Selecciones: en Sub 18 las dos josefinas quedaron eliminadas

En la última fecha de la Sería A de la zona Sur, Ecilda Paullier recibió a Federación Colonia en el estadio Casto Martínez Laguarda mientras que San José Capital visitó a Canelones en el Martínez Monegal, aún con posibilidades de clasificar.

En la capital departamental, la «rojita» dominó las acciones de juego desde los primeros minutos de juego y se encontró rápidamente en ventaja. Iban tres minutos de juego cuando una linda jugada colectiva gestada por izquierda, derivó en un centro y el cabezazo del capitán Darwin Paz para establecer el 1 a 0 que abrió el marcador a favor de la visita.

Con el transcurso de los minutos Ecilda neutralizó los embates ofensivos del rival, que al no contar con espacios, volvía a comenzar el juego desde el fondo para encontrar nuevos caminos rumbo al arco rival. En la visita Santino Barrios por izquierda y Alan García por derecha le aportaban velocidad buscando entrar por las dos bandas, encontrando una digna labor defensiva de Ecilda Paullier con buena tarea de Agustín Romero y Benjamín Moreira.

Jhoan Martirena manejaba los hilos del mediocampo y conectaba de maravilla con Castroman en ofensiva. Transcurrían 29 minutos cuando Colonia Interior aumentó su ventaja por medio del «9» Santiago Rodríguez que repetiría en el goleo a los 35 minutos para que Federación Colonia se fuera al entretiempo ganando por 3 a 0.

En el amanecer del complemento, la visita volvió a golpear en el arco rival. A los tres minutos Luciano Castroman anotó el 4 a 0 que cerraba el encuentro para los visitantes. Ecilda Paullier intentó jugar en todo momento y contó con algunas jugadas elaboradas y algunos remates cercanos al arco, algunos de ellos carentes de puntería.

Federación Colonia no sacó el pie del acelerador y el entrenador le dio oportunidad a algunos futbolistas que llegaron desde el banco, ingresando Diego Do Canto, Benjamín Silva y Joaquín Álvez. Justamente Do Canto, fue el encargado de marcar la lotería a los 64 y repitió en el marcador a los 75 para el 6 a 0. Jhoan Martirena coronó una gran labor en el mediocampo de la «rojita» y a los 86 sumaba un gol más para Colonia Interior con un violento disparo de media distancia para marcar el 7 a 0. La goleada se cerró con el gol de Joaquín Álvez que también llegó como relevo desde el banco, cerrando el definitivo 8 a 0.

A pesar del amplio resultado en contra destacar algunos aspectos positivos en Ecilda Paullier: Ezequiel Nuñez condujo el equipo hacía adelante, Sebastián Fernández las peleó todas arriba, Romero sacó varias pelotas del área y buena tarea en la marca, Santino Ramírez tapando alguna ocasión y buenos minutos de Mariano Moreira. Hay buenos futbolistas pero se debe trabajar más en el proceso de selección juvenil para ser más competitivos.

SAN JOSÉ | Mientras tanto la selección de San José Capital fue a buscar la clasificación en su visita a Canelones en el Martínez Monegal pero cayó ante la selección azulgrana por 3 a 1. La selección blanca llegaba a este encuentro con posibilidad de obtener el último cupo de la serie, jugando justamente con el otro rival de la serie que se jugaba el boleto clasificatorio, la selección canaria. Tras los 90 minutos de juego, la selección que logró la clasificación fue Canelones que se impuso por 3 a 1 con los goles de Santiago Perazza, Luca Peraza y Elías Martínez, mientras que Santiago Prieto anotó el tanto de la selección maragata.

Jugada la última fecha las posiciones finales en Sub 18 de la Serie A del Sur quedaron así: Colonia 19 (+19), Federación Colonia 15 (+13), Canelones 13 (+3), San José 8 (-4), Ecilda Paullier 1 (-31).

Imagen: Sebastián Parentelli.

Por Nelson Guillermo.