ellas por knockout, 24 por decisión, una por descalificación. Sufrió tres derrotas y dos empates.

A los 49 años Martínez es hoy un influencer que publica sus videos, participa de espectáculos de stand up junto a un humorista y ha publicado libros donde cuenta su vida y pretende incidir en las juventudes del mundo.

EL HOY| Con cientos de miles de seguidores en todo el mundo en su canal de Youtube el pugilista destaca en las plataformas digitales, comenta algunos combates importantes, entrevista algunas personalidades, difunde noticias sobre entrenadores y aparece en múltiples blogs especializados, también difunde sus propios contenidos que incluyen charlas o masterclass como la que le trajo a Libertad.

Bruno Rosi, que coordinó su fugaz visita a Libertad dijo que la del domingo “fue una jornada larga y agotadora”. Tras regresar de Colonia hasta donde llevó a Martínez para su retorno a Buenos Aires, Rossi comentó que “fue una jornada muy linda, desde que llegó nos transmitió una enorme energía y se mostró con esa humildad que le hace más grande aún”.

En cuanto a la charla que Martínez ofreció en el Gimnasio San Isidro agregó que “fue espectacular escucharle hablar a los más jóvenes, encaró temas profundos más allá de lo deportivo. Habló de su vida y de cómo el boxeo puede incidir en la vida de los deportistas”.

Asimismo expresó que “el boxeo debe ser un medio para ser mejores personas, mejores amigos, muy pocos llegan a ser figuras como él pero el foco debe ser el desarrollo personal”.

IDOLO| En cuanto al vínculo con el invitado Rossi explicó que “hace muchos años, desde que comencé en el boxeo, ‘Maravilla’ ha sido un ídolo en mi carrera. Soy seguidor de su canal de Youtube, donde he mirado muchísimos de sus videos y en uno encontré una clase, una especie de seminario y luego una clase de boxeo, entonces me pareció que sería muy interesante poder hacer algo así acá en Uruguay”.

Como “no hay peor gestión que la que no se hace” el boxeador e instructor dijo que envió un mensaje “a un contacto que aparecía en ese video y que era de sus productores, así empezamos hace unos meses a evaluar las posibilidades”. Como el ex boxeador vive en España “debíamos esperar que él viniera a Argentina a visitar a su familia”.

Rossi explicó que la charla de Martínez “estuvo dirigida a los chiquilines que participaron del evento y les explicó con claridad que cada decisión que tomen en sus vidas tienen incidencia en lo que vendrá”.

BOXEO| También hubo referencias a “los peligros que acechan en el boxeo precisamente por malas decisiones de algunas personas, que el mal uso del deporte es muy negativo y se enfocó en el uso del boxeo como defensa, para no dejarse pegar, encararlo como un deporte y tratar de pasar a través de él sin sufrir ni causar grandes daños”.

Tras una primera parte de la charla, Martínez comenzó a dictar una clase que abordó los principales movimientos y golpes “también explicó cómo intentaba engañar a su oponente con algunos movimientos, interactuó con los chicos, enseñándoles posturas defensivas y ofensivas”.

Del evento participaron unos 70 jóvenes boxeadores de todo el país, unos 30 son locatarios y pupilos de Fight Club Libertad, más de 40 llegaron de diferentes puntos del país.

Tras la intensa jornada vivida, Rossi expresó que la primera enseñanza “que me queda es que hay que tener iniciativa para lograr cosas, si yo no hubiera mandado aquel primer mensaje nunca habría sabido si era posible, hay que tomar riesgos y tuve el placer de hablar mucho con alguien que siempre fue mi ídolo”.

CLUB| En cuanto a la práctica del boxeo, el instructor explicó que “en el club tenemos 50 chicos que concurren regularmente, pero sólo hay cinco que están compitiendo, porque antes era obligatoria la competencia en todos los clubes”.

“Por suerte ha cambiado y en la mayoría de los lugares llegan chiquilines o chiquilinas o personas mayores que quieren aprender lo básico pero desarrollarlo como un simple deporte, después cada uno enfoca su entrenamiento según los objetivos que se ha trazado”, comentó.

En cuanto a su carrera personal en el boxeo Rossi explicó que “hace cinco años que no peleo. Ahora me ofrecieron una última pelea pero era en diciembre y no llegaba como para prepararme, ahora con este evento que organizamos con la llegada de Sergio Martínez el presidente de la Federación me ofreció hacer una velada en febrero en Libertad y que podría ser además el anuncio formal de mi retiro”.

Imágenes: S. Parentelli.

Por Jorge Gambetta.